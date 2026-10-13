En un sector en el que la velocidad y la precisión lo son todo, Lead Sherpa ha forjado su reputación a base de ofrecer datos de gran calidad a sus usuarios. Es especialmente conocida por ofrecer a los inversores inmobiliarios oportunidades fuera del mercado con diligentes mensajes SMS: una de las vías más efectivas actualmente para fomentar las compras.

Ante las nuevas normativas en materia de SMS implantadas en 2023, Lead Sherpa tuvo que redoblar sus esfuerzos para facilitar a los inversores unos datos óptimos de la forma más eficiente posible. Este contexto ofrecía una oportunidad ideal para reducir los costes y aumentar la fiabilidad de la infraestructura mediante la migración a Kubernetes y la contenedorización de las cargas de trabajo. Para afrontar este reto, no obstante, el equipo de ingeniería ajustada necesitaba una solución sencilla y potente a la vez.