MEDION が毎月平均 100 万人以上の Web サイト訪問者を抱えているのも当然です。同社は、高品質な家電製品を開発、販売してきた長い歴史を持っています。実際、Plus X Award の「Most Innovative Brand of the Year」や「Best Design Brand」など、さまざまなテクノロジーやイノベーションの賞を受賞しています。また、すべての製品グループにわたってトップクラスの製品賞をいくつも受賞しています。

ドイツの家電製品の大手メーカーであり、デジタルサービスのクラス最高のプロバイダーである MEDION は、デジタルコマースを扱っているという立場上、最適なアップタイムとパフォーマンスを求めています。消費者に直接販売する MEDION ブランドの Web ショップや、アフターサービス・サポート・ポータルを含むデジタルコマースの Web サイトが攻撃の標的となる可能性があることを知っていた同社は、そのような状況に対処するための事前対応型の措置を講じました。

MEDION の IT 部門のディレクターである Matthias Meyer-Pundsack 博士は次のように説明しています。「当社のオンラインプレゼンスは、事業を運営し、収益を生み出すための中核的な存在であるため、お客様に安心してご利用いただけるよう、可能な限りあらゆる手段を講じる必要があります」