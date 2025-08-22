Em um setor em que velocidade e precisão são tudo, a Lead Sherpa construiu sua reputação fornecendo dados de alta qualidade aos usuários. Ela é particularmente conhecida por sua capacidade de conectar investidores imobiliários com oportunidades de investimento fora do mercado por meio de mensagens SMS oportunas, uma das ferramentas de geração de leads mais eficazes disponíveis.

Quando surgiram novas regulamentações de SMS em 2023, a Lead Sherpa precisou investir ainda mais no fornecimento de dados da mais alta qualidade aos investidores e fazê-lo da forma mais eficiente possível. A empresa reconheceu a oportunidade de reduzir os custos e aumentar a confiabilidade da infraestrutura ao migrar para o Kubernetes e conteinerizar as cargas de trabalho. Mas, com uma equipe de engenharia enxuta, ela precisava de uma maneira eficiente e simplificada de chegar lá.