Não é surpresa que a MEDION receba uma média de mais de 1 milhão de visitantes em seu site todos os meses. A empresa tem um longo histórico de desenvolvimento e de venda de produtos eletrônicos de consumo de alta qualidade. Na verdade, a empresa é a vencedora de inúmeros prêmios de tecnologia e inovação, incluindo "Marca Mais Inovadora do Ano" e "Melhor Marca de Design" pelo Plus X Award, bem como de vários prêmios de produtos de alto nível em todos os grupos de produtos.

Como fabricante líder de eletrônicos de consumo da Alemanha e provedora líder de serviços digitais, a MEDION requer tempo de atividade e desempenho ideais de sua presença no comércio digital. Sabendo que seus sites de comércio digital, incluindo sua loja virtual da marca MEDION que vende diretamente aos consumidores e seu portal de suporte pós-vendas, eram possíveis alvos de ataques, a empresa tomou medidas proativas para lidar com esses cenários.

O diretor de TI da MEDION, Dr. Matthias Meyer-Pundsack, explicou: "Como nossa presença online é fundamental para nossas operações de negócios e potencial de geração de receita, devemos fazer tudo o que for possível para garantir que ela permaneça disponível para os consumidores".