Gerando mais de US$ 1 bilhão anualmente online
Fundada em 1983, a MEDION gera mais de US$ 1 bilhão em receitas anuais vendendo tecnologia em todas as categorias de produtos eletrônicos de consumo por meio de seus sites de presença na Web e da marca de parceiros. Aproximadamente 1.000 funcionários trabalham para essa empresa de capital aberto, que faz parte do grupo internacional Lenovo, o maior fornecedor de PCs do mundo, desde 2011. Quando a empresa se preocupou com possíveis ataques, ela se voltou para a Akamai.
Proteção proativa contra ataques
Não é surpresa que a MEDION receba uma média de mais de 1 milhão de visitantes em seu site todos os meses. A empresa tem um longo histórico de desenvolvimento e de venda de produtos eletrônicos de consumo de alta qualidade. Na verdade, a empresa é a vencedora de inúmeros prêmios de tecnologia e inovação, incluindo "Marca Mais Inovadora do Ano" e "Melhor Marca de Design" pelo Plus X Award, bem como de vários prêmios de produtos de alto nível em todos os grupos de produtos.
Como fabricante líder de eletrônicos de consumo da Alemanha e provedora líder de serviços digitais, a MEDION requer tempo de atividade e desempenho ideais de sua presença no comércio digital. Sabendo que seus sites de comércio digital, incluindo sua loja virtual da marca MEDION que vende diretamente aos consumidores e seu portal de suporte pós-vendas, eram possíveis alvos de ataques, a empresa tomou medidas proativas para lidar com esses cenários.
O diretor de TI da MEDION, Dr. Matthias Meyer-Pundsack, explicou: "Como nossa presença online é fundamental para nossas operações de negócios e potencial de geração de receita, devemos fazer tudo o que for possível para garantir que ela permaneça disponível para os consumidores".
Nossa parceria com a Akamai oferece acesso a uma plataforma completa e especialistas internos que nos orientam de forma apropriada sobre como garantir que nossa presença online esteja protegida e tenha um desempenho ideal.Dr. Matthias Meyer-Pundsack, Diretor de TI
Aproveitando ao máximo a Akamai Connected Cloud
Para aproveitar as vantagens das soluções da Akamai, Meyer-Pundsack entrou em contato com um contato da Akamai que havia encontrado enquanto participava de eventos do setor.
Hoje, a MEDION conta com o Akamai App & API Protector e com o Akamai Image & Video Manager e aproveita a experiência da Akamai. Com as soluções da Akamai em vigor, a empresa impede uma média de 225.000 ataques por mês.
Enquanto o App & API Protector fornece um firewall de aplicação da Web, mitigação de bots, segurança de API e proteção contra negação de serviço distribuída (DDoS) na camada 7 em uma única solução, o Image & Video Manager otimiza imagens e vídeos automaticamente para todos os usuários. Esses produtos substituem a solução anterior de gerenciamento de imagens bem conhecida que a MEDION usou. "A solução de nosso fornecedor anterior não era suportada pelos serviços de CDN para um desempenho ideal como o da Akamai. Além disso, o fornecedor encerrou o fornecimento de sua solução e não desejávamos migrar para seu pacote de soluções mais caro."
Combinadas, as soluções da Akamai permitem que a MEDION suporte facilmente qualquer quantidade de tráfego sob todas as condições da Internet. Quando o tráfego do site aumenta de 5 a 10 vezes mais do que a média durante os horários de pico, como a Black Friday, o provedor de comércio digital pode lidar com o tráfego sem adicionar largura de banda ou servidores da Web e sem medo que um ataque interrompa seus maiores períodos de geração de receita.
Beneficiando-se de um fornecedor de primeira linha e de sua experiência interna
Além de melhorar o desempenho e a segurança na Web, a MEDION desfruta dos benefícios da parceria com um único fornecedor. "A Akamai se adapta perfeitamente à nossa estratégia de possibilitar o alcance global de maneira econômica e simplificada. Embora estejamos familiarizados com outros provedores de CDN, acreditamos na Akamai por causa de sua plataforma incomparável e da experiência confiável de seu pessoal", diz Meyer-Pundsack.
Na realidade, a MEDION aproveita da expertise da Akamai para melhorar continuamente o desempenho e a segurança de sua presença online. "O pessoal da Akamai nos mostra as melhores maneiras de aproveitar os vários serviços e a variedade de recursos disponíveis por meio da plataforma Akamai. À medida que exploramos o Zero Trust, confiamos na Akamai para nos guiar por causa de seus serviços e experiência em segurança", conclui Meyer-Pundsack.
Sobre a MEDION
A MEDION é uma fabricante líder de produtos eletrônicos de consumo na Alemanha e fornecedora de serviços digitais. A gama inclui produtos multimídia inteligentes, serviços de telecomunicações e acessórios eletrônicos com uma excelente relação preço/desempenho e um serviço pós-venda abrangente. Desde 2011, a MEDION faz parte do grupo internacional Lenovo, uma empresa de tecnologia global líder com clientes em mais de 160 países, e é bem-sucedida em todo o mundo com PCs, notebooks, smartphones e servidores.
Sobre a Akamai
A Akamai potencializa e protege a vida online. As principais empresas do mundo escolhem a Akamai para criar, entregar e proteger suas experiências digitais, ajudando bilhões de pessoas a viver, trabalhar e se divertir todos os dias. A Akamai Connected Cloud, uma plataforma de edge e nuvem amplamente distribuída, aproxima as aplicações e as experiências dos usuários e mantém as ameaças mais distantes. Saiba mais sobre as soluções de computação em nuvem, segurança e entrega de conteúdo da Akamai em akamai.com e akamai.com/blog ou siga a Akamai Technologies no Twitter e no LinkedIn.