No es de extrañar que MEDION reciba, de media, más de un millón de visitas al sitio web al mes. La empresa cuenta con una larga trayectoria en el desarrollo y la venta de productos electrónicos de consumo de alta calidad. De hecho, ha recibido numerosos premios de tecnología e innovación, entre los que se incluyen los premios a la "Marca más innovadora del año" y al "Mejor diseño de marca" de Plus X Award, así como diversos premios de productos con la mejor calificación en todos los grupos de productos.

Como fabricante líder alemán de electrónica de consumo y proveedor de calidad de servicios digitales, MEDION requiere un tiempo de actividad y un rendimiento óptimos para su presencia en el comercio digital. Siendo consciente de que sus sitios web de comercio digital, incluida la tienda online de la marca MEDION de venta directa a los consumidores y el portal de asistencia posventa, eran posibles objetivos de ataques, la empresa adoptó medidas proactivas para abordar estas situaciones.

El Dr. Matthias Meyer-Pundsack, director de TI de MEDION, explica: "Dado que nuestra presencia online es fundamental para nuestras operaciones empresariales y el potencial de generación de ingresos, debemos hacer lo posible para asegurar que siga estando disponible para los consumidores".