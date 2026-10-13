Telegraph Media Group

TMG는 Akamai와 논의 중 고객 몰입도 향상의 필요성을 강조했습니다. Akamai는 TMG에 다음 질문에 대한 답을 얻기 위해 테스트를 제안했습니다.

페이지 용량이 현저히 감소하면 어떤 일이 벌어질까요? 결과적으로, 페이지 로딩 속도가 얼마나 빨라질까요?

페이지 로드가 X초 빨라진다면 세션당 페이지 수로 정의된 사용자 세션 유지 시간에 어떤 영향이 있을까요?

세션 유지 시간이 길어지면 광고 노출도와 그에 따른 광고 기반 매출에 어떤 영향을 미칠까요?

테스트는 페이지 용량의 상당한 부분을 차지하는 이미지 용량을 줄이는 데 초점을 두었고, 점진적으로 성능을 개선하면 TMG의 측정 가능한 가치로 전환된다는 가설을 세웠습니다. Akamai가 최근 출시한 Image & Video Manager는 최종 사용자의 디바이스 화면과 접속한 네트워크 환경에 가장 적합한 크기와 해상도를 제공하는 방식으로 이미지 용량을 줄여줍니다.