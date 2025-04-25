MEDION의 웹사이트에는 매달 평균 1백만 명 이상의 고객이 방문합니다. 회사는 오랜 세월 고품질 가전제품을 개발하고 판매해왔습니다. Plus X Award에서 '올해의 가장 혁신적인 브랜드(Most Innovative Brand of the Year)' 및 '베스트 디자인 브랜드(Best Design Brand)'를 비롯해 전체 제품 그룹에서 최고 제품 상을 수상하는 등 수많은 기술 및 혁신 관련 상을 수상한 바 있습니다.

독일의 선도적인 가전제품 제조업체이자 대표적인 디지털 서비스 공급업체인 MEDION은 디지털 커머스 부문의 가동 시간과 성능을 최적의 수준으로 높이고자 합니다. MEDION은 소비자에게 직접 판매하는 MEDION 브랜드의 온라인 매장과 AS 지원 포털을 비롯한 자사 디지털 커머스 웹사이트가 공격의 표적이 될 수 있다는 사실을 인식하고 이러한 시나리오를 해결하기 위한 선제적 조치를 취했습니다.

Medion의 IT 부문 디렉터인 마티아스 마이어 푼드삭 박사(Dr. Matthias Meyer-Pundsack)는 이렇게 말합니다. "회사의 온라인 기반은 비즈니스 운영과 잠재적 매출의 핵심이기 때문에, 소비자의 원활한 온라인 이용 경험을 지원하기 위해 가능한 모든 기능을 갖추어야 합니다."