LKE ha anche incoraggiato la cultura dello sviluppo di Lead Sherpa basata su continue operazioni di iterazione e sperimentazione. "La nostra infrastruttura precedente era così statica e complessa che avevamo paura ad apportare modifiche", ha spiegato Petersen.

Insieme, la natura dichiarativa del sistema Kubernetes e la facilità di gestire i carichi di lavoro con LKE ha consentito agli sviluppatori dell'azienda di avere più tempo per ciò che sanno fare meglio: ora, possono creare ambienti di staging in tempo reale per provare le nuove funzioni in condizioni simili alla fase di produzione prima di rendere effettive le modifiche. "È un modo sicuro per i nostri sviluppatori per vedere le modifiche e per provare le nuove funzioni con pochi rischi", ha continuato Petersen.

Secondo Petersen, la soluzione LKE ha offerto al suo team la libertà di sperimentare senza preoccuparsi dei problemi di downtime. "Ora, possiamo spingerci oltre con la nostra mentalità basata sul concetto di innovarci velocemente perché superare il passato non interrompe le attività aziendali, ma, al contrario, ci consente di perseguire l'efficienza e l'innovazione con la massima fiducia".