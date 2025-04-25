©2025 Akamai Technologies
以前は、サイトがダウンすることを恐れ、金曜日の夜に展開を予定して実行していました。現在は Linode Kubernetes Engine（LKE）を使用しているため、1 日に 5 回でも 10 回でも、思いのまま、ためらうことなく展開することができます。開発パイプライン全体が大きく様変わりしました。Lead Sherpa、VP of Engineering、Ben Petersen 氏
不動産投資家と買い手を結びつける
Lead Sherpa は、TCPA に準拠した SMS、高度なスキップトレース、自動化されたデータスタックを提供しています。これにより、大口不動産投資家は、売却意欲の高い売り主を効率的に惹きつけて取り込み、より多くの取引を成立させることが可能になります。Lead Sherpa の少数精鋭のエンジニアリングチームは、ワークロードをコンテナ化することでアプリケーションを最新化することを決定した際、Linode Kubernetes Engine（LKE）を使用して、シンプルな導入、容易な管理、そして開発者によるより広範な制御力を実現しました。その結果、成長、イノベーション、競争力をさらに高めるために必要なエンジンが提供されました。
無駄を省いたアジャイルなエンジニアリングでビジネスを拡張
スピードと精度がすべての業界で、Lead Sherpa は高品質のデータをユーザーに提供することで定評を得ています。市場外の投資機会をタイムリーな SMS メッセージで不動産投資家と結び付ける能力が特に高いことで知られています。SMS メッセージは、同社が提供する中で最も効果的なリード創出ツールの 1 つです。
2023 年に新たな SMS 規制が施行された後、Lead Sherpa は投資家に対して最も質の高いデータを提供し、可能な限り効率化を目指しました。同社は、Kubernetes に移行してワークロードをコンテナ化することでコストを削減すると、インフラの信頼性を高める機会になると考えました。しかし、その目標を達成するためには、少数精鋭のエンジニアリングチームが、強力でありながら合理化された方法で実行する必要がありました。
再び信頼できるパートナーの元へ
当初、Linode（現 Akamai Cloud）でインフラをスケーリングしていたため、Lead Sherpa は、どこに問い合わせれば良いかを知っていました。LKE は、コスト効率、信頼性、シンプルさを完全に一体化して提供しており、まさにチームがこの重要な移行に必要としていたものでした。
「LKE を選ぶのは当然でした。当社のレガシー仮想マシンはすでに Akamai 上で展開されており、他のクラウドプロバイダーと比較しても、LKE が最も優れた価値を提供することが分かっていたからです」と Lead Sherpa のエンジニアリング担当 VP の Ben Petersen 氏は説明しています。Lead Sherpa の Software Engineer である Philippe Ouellet 氏は、「Akamai のサポートチームは、常に驚くほどのサポートを提供してくれました」と付け加えます。
迅速かつ容易な移行
Lead Sherpa のエンジニアはわずか 2 名のエンジニアでしたが、2 か月でインフラの移行に成功しました。Kubernetes の複雑さを考えると、これは驚くべきことです。チームは移行に段階的に取り組みました。最初にユーティリティクラスターを 1 日で導入し、次に本番クラスターを展開し、最後に開発者向けのステージング環境とサンドボックスを展開しました。
LKE のオープンなアプローチにより、Lead Sherpa の GitLab ランナーなどの既存のツールを統合するプロセス全体が円滑に進みました。Akamai の開発者フォーラムも重要な役割を果たしました。そこでは、他のエンジニアによる設定の最適化に役立つ知見が共有されていました。
「LKE によって、Kubernetes とコンテナ化が容易になりました。私たちは少人数のチームですが、迅速に動き、自分のペースで業務を進めることができました」と Ouellet 氏は述べています。
私が知っているのは Linode だけですが、他のサービスを利用しようと考えたことはありません。Lead Sherpa、Software Engineer、Philippe Ouellet 氏
よりスマートな拡張
Lead Sherpa のインフラは、（数千のファイルがあり、それぞれに数万行の重要なデータが含まれている）膨大なデータセットを処理する必要があります。Kubernetes よりも前のシステムは、スケーラビリティの問題により 50,000 行のファイルで限界に達していました。さらに、処理に 15 時間かかっていたのです。今では LKE を使用するようになったため、Lead Sherpa は、オートスケーリング機能により、リソースの過剰なコストを避けながら、1 日で 200,000 行のファイルを処理することができます。
「以前は、サーバーを最大容量で維持していたため、費用を無駄に使っていました。Kubernetes と LKEの オートスケーリング機能を使用することで、必要な時に必要な分だけ料金を支払えば済むようになりました。実際、インフラのほぼ 60% を削減できました」と Petersen 氏は述べています。
安心感と革新の自由を得る
LKE は、継続的にバージョンアップと実験を行う、Lead Sherpa の開発文化も促進してきました。「当社の以前のインフラは柔軟性に欠けていて、壊れやすく、変更するのがためらわれました」と Petersen 氏は説明しています。
Kubernetes の宣言型の性質と、LKE を使用した容易なワークロード管理を組み合わせることで、同社の開発者は最高の仕事ができるようになりました。変更を本番環境に適用する前に、本番に近い条件下で新機能をテストするために、リアルタイムのステージング環境を作成しています。「これは、開発者が変更を視覚化し、リスクを最小限に抑えて新しいことを試すための安全な方法です」と Petersen 氏は続けます。
同氏によれば、チームはダウンタイムを気にすることなく自由に実験できるようになったそうです。「今では、『素早く行動し、多少の失敗を恐れずに進め』という考え方で、さらに積極的に行動しています。なぜなら、多少の失敗をしてもビジネスが台無しになることはないからです。むしろ、自信を持って効率性と革新性を追求することができます。」
Lead Sherpa について
Lead Sherpa は、不動産の専門家向けに構築されたオールインワンのリード創出およびマーケティングプラットフォームです。同社の中核製品には、TCPA に完全に準拠した SMS マーケティングシステムや、スキップトレーシング、PropStack® リスト・スタッキング・ソリューションなどがあり、ユーザーは、売却意欲の高い売り主を素早く見つけ、複数の障害指標に基づいてリードを優先順位付けし、コンプライアンスを保ちながら、多数のリードに広くアプローチすることができます。Lead Sherpa は、堅牢なデータの強化、ローカル番号テキスト、ワークフロー最適化を融合させることで、投資家がより多くの取引を実現し、不動産ビジネスを安全かつ効率的に成長させることを支援しています。
