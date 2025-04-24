MEDION 网站每月的平均访客数量超过 100 万不足为奇。该公司在开发和销售高品质消费电子产品方面拥有悠久的历史。实际上，它赢得了多项技术和创新大奖，包括 Plus X Award 的“年度最具创新力品牌”和“最佳设计品牌”奖，还有所有产品组中不计其数的最受好评产品奖。

作为德国优秀的消费电子制造商和卓越的数字服务提供商，MEDION 要求它的数字商务网站具备出色的正常运行时间和性能。由于知道自己的数字商务网站（包括直接向消费者销售产品的 MEDION 品牌网上商店和售后支持门户）是潜在的攻击目标，因此该公司采取了主动措施来应对此类情况。

MEDION 的 IT 总监 Matthias Meyer-Pundsack 博士解释道：“由于我们的在线网站是我们业务运营的核心，极具创收潜力，因此我们必须尽一切可能确保消费者始终可以访问它。”