Es ist kein Wunder, dass MEDION jeden Monat durchschnittlich mehr als 1 Million Besucher auf seiner Website verzeichnet. Seit vielen Jahren entwickelt und verkauft das Unternehmen hochwertige Unterhaltungselektronik. Tatsächlich wurde es mit zahlreichen Technologie- und Innovationspreisen ausgezeichnet, darunter „Most innovative Brand of the Year“ und „Best Design Brand“ des Plus X Award sowie zahlreichen Auszeichnungen für Top-Produkte in allen Produktgruppen.

Als führender Hersteller von Unterhaltungselektronik in Deutschland und führender Anbieter digitaler Dienste benötigt MEDION optimale Verfügbarkeit und Performance seiner digitalen Geschäftspräsenz. Da seine Websites für den digitalen Handel – einschließlich seines Webshops unter der Marke MEDION, der direkt an Verbraucher verkauft, und seines Portals für Support nach dem Verkauf – potenzielle Angriffsziele darstellte, ergriff das Unternehmen proaktive Maßnahmen.

Dr. Matthias Meyer-Pundsack, Leiter der IT-Abteilung von MEDION, erklärte: „Unsere Online-Präsenz bildet den Kern unseres Geschäftsbetriebs und unseres Umsatzpotenzials. Deshalb müssen wir unbedingt sicherstellen, dass sie den Verbrauchern weiterhin zur Verfügung steht.“