Fondée en 1983, MEDION génère plus d'un milliard de dollars de chiffre d'affaires annuel en vendant des technologies dans toutes les catégories de produits électroniques grand public grâce à la présence de sa marque et à celle de ses partenaires sur le Web. Cette société cotée en bourse, qui fait partie du groupe international Lenovo (le plus grand fournisseur mondial de PC) depuis 2011, emploie environ 1 000 salariés. Préoccupée par le risque d'attaques potentielles, l'entreprise a choisi de se tourner vers Akamai.
Générer plus d'un milliard de dollars par an grâce au commerce en ligne
Agir en amont pour se protéger des attaques
Sans surprise, le site Web de MEDION attire en moyenne plus d'un million de visiteurs chaque mois. L'entreprise est depuis longtemps connue pour sa capacité à mettre au point et vendre des produits électroniques grand public de haute qualité, comme en témoignent les nombreux prix qu'elle a obtenus en récompense de sa technologie et de ses efforts d'innovation, notamment les récompenses « Most Innovative Brand of the Year » et « Best Design Brand » décernées par Plus X Award. Nombre de ses produits, toutes catégories confondues, se hissent par ailleurs en tête des classements.
Premier fabricant allemand de produits électroniques grand public, MEDION est un fournisseur de services digitaux de premier plan ; à ce titre, l'entreprise exige une disponibilité et des performances optimales pour sa présence dans le commerce digital. Consciente que ses sites de commerce digital (notamment sa boutique en ligne de marque MEDION qui vend directement aux utilisateurs et son portail d'assistance après-vente) pouvaient être potentiellement ciblés par des attaques, la société a pris des mesures proactives pour faire face à de tels scénarios.
« Puisque notre présence en ligne est au cœur de nos activités commerciales et constitue une source de chiffre d'affaires potentielle, nous devons faire tout notre possible pour nous assurer qu'elle reste disponible pour les utilisateurs », explique Matthias Meyer-Pundsack, DSI de MEDION.
Notre partenariat avec Akamai nous a permis d'accéder à une plateforme complète et à des experts internes qui nous guident intelligemment pour nous aider à garantir la protection et le fonctionnement optimal de notre présence en ligne.Matthias Meyer-Pundsack, DSI
Tirer pleinement parti d'Akamai Connected Cloud
Pour tirer parti des solutions Akamai, M. Meyer-Pundsack a contacté un représentant Akamai qu'il avait rencontré à l'occasion de plusieurs événements organisés dans le secteur.
Aujourd'hui, MEDION utilise Akamai App & API Protector, Akamai Image & Video Manager, et exploite l'expertise d'Akamai. Les solutions Akamai que l'entreprise a mises en place lui permettent de déjouer 225 000 attaques en moyenne par mois.
App & API Protector regroupe dans une seule et même solution des pare-feux d'applications Web, une fonction d'atténuation des bots et de sécurité des API et une protection contre les attaques par déni de service distribué (DDoS) de couche 7. Exécutée en parallèle, Image & Video Manager optimise automatiquement les images et les vidéos pour chaque utilisateur. Ces produits remplacent la solution de gestion d'images familière que MEDION utilisait auparavant. « La solution proposée par notre précédent fournisseur n'était pas prise en charge par les services CDN pour optimiser les performances comme le fait Akamai. De plus, ce fournisseur avait annoncé la fin de vie de sa solution et nous n'avions aucune envie d'adopter sa suite de solutions plus onéreuse. »
Les deux solutions combinées d'Akamai permettent à MEDION de prendre en charge facilement n'importe quel volume de trafic, quelles que soient les conditions du trafic Internet. Lorsque le trafic du site est 5 à 10 fois plus dense que la moyenne, par exemple pendant les périodes de pic d'activité comme le Black Friday, le fournisseur de commerce digital peut le gérer sans avoir à ajouter de bande passante ou de serveurs Web et sans craindre qu'une attaque ne vienne perturber ses activités à des périodes qui lui assurent un chiffre d'affaires maximal.
S'associer à un fournisseur de premier plan et profiter de son expertise interne
En plus d'améliorer ses performances Web et sa sécurité, MEDION bénéficie des avantages associés à un partenariat avec un seul fournisseur. « Akamai s'inscrit parfaitement dans notre stratégie visant à établir une portée mondiale de manière économique et rationalisée. Bien que nous connaissions d'autres fournisseurs de CDN, Akamai a su gagner notre confiance par sa plateforme inégalée et l'expertise infaillible de ses équipes », souligne M. Meyer-Pundsack.
En réalité, MEDION tire parti de l'expertise d'Akamai pour améliorer en continu les performances et la sécurité de sa présence en ligne. « Les collaborateurs d'Akamai nous présentent les meilleurs moyens de tirer parti des différents services et de la richesse des fonctionnalités disponibles par l'intermédiaire de la plateforme Akamai. À l'heure où nous envisageons d'adopter le modèle Zero Trust, nous sommes certains qu'Akamai, avec ses services de sécurité et son expertise, saura nous guider dans notre transition », conclut-il.
À propos de MEDION
Fournisseur de services digitaux, MEDION est aussi l'un des plus grands fabricants allemands de produits électroniques grand public. Il propose une vaste gamme de produits, notamment des produits multimédias intelligents, des services de télécommunication et des accessoires électroniques, qui se distinguent par leur excellent rapport qualité-prix et par un service après-vente complet. Depuis 2011, MEDION fait partie du groupe international Lenovo, entreprise technologique mondiale de premier plan qui compte des clients dans plus de 160 pays et qui est connue dans le monde entier pour ses PC, ses ordinateurs portables, ses smartphones et ses serveurs.
À propos d'Akamai
Akamai est l'entreprise spécialiste du cloud qui soutient et protège un monde porté par l'IA. Notre plateforme cloud étend les capacités du Cloud Computing haute performance du cœur du réseau jusqu'à la bordure de l'Internet, afin de permettre aux entreprises de développer et de faire évoluer les applications d'IA de nouvelle génération, tout en assurant une sécurité complète et multicouche destinée à les protéger contre les cybermenaces en constante évolution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.