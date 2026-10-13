Dans un secteur où la vitesse et la précision sont au cœur de tout, l'entreprise Lead Sherpa s'est forgé sa réputation en fournissant des données de haute qualité aux utilisateurs. Elle est notamment reconnue pour sa capacité à présenter des opportunités d'investissement hors marché par SMS en temps opportun aux investisseurs immobiliers, via l'un des outils de génération de prospects les plus efficaces de sa génération.

Après l'émergence de nouvelles réglementations relatives à l'envoi de SMS en 2023, Lead Sherpa a dû redoubler d'efforts pour offrir aux investisseurs des données de la plus haute qualité, et ce le plus efficacement possible. L'entreprise a vu une opportunité de réduire ses coûts et de renforcer la fiabilité de son infrastructure en migrant vers Kubernetes et en conteneurisant les charges de travail. Mais avec une équipe d'ingénierie réduite, il lui fallait trouver un moyen puissant et rationalisé d'y parvenir.