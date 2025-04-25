LKE は、継続的にバージョンアップと実験を行う、Lead Sherpa の開発文化も促進してきました。「当社の以前のインフラは柔軟性に欠けていて、壊れやすく、変更するのがためらわれました」と Petersen 氏は説明しています。

Kubernetes の宣言型の性質と、LKE を使用した容易なワークロード管理を組み合わせることで、同社の開発者は最高の仕事ができるようになりました。変更を本番環境に適用する前に、本番に近い条件下で新機能をテストするために、リアルタイムのステージング環境を作成しています。「これは、開発者が変更を視覚化し、リスクを最小限に抑えて新しいことを試すための安全な方法です」と Petersen 氏は続けます。

同氏によれば、チームはダウンタイムを気にすることなく自由に実験できるようになったそうです。「今では、『素早く行動し、多少の失敗を恐れずに進め』という考え方で、さらに積極的に行動しています。なぜなら、多少の失敗をしてもビジネスが台無しになることはないからです。むしろ、自信を持って効率性と革新性を追求することができます。」