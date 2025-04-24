©2025 Akamai Technologies
每年的在线收入超过 10 亿美元
创立于 1983 年的 MEDION 年收入超过 10 亿美元，他们通过自有品牌的网站及合作伙伴品牌网站销售所有消费电子产品类别的技术。该上市公司拥有大约 1,000 名员工，从 2011 年起成为全球最大的 PC 供应商联想国际集团的子公司。该公司对潜在的攻击感到担忧，于是他们找到了 Akamai。
主动抵御攻击
MEDION 网站每月的平均访客数量超过 100 万不足为奇。该公司在开发和销售高品质消费电子产品方面拥有悠久的历史。实际上，它赢得了多项技术和创新大奖，包括 Plus X Award 的“年度最具创新力品牌”和“最佳设计品牌”奖，还有所有产品组中不计其数的最受好评产品奖。
作为德国优秀的消费电子制造商和卓越的数字服务提供商，MEDION 要求它的数字商务网站具备出色的正常运行时间和性能。由于知道自己的数字商务网站（包括直接向消费者销售产品的 MEDION 品牌网上商店和售后支持门户）是潜在的攻击目标，因此该公司采取了主动措施来应对此类情况。
MEDION 的 IT 总监 Matthias Meyer-Pundsack 博士解释道：“由于我们的在线网站是我们业务运营的核心，极具创收潜力，因此我们必须尽一切可能确保消费者始终可以访问它。”
通过与 Akamai 合作，我们可以使用功能齐全的平台并获得内部专家的服务支持，他们能够熟练地指导我们如何确保在线网站受到保护并发挥出色性能。IT 总监 Matthias Meyer-Pundsack 博士
充分利用 Akamai Connected Cloud
为了利用 Akamai 解决方案，Meyer-Pundsack 联系到了之前参加行业活动时认识的一位 Akamai 联系人。
现在，MEDION 采用 Akamai App & API Protector 和 Akamai Image & Video Manager，并利用 Akamai 的专业知识。在部署 Akamai 的解决方案后，该公司平均每月抵御 225,000 次攻击。
App & API Protector 在一个解决方案中集成了 Web 应用程序防火墙、爬虫程序抵御、API 安全防护和第 7 层分布式拒绝服务 (DDoS) 攻击防护等功能，而 Image & Video Manager 可以自动为每位用户优化图像和视频。这些产品取代了 MEDION 先前使用的知名图像管理解决方案。“CDN 服务不支持我们先前的供应商提供的解决方案，因此该解决方案无法像 Akamai 的产品那样实现出色的性能。而且，该供应商终止了它的解决方案，而我们也不想转为使用它提供的更昂贵的解决方案套件。”
综上，Akamai 解决方案可以让 MEDION 轻松承受各种网络状况下任何流量的考验。在黑色星期五等流量高峰期，网站流量比平时激增 5 到 10 倍，该数字商务提供商可以应对这些流量，而无需增加带宽或 Web 服务器，并且不必担心攻击会中断其最大的创收时段。
从优秀供应商及其内部的专业知识中受益
除了改善其 Web 性能和安全性之外，MEDION 也享受到了与单个供应商合作所带来的好处。Meyer-Pundsack 表示：“Akamai 与我们以经济高效的精简方式实现全球覆盖的策略完美契合。虽然我们也熟悉其他 CDN 提供商，但我们相信 Akamai，因为它的平台非常出色，而且人员也具备值得信赖的专业知识。”
实际上，MEDION 利用 Akamai 的专业知识持续改善其在线网站的性能和安全性。Meyer-Pundsack 总结道：“Akamai 的人员向我们展示了如何更好地利用 Akamai 平台所提供的各种服务和丰富功能。现在，随着我们开始探索 Zero Trust，我们相信 Akamai 能够为我们提供相关指导，因为它提供出色的安全服务并具备丰富的专业知识。”
MEDION 简介
MEDION 是德国一家优秀的消费电子产品制造商和数字服务提供商。其经营范围包括智能多媒体产品、电信服务和电子配件，并提供极具性价比的完善售后服务。从 2011 年起，MEDION 成为联想国际集团的子公司。联想集团是一家出色的全球科技公司，客户遍布 160 多个国家或地区，其 PC、笔记本电脑、智能手机和服务器业务在全球范围内取得了成功。
Akamai 简介
Akamai 支持并保护网络生活。全球各大优秀公司纷纷选择 Akamai 来打造并提供安全的数字化体验，为数十亿人每天的生活、工作和娱乐提供助力。Akamai Connected Cloud 是一种大规模分布式边缘与云平台，能够将应用及用户体验部署至更贴近用户的位置，同时帮助用户远离威胁。如需详细了解 Akamai 的云计算、安全及内容交付解决方案，请访问 akamai.com/zh 和 akamai.com/zh/blog，或者扫描下方二维码，关注我们的微信公众号。