MEDION wurde 1983 gegründet. Das Unternehmen erzielt einen Jahresumsatz von mehr als einer Milliarde US-Dollar durch den Verkauf von verschiedenster Unterhaltungselektronik. Dazu nutzt es seine markenspezifische Onlinepräsenz und die Websites von Partnern. Rund 1.000 Mitarbeiter arbeiten für dieses börsennotierte Unternehmen, das seit 2011 zur internationalen Lenovo Group gehört, dem weltweit größten PC-Anbieter. Als potenzielle Angriffe dem Unternehmen Sorgen machten, wandte es sich an Akamai.
Generiert jährlich mehr als eine Milliarde US-Dollar online
Schützt proaktiv vor Angriffen
Es ist kein Wunder, dass MEDION jeden Monat durchschnittlich mehr als 1 Million Besucher auf seiner Website verzeichnet. Seit vielen Jahren entwickelt und verkauft das Unternehmen hochwertige Unterhaltungselektronik. Tatsächlich wurde es mit zahlreichen Technologie- und Innovationspreisen ausgezeichnet, darunter „Most innovative Brand of the Year“ und „Best Design Brand“ des Plus X Award sowie zahlreichen Auszeichnungen für Top-Produkte in allen Produktgruppen.
Als führender Hersteller von Unterhaltungselektronik in Deutschland und führender Anbieter digitaler Dienste benötigt MEDION optimale Verfügbarkeit und Performance seiner digitalen Geschäftspräsenz. Da seine Websites für den digitalen Handel – einschließlich seines Webshops unter der Marke MEDION, der direkt an Verbraucher verkauft, und seines Portals für Support nach dem Verkauf – potenzielle Angriffsziele darstellte, ergriff das Unternehmen proaktive Maßnahmen.
Dr. Matthias Meyer-Pundsack, Leiter der IT-Abteilung von MEDION, erklärte: „Unsere Online-Präsenz bildet den Kern unseres Geschäftsbetriebs und unseres Umsatzpotenzials. Deshalb müssen wir unbedingt sicherstellen, dass sie den Verbrauchern weiterhin zur Verfügung steht.“
Unsere Partnerschaft mit Akamai bietet Zugang zu einer Plattform mit umfassenden Funktionen und fachkundigen internen Experten, die dafür sorgen, dass unsere Online-Präsenz geschützt ist und optimal funktioniert.Dr. Matthias Meyer-Pundsack, Director IT
Profitieren von der Akamai Connected Cloud
Um mehr über die Vorteile von Akamai-Lösungen zu erfahren, wandte sich Meyer-Pundsack an einen Ansprechpartner bei Akamai, den er auf einer Branchenveranstaltung getroffen hatte.
MEDION setzt heute auf Akamai App & API Protector, Akamai Image & Video Manager und das Know-how von Akamai. Mithilfe der Akamai-Lösungen wehrt das Unternehmen durchschnittlich 225.000 Angriffe pro Monat ab.
App & API Protector bietet Web Application Firewalls, Bot-Abwehr, API-Sicherheit und Schutz vor Layer-7-DDoS-Angriffen (Distributed Denial of Service) in einer einzigen Lösung; Image & Video Manager optimiert automatisch Bilder und Videos für jeden Nutzer. Diese Produkte ersetzen die bekannte Lösung zur Bildverwaltung, die MEDION bisher verwendet hatte. „Die Lösung unseres früheren Anbieters wurde nicht von CDN-Services unterstützt, um eine optimale Performance wie die von Akamai zu erzielen. Außerdem hat der Anbieter seine Lösung eingestellt, und wir wollten nicht auf das teurere Lösungspaket umsteigen.“
Zusammen ermöglichen die Akamai-Lösungen MEDION, den Traffic unabhängig von den Internetbedingungen problemlos zu unterstützen. Wenn der Website-Traffic zu Spitzenzeiten wie am Black Friday fünf bis zehn Mal höher als der Durchschnitt ist, kann das Unternehmen den Traffic bewältigen, ohne Bandbreite oder Webserver hinzuzufügen – und ohne Angst zu haben, dass ein Angriff seine umsatzwirksamsten Zeiträume unterbrechen würde.
Nutzt die Vorteile eines erstklassigen Anbieters und seines internen Know-hows
Neben einer verbesserten Web-Performance und -Sicherheit profitiert MEDION von den Vorteilen einer Partnerschaft mit einem einzigen Anbieter. „Akamai passt perfekt zu unserer Strategie, globale Reichweite auf kostengünstige und optimierte Weise zu erreichen. Wir sind zwar mit anderen CDN-Anbietern vertraut, setzen aber auf Akamai wegen seiner unübertroffenen Plattform und seinen fachkundigen Mitarbeitern“, so Meyer-Pundsack.
MEDION nutzt das Know-how von Akamai, um die Performance und Sicherheit seiner Onlinepräsenz kontinuierlich zu verbessern. „Die Mitarbeiter von Akamai zeigen uns, wie wir die verschiedenen Services und Funktionen, die auf der Akamai-Plattform verfügbar sind, am besten nutzen können. Während wir uns nun mit Zero Trust beschäftigen, vertrauen wir darauf, dass Akamai uns mit seinen Sicherheitsservices und seinem Fachwissens leitet“, fasst Meyer-Pundsack zusammen.
Über MEDION
MEDION ist ein führender Hersteller von Unterhaltungselektronik in Deutschland und Anbieter digitaler Services. Das Sortiment umfasst intelligente Multimedia-Produkte, Telekommunikationsdienste und elektronisches Zubehör mit einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis und einem umfassenden Service nach dem Verkauf. Seit 2011 gehört MEDION zur internationalen Lenovo Group, einem weltweit führenden Technologieunternehmen mit Kunden in mehr als 160 Ländern und Anbieter von PCs, Laptops, Smartphones und Servern.
Über Akamai
Akamai ist das Cloud-Unternehmen, das eine KI-gestützte Welt antreibt und schützt. Unsere Cloud-Plattform erweitert leistungsstarkes Cloud Computing vom Core bis zur Edge. So können Unternehmen KI‑Anwendungen der nächsten Generation entwickeln und skalieren – unterstützt durch umfassende, mehrschichtige Sicherheitslösungen, die sie vor neuen Cyberbedrohungen schützen. Weitere Informationen finden Sie unter akamai.com und akamai.com/blog oder folgen Sie Akamai Technologies auf X und LinkedIn.