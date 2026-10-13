멀티미디어 뉴스 전문 기업 TMG(Telegraph Media Group)는 이러한 문제로 어려움을 겪고 있습니다. Google보다 4년, Facebook보다 10년 먼저 웹사이트를 운영하기 시작한 Telegraph는 진정한 디지털 선구자로서 새로운 길을 모색하고 있습니다.
TMG의 CTO 토비 라이트(Toby Wright)는 Telegraph 웹사이트를 비롯해 디지털 제품 및 서비스의 설계와 개발을 담당하는 팀을 이끌고 있습니다. 높은 수준의 사용자 경험을 확립한 다른 디지털 업체와의 경쟁 속에서 라이트와 그의 팀은 프리미엄 콘텐츠 제공을 위한 전략적 이니셔티브를 지원합니다. 전 세계 독자들의 구독과 구매를 촉진하기 위해 TMG는 디지털 제품과 서비스를 신속하고 안전하게 전달하면서 구독률을 높여야 합니다.
저희와 같이 매월 수억 건의 상호 작용이 일어나는 비즈니스의 경우 작은 변화가 막대한 영향을 줍니다.토비 라이트(Toby Wright), Telegraph Media Group CTO
디지털 트렌드 따라가기
멀티미디어 뉴스 전문 기업 TMG(Telegraph Media Group)는 이러한 문제로 어려움을 겪고 있습니다. Google보다 4년, Facebook보다 10년 먼저 웹사이트를 운영하기 시작한 Telegraph는 진정한 디지털 선구자로서 새로운 길을 모색하고 있습니다.
페이지 성능이 고객 몰입도와 관련이 있을까요?
TMG는 Akamai와 논의 중 고객 몰입도 향상의 필요성을 강조했습니다. Akamai는 TMG에 다음 질문에 대한 답을 얻기 위해 테스트를 제안했습니다.
- 페이지 용량이 현저히 감소하면 어떤 일이 벌어질까요? 결과적으로, 페이지 로딩 속도가 얼마나 빨라질까요?
- 페이지 로드가 X초 빨라진다면 세션당 페이지 수로 정의된 사용자 세션 유지 시간에 어떤 영향이 있을까요?
- 세션 유지 시간이 길어지면 광고 노출도와 그에 따른 광고 기반 매출에 어떤 영향을 미칠까요?
테스트는 페이지 용량의 상당한 부분을 차지하는 이미지 용량을 줄이는 데 초점을 두었고, 점진적으로 성능을 개선하면 TMG의 측정 가능한 가치로 전환된다는 가설을 세웠습니다. Akamai가 최근 출시한 Image & Video Manager는 최종 사용자의 디바이스 화면과 접속한 네트워크 환경에 가장 적합한 크기와 해상도를 제공하는 방식으로 이미지 용량을 줄여줍니다.
1초 지연될 때마다 감소하는 사용자 세션 유지 시간
SOASTA(독립적인 디지털 성능 측정 회사)는 2016년 7월에 테스트를 시작해 2개월 동안 이미지 개선 없이 기준 데이터를 수집했습니다. 이 기준 데이터를 통해 페이지 로딩 시간이 1초 증가할 때마다 평균 사용자 세션 유지 시간이 감소한다는 것, 즉 1초가 지연될 때마다 11.5% 감소할 수 있다는 것을 확인했습니다.
고객 몰입도 향상에 기여하는 Image & Video Manager
9월 1일에 Akamai는 Image & Video Manager를 적용했습니다. 눈에 띄는 이미지 품질 저하 없이 이미지 용량이 바로 10~60% 감소했습니다. 이로 인해 전반적인 페이지 용량이 현저히 줄어들었습니다. 평상시 Telegraph의 홈 페이지 용량이 총 20% 감소했으며, 결과적으로 측정 가능한 수준의 세션 유지 시간 증가로 이어졌습니다.
SOASTA는 29일 이상 데이터를 수집했고, 디바이스 유형 및 접속 상태에 상관없이 전반적으로 페이지 로딩 시간이 9.6% 감소하고 사용자 세션 유지 시간이 2% 증가했습니다. 페이지 용량 개선은 평균적으로 세션이 길어지는 결과를 낳았습니다. 정확히는 0.041페이지가 더 길어졌습니다.
더욱 효과가 높은 모바일의 이미지 최적화
수백만 명의 스마트폰 사용자가 매월 모바일 디바이스에서 Telegraph 콘텐츠를 이용합니다. 모든 종류의 모바일 디바이스는 현재 페이지 뷰의 대부분을 차지합니다. 따라서 Telegraph 팀은 Image & Video Manager가 모바일에 어떤 영향을 미치는지 확인하고 싶었습니다.
iOS 디바이스에서 셀룰러 연결을 통해 Telegraph에 접속하는 독자의 경우 모든 디바이스 및 접속 상태에 대해 이미지 최적화의 영향이 더욱 큰 것으로 확인됐습니다. 모바일 전용 페이지 로딩 시간이 33.8% 감소하고 모바일 세션 유지 시간이 0.193페이지(12.8%) 증가했습니다.
Telegraph Media Group 소개
TMG(텔레그래프 미디어 그룹)는 The Daily Telegraph, The Sunday Telegraph, The Telegraph 웹사이트, The Telegraph 위클리 월드 에디션으로 구성된 세계적인 멀티미디어 뉴스 퍼블리싱 전문 기업으로, 전 세계에 중요한 영향력을 미치는 콘텐츠를 제작하고 게시합니다. The Daily Telegraph, The Sunday Telegraph, The Telegraph는 수상 경력에 빛나는 심층 취재 기사들로 특히 유명합니다. 160년이 넘는 역사를 자랑하는 The Daily Telegraph는 영국에서 최다 판매 부수를 기록한 대표적인 일간지입니다.
Akamai 소개
Akamai는 AI가 이끄는 세상을 지원하고 보호하는 클라우드 기업입니다. Akamai 클라우드 플랫폼은 코어부터 엣지까지 고성능 클라우드 컴퓨팅을 확장해 기업이 차세대 AI 애플리케이션을 구축하고 확장할 수 있도록 지원합니다. 또한 포괄적인 멀티레이어 보안을 제공해 발전하는 사이버 위협으로부터 기업을 보호합니다. 자세한 내용을 보려면 akamai.com, akamai.com/blog를 방문하거나 X, LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우하시기 바랍니다.