オンラインで年間 10 億米ドル以上の収益を獲得
1983 年に設立された MEDION は、自社ブランドの Web サイトとパートナーブランドの Web サイトを通じて、あらゆる消費者向けの電子製品カテゴリーにテクノロジーを販売することで、年間 10 億米ドル以上の収益を上げています。2011 年以来、世界最大の PC サプライヤーである Lenovo Group の傘下に入っている、この国際的な上場企業には、約 1,000 人の従業員が勤務しています。攻撃の可能性を懸念していた同社は、Akamai の導入を考え始めました。
攻撃に対する事前対応型の保護
MEDION が毎月平均 100 万人以上の Web サイト訪問者を抱えているのも当然です。同社は、高品質な家電製品を開発、販売してきた長い歴史を持っています。実際、Plus X Award の「Most Innovative Brand of the Year」や「Best Design Brand」など、さまざまなテクノロジーやイノベーションの賞を受賞しています。また、すべての製品グループにわたってトップクラスの製品賞をいくつも受賞しています。
ドイツの家電製品の大手メーカーであり、デジタルサービスのクラス最高のプロバイダーである MEDION は、デジタルコマースを扱っているという立場上、最適なアップタイムとパフォーマンスを求めています。消費者に直接販売する MEDION ブランドの Web ショップや、アフターサービス・サポート・ポータルを含むデジタルコマースの Web サイトが攻撃の標的となる可能性があることを知っていた同社は、そのような状況に対処するための事前対応型の措置を講じました。
MEDION の IT 部門のディレクターである Matthias Meyer-Pundsack 博士は次のように説明しています。「当社のオンラインプレゼンスは、事業を運営し、収益を生み出すための中核的な存在であるため、お客様に安心してご利用いただけるよう、可能な限りあらゆる手段を講じる必要があります」
Akamai とのパートナーシップにより、フル機能を備えたプラットフォームを利用できるようになっただけでなく、当社のオンラインプレゼンスを確実に保護し、最適なパフォーマンスを実現する方法をアドバイスしてくれる Akamai の専門家に相談できるようになりました。IT 部門ディレクター、Matthias Meyer-Pundsack 博士
Akamai Connected Cloud を最大限に活用
Meyer-Pundsack 氏は、Akamai のソリューションを活用するためにはどうすればよいか、業界イベントに参加した際に知り合った Akamai の担当者に相談しました。
今では MEDION は、Akamai App & API Protector と Akamai Image & Video Manager を導入し、Akamai の専門知識を活用しています。Akamai のソリューションを導入することで、同社は毎月平均 225,000 件の攻撃を阻止しています。
App & API Protector が Web アプリケーションファイアウォール、ボット緩和、API セキュリティ、およびレイヤー 7 分散型サービス妨害（DDoS）防御を 1 つのソリューションで提供する一方、Image & Video Manager は、すべてのユーザーに対する画像と動画を自動的に最適化します。これらの製品は、MEDION がかつて使用していた有名な画像管理ソリューションに取って代わるものです。「以前のベンダーのソリューションは、Akamai のような最適なパフォーマンスを実現するための CDN サービスに対応していませんでした。さらに、そのベンダーのソリューションはすでに生産中止になっており、より高価なソリューションスイートに移行したくないと考えていました」。
Akamai のソリューションを組み合わせることで、MEDION はあらゆるインターネット環境であらゆる量のトラフィックに容易に対応できるようになりました。ブラックフライデーのようにピーク時にサイトトラフィックが平均の 5 倍から 10 倍に急増しても、このデジタル・コマース・プロバイダーは、トラフィックを処理できます。そのために、帯域幅や Web サーバーを増やす必要もなければ、攻撃により最大の収益を生み出す時間帯のサービス中断を心配する必要もありません。
最高のベンダーと Akamai 社内の専門知識から受けるメリット
MEDION は、Web パフォーマンスとセキュリティの向上に加え、単一ベンダーとの提携によるメリットも享受しています。「Akamai は、費用対効果が高く、効率的な方法でグローバルなリーチを実現するという当社の戦略と完全に一致する会社です。他の CDN プロバイダーをよく知っていますが、Akamai は比類のないプラットフォームと信頼できる社内的な専門知識を抱えているため、当社は Akamai に絶大な信頼を置いています」と Meyer-Pundsack 氏は述べています。
実際、MEDION は Akamai の専門知識を活用して、オンラインプレゼンスのパフォーマンスとセキュリティを継続的に向上させています。「Akamai の担当者は、Akamai プラットフォームで利用できるさまざまなサービスや豊富な機能を活用するための最善の方法をアドバイスしてくれます。ゼロトラストの導入を検討しているところですが、そのセキュリティサービスと専門知識のレベルの高さから、Akamai には指南役として絶大な信頼を置いています」と Meyer-Pundsack 氏は締めくくります。
MEDION について
MEDION はドイツの大手家電製品メーカーであり、デジタルサービスのプロバイダーでもあります。同社は、コストパフォーマンスに優れ、包括的なアフターサービスを備えたスマートマルチメディア製品、電気通信サービス、電子製品の付属品などを手掛けています。2011 年以来、MEDION は世界 160 か国以上の顧客を抱える世界的大手テクノロジー企業である Lenovo Group の傘下に入り、PC、ノートパソコン、スマートフォン、サーバーで世界的な成功を収めています。
Akamai について
Akamai はオンラインライフの力となり、守っています。世界中のトップ企業が Akamai を選び、安全なデジタル体験を構築して提供することで、毎日、いつでもどこでも、世界中の人々の人生をより豊かにしています。超分散型のエッジおよびクラウドプラットフォームである Akamai Connected Cloud は、アプリと体験をユーザーに近づけ、脅威を遠ざけます。Akamai のクラウドコンピューティング、セキュリティ、コンテンツデリバリーの各ソリューションの詳細については、akamai.com および akamai.com/blog をご覧いただくか、X（旧 Twitter）と LinkedInで Akamai Technologies をフォローしてください。