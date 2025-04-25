©2025 Akamai Technologies
매년 10억 달러 이상의 온라인 매출 달성
1983년에 설립된 MEDION은 자사 브랜드 웹사이트와 파트너 브랜드 웹사이트를 통해 전체 가전제품 카테고리에서 기술 제품을 판매해 매년 10억 달러 이상의 매출을 올리고 있습니다. 약 1000명의 직원이 근무하는 이 상장 회사는 2011년 세계 최대 PC 공급업체인 Lenovo Group의 일원이 되었습니다. 회사는 잠재적 공격에 대한 우려가 발생하자 Akamai를 선택했습니다.
공격에 대한 선제적 방어
MEDION의 웹사이트에는 매달 평균 1백만 명 이상의 고객이 방문합니다. 회사는 오랜 세월 고품질 가전제품을 개발하고 판매해왔습니다. Plus X Award에서 '올해의 가장 혁신적인 브랜드(Most Innovative Brand of the Year)' 및 '베스트 디자인 브랜드(Best Design Brand)'를 비롯해 전체 제품 그룹에서 최고 제품 상을 수상하는 등 수많은 기술 및 혁신 관련 상을 수상한 바 있습니다.
독일의 선도적인 가전제품 제조업체이자 대표적인 디지털 서비스 공급업체인 MEDION은 디지털 커머스 부문의 가동 시간과 성능을 최적의 수준으로 높이고자 합니다. MEDION은 소비자에게 직접 판매하는 MEDION 브랜드의 온라인 매장과 AS 지원 포털을 비롯한 자사 디지털 커머스 웹사이트가 공격의 표적이 될 수 있다는 사실을 인식하고 이러한 시나리오를 해결하기 위한 선제적 조치를 취했습니다.
Medion의 IT 부문 디렉터인 마티아스 마이어 푼드삭 박사(Dr. Matthias Meyer-Pundsack)는 이렇게 말합니다. "회사의 온라인 기반은 비즈니스 운영과 잠재적 매출의 핵심이기 때문에, 소비자의 원활한 온라인 이용 경험을 지원하기 위해 가능한 모든 기능을 갖추어야 합니다."
Akamai와의 파트너십을 통해 모든 기능을 갖춘 플랫폼을 이용할 수 있으며, Akamai의 전문가가 온라인 비즈니스를 보호하고 최적의 성능을 유지하는 방법을 안내해 줍니다.마티아스 마이어 푼드삭 박사(Dr. Matthias Meyer-Pundsack), IT 부문 디렉터
Akamai Cloud를 최대한 활용
마이어 푼드삭은 Akamai 솔루션을 활용하기 위해 업계 이벤트에 참석했을 때 만난 Akamai 담당자에게 연락했습니다.
MEDION은 현재 Akamai App & API Protector 및 Akamai Image & Video Manager를 통해 Akamai의 전문성을 활용하고 있습니다. Akamai 솔루션을 도입한 MEDION은 매달 평균 22만 5000건의 공격을 차단하고 있습니다.
App & API Protector는 웹 애플리케이션 방화벽, 봇 방어, API 보안, 레이어 7 DDoS(Distributed Denial-of-Service) 보호 기능을 단일 솔루션으로 제공하고, Image & Video Manager는 모든 사용자에 맞춰 이미지와 비디오를 자동으로 최적화합니다. MEDION은 기존에 사용하던 유명 이미지 관리 솔루션을 이들 제품으로 대체했습니다. "이전 벤더사의 솔루션은 Akamai와 같은 최적의 성능을 CDN 서비스로 지원하지 않았습니다. 또한 벤더사가 솔루션 공급을 중단한 후 가격이 더 높은 제품군으로 전환하고 싶지 않았습니다."
MEDION은 Akamai 솔루션을 통해 모든 인터넷 조건에서 어떤 볼륨의 트래픽도 쉽게 지원할 수 있습니다. 이 디지털 커머스 공급업체는 이제 블랙 프라이데이와 같은 성수기에 사이트 트래픽이 평균보다 5~10배 더 증가해도 대역폭이나 웹 서버를 추가하지 않고 트래픽을 처리할 수 있으며, 최대 매출 기간에도 공격에 대한 우려 없이 트래픽을 처리할 수 있습니다.
업계 최고의 벤더사 및 사내 전문성 활용
MEDION은 웹 성능 및 보안 개선 외에도 단일 벤더사와의 파트너십을 통해 얻을 수 있는 이점을 누리고 있습니다. "Akamai는 경제적이고 효율적인 방식으로 글로벌 기반을 지원하려는 우리의 전략에 완벽하게 부합합니다. 다른 CDN 공급업체에 대해서도 잘 알고 있지만, Akamai의 탁월한 플랫폼과 Akamai 팀의 전문성을 신뢰합니다."라고 마이어 푼드삭은 말합니다.
MEDION은 Akamai의 전문성을 기반으로 온라인 비즈니스의 성능과 보안을 지속적으로 개선하고 있습니다. 마지막으로 마이어 푼드삭은 이렇게 말합니다. "Akamai 직원은 Akamai 플랫폼을 통해 제공되는 다양한 서비스와 풍부한 기능을 활용할 수 있는 가장 좋은 방법을 보여줍니다. 지금은 제로 트러스트를 검토하면서 보안 서비스와 전문성을 갖춘 Akamai를 믿고 협력할 수 있으리라 확신하고 있습니다."
MEDION 소개
MEDION은 독일의 가전제품 제조업체이자 디지털 서비스 공급업체입니다. MEDION은 스마트 멀티미디어 제품, 통신 서비스, 가격 대비 우수한 성능과 포괄적 AS 서비스를 지원하는 전자제품 주변기기도 지원합니다. 2011년에는 160여 개국에 고객을 보유한 선도적인 글로벌 기술 기업 Lenovo Group의 일원이 되었고, 이후에도 전 세계적으로 PC, 노트북, 스마트폰 및 서버 분야에서 큰 성공을 거두고 있습니다.
