Fundada en 1983, MEDION genera más de 1000 millones de USD en ingresos anuales con la venta de tecnología de todas las categorías de productos electrónicos de consumo mediante la presencia web de su marca y los sitios web de marcas asociadas. Unos 1000 empleados trabajan para esta empresa que cotiza en bolsa y que, desde 2011, forma parte del grupo internacional Lenovo, el mayor proveedor de PC del mundo. Cuando la empresa empezó a preocuparse por posibles ataques, recurrió a Akamai.
Más de 1000 millones de USD al año generados online
Protección proactiva contra ataques
No es de extrañar que MEDION reciba, de media, más de un millón de visitas al sitio web al mes. La empresa cuenta con una larga trayectoria en el desarrollo y la venta de productos electrónicos de consumo de alta calidad. De hecho, ha recibido numerosos premios de tecnología e innovación, entre los que se incluyen los premios a la "Marca más innovadora del año" y al "Mejor diseño de marca" de Plus X Award, así como diversos premios de productos con la mejor calificación en todos los grupos de productos.
Como fabricante líder alemán de electrónica de consumo y proveedor de calidad de servicios digitales, MEDION requiere un tiempo de actividad y un rendimiento óptimos para su presencia en el comercio digital. Siendo consciente de que sus sitios web de comercio digital, incluida la tienda online de la marca MEDION de venta directa a los consumidores y el portal de asistencia posventa, eran posibles objetivos de ataques, la empresa adoptó medidas proactivas para abordar estas situaciones.
El Dr. Matthias Meyer-Pundsack, director de TI de MEDION, explica: "Dado que nuestra presencia online es fundamental para nuestras operaciones empresariales y el potencial de generación de ingresos, debemos hacer lo posible para asegurar que siga estando disponible para los consumidores".
Nuestra asociación con Akamai proporciona acceso a una plataforma con todas las funcionalidades y a expertos internos que nos guían de forma adecuada para asegurar que nuestra presencia online está protegida y funciona de forma óptima.Dr. Matthias Meyer-Pundsack, director de TI
Aprovechar al máximo Akamai Connected Cloud
Para aprovechar las ventajas de las soluciones de Akamai, Meyer-Pundsack se puso en contacto con una persona de Akamai que había conocido mientras asistía a eventos del sector.
Hoy en día, MEDION recurre a Akamai App & API Protector y a Akamai Image & Video Manager, y se beneficia de la experiencia de Akamai. Con las soluciones de Akamai en marcha, la empresa frustra una media de 225 000 ataques al mes.
Mientras que App & API Protector proporciona firewalls de aplicaciones web, mitigación de bots, seguridad de API y protección contra ataques de denegación de servicio distribuido (DDoS) de capa 7 en una única solución, Image & Video Manager optimiza automáticamente las imágenes y los vídeos de cada usuario. Estos productos sustituyen a la conocida solución de gestión de imágenes que MEDION había utilizado anteriormente. "La solución de nuestro proveedor anterior no era compatible con los servicios de red de distribución de contenido (CDN) para obtener un rendimiento óptimo como el de Akamai. Además, el proveedor retiró la solución y no queríamos cambiar a su paquete de soluciones más caro".
Combinadas, las soluciones de Akamai permiten a MEDION gestionar fácilmente cualquier cantidad de tráfico con independencia de las condiciones de Internet. Cuando el tráfico del sitio aumenta entre 5 y 10 veces más que la media durante los momentos de mayor tráfico, como el Black Friday, el proveedor de comercio digital puede gestionar el tráfico sin añadir ancho de banda ni servidores web, y sin temor a que un ataque interrumpa los periodos que más ingresos generan.
Beneficios de un proveedor líder y de su experiencia interna
Además de mejorar la seguridad y el rendimiento web, MEDION disfruta de las ventajas de asociarse con un único proveedor. "Akamai encaja a la perfección con nuestra estrategia de lograr un alcance global de una manera rentable y optimizada. Aunque estamos familiarizados con otros proveedores de red de distribución de contenido, creemos en Akamai debido a su plataforma inigualable y a la experiencia comprobada de su personal", afirma Meyer-Pundsack.
De hecho, MEDION aprovecha la experiencia de Akamai para mejorar continuamente el rendimiento y la seguridad de su presencia online. "El personal de Akamai nos muestra las mejores formas de sacar partido a los distintos servicios y la gran cantidad de funciones disponibles a través de la plataforma de Akamai. Mientras exploramos el enfoque Zero Trust, confiamos en Akamai para guiarnos por sus servicios de seguridad y su experiencia", concluye Meyer-Pundsack.
Acerca de MEDION
MEDION es uno de los principales fabricantes de productos electrónicos de consumo en Alemania y proveedor de servicios digitales. La gama incluye productos multimedia inteligentes, servicios de telecomunicaciones y accesorios electrónicos con una excelente relación precio-rendimiento y un completo servicio posventa. Desde 2011, MEDION forma parte del grupo internacional Lenovo, una empresa de tecnología global líder con clientes en más de 160 países, y tiene éxito en todo el mundo con PC, portátiles, smartphones y servidores.
Acerca de Akamai
Akamai es la empresa de la nube que impulsa y protege un mundo impulsado por la IA. Nuestra plataforma en la nube extiende la computación en la nube de alto rendimiento desde el núcleo hasta el Edge, lo que permite a las organizaciones crear y escalar aplicaciones de IA de última generación, y proporciona una seguridad integral de múltiples capas para proteger a las empresas contra las ciberamenazas en evolución. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.