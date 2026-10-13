Sans surprise, le site Web de MEDION attire en moyenne plus d'un million de visiteurs chaque mois. L'entreprise est depuis longtemps connue pour sa capacité à mettre au point et vendre des produits électroniques grand public de haute qualité, comme en témoignent les nombreux prix qu'elle a obtenus en récompense de sa technologie et de ses efforts d'innovation, notamment les récompenses « Most Innovative Brand of the Year » et « Best Design Brand » décernées par Plus X Award. Nombre de ses produits, toutes catégories confondues, se hissent par ailleurs en tête des classements.

Premier fabricant allemand de produits électroniques grand public, MEDION est un fournisseur de services digitaux de premier plan ; à ce titre, l'entreprise exige une disponibilité et des performances optimales pour sa présence dans le commerce digital. Consciente que ses sites de commerce digital (notamment sa boutique en ligne de marque MEDION qui vend directement aux utilisateurs et son portail d'assistance après-vente) pouvaient être potentiellement ciblés par des attaques, la société a pris des mesures proactives pour faire face à de tels scénarios.

« Puisque notre présence en ligne est au cœur de nos activités commerciales et constitue une source de chiffre d'affaires potentielle, nous devons faire tout notre possible pour nous assurer qu'elle reste disponible pour les utilisateurs », explique Matthias Meyer-Pundsack, DSI de MEDION.