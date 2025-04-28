©2025 Akamai Technologies
Un fatturato annuo di più di 1 miliardo di dollari per le sue attività online
Fondata nel 1983, MEDION genera un fatturato annuo di più di 1 miliardo di dollari per la vendita di soluzioni tecnologiche in tutte le categorie di prodotti di elettronica di consumo tramite i suoi siti web brandizzati e quelli dei suoi partner. Circa 1.000 dipendenti lavorano per questa società a capitale statale, che dal 2011 fa parte del gruppo internazionale Lenovo, il più grande fornitore di PC al mondo. La società si è affidata ad Akamai per risolvere i suoi problemi riguardo ai potenziali attacchi.
Una protezione proattiva contro gli attacchi
Non sorprende il fatto che MEDION faccia registrare una media di oltre 1 milione di visitatori del suo sito web ogni mese. L'azienda vanta una lunga esperienza nello sviluppo e nella vendita di prodotti di elettronica di consumo di alta qualità. In realtà, l'azienda è stata insignita di numerosi riconoscimenti attribuiti nei settori della tecnologia e dell'innovazione, tra cui i premi "Most Innovative Brand of the Year" e "Best Design Brand" conferiti da Plus X Award, nonché numerosi premi per le migliori soluzioni in tutti i gruppi di prodotti.
In quanto produttore di elettronica di consumo leader del settore e fornitore di eccellenti servizi digitali in Germania, MEDION richiede ottimi livelli di tempi di attività e performance sui suoi siti dedicati al commercio digitale. Sapendo che i suoi siti dedicati al commercio digitale, tra cui il suo store online di prodotti a marchio MEDION che vende direttamente ai consumatori e il suo portale di assistenza post-vendita, potevano attirare eventuali attacchi, l'azienda ha preso misure proattive per risolvere questi potenziali problemi.
Matthias Meyer-Pundsack, direttore del reparto IT di MEDION, ha spiegato: "Poiché la nostra presenza online è cruciale per le nostre attività aziendali e il nostro potenziale fatturato, dobbiamo fare tutto ciò che possiamo per garantire una costante disponibilità ai nostri clienti".
La nostra partnership con Akamai ci consente di accedere ad una piattaforma completa e ad esperti in-house che ci guidano perfettamente per capire come garantire eccellenti performance ai nostri siti web e come proteggerli.Matthias Meyer-Pundsack, direttore IT
Il massimo vantaggio dall'Akamai Connected Cloud
Per trarre vantaggio dalle soluzioni Akamai, Meyer-Pundsack ha contattato un rappresentante Akamai conosciuto durante uno degli eventi di settore.
Oggi, MEDION si affida alle soluzioni Akamai App & API Protector e Akamai Image & Video Manager, sfruttando le competenze di Akamai. Grazie all'implementazione delle soluzioni di Akamai, l'azienda riesce a contrastare una media di 225.000 attacchi al mese.
Mentre App & API Protector fornisce soluzioni WAF (Web Application Firewall), mitigazione dei bot, sicurezza delle API e protezione DDoS (Distributed Denial-of-Service) di livello 7 in un unico prodotto, Image & Video Manager ottimizza automaticamente immagini e video per ogni utente. Questi prodotti sostituiscono la nota soluzione per la gestione delle immagini utilizzata in precedenza da MEDION. "La soluzione offerta dal nostro precedente fornitore non era supportata dai servizi CDN per garantire performance ottimali come quella di Akamai. Inoltre, il fornitore aveva interrotto la distribuzione della sua soluzione, ma noi non volevamo passare ad una suite di soluzioni più costosa".
Insieme, le due soluzioni Akamai consentono a MEDION di supportare facilmente qualsiasi volume di traffico in tutte le condizioni di Internet. Quando il traffico del sito aumenta di 5 - 10 volte in più rispetto alla media dei periodi di picco come il Black Friday, questo provider di commercio digitale può gestire il traffico senza aggiungere larghezza di banda o server e senza la paura che un attacco possa interrompere i periodi in cui raggiunge il suo massimo fatturato.
I vantaggi derivanti da un fornitore eccellente e dalle sue competenze in-house
Oltre a migliorare i suoi livelli di sicurezza e web performance, MEDION usufruisce dei vantaggi derivanti dalla partnership con un solo fornitore. "Akamai si allinea perfettamente alla nostra strategia di espansione globale in modo semplice e conveniente. Anche se le soluzioni CDN di altri fornitori sono per noi consuete, crediamo in Akamai per la sua impareggiabile piattaforma e per le affidabili competenze del suo personale", afferma Meyer-Pundsack.
In realtà, MEDION sfrutta le competenze di Akamai per migliorare continuamente le performance e la sicurezza dei suoi siti web. "Il personale di Akamai ci mostra i modi migliori per trarre vantaggio dai vari servizi e dall'ampia gamma di funzioni disponibili tramite la sua piattaforma. Ora nel nostro processo Zero Trust, ci affidiamo ad Akamai per le sue competenze e i suoi servizi di sicurezza", conclude Meyer-Pundsack.
Informazioni su MEDION
MEDION è un produttore di elettronica di consumo leader del settore in Germania e un fornitore di servizi digitali. Tra le sue soluzioni, figurano: prodotti multimediali intelligenti, servizi di telecomunicazione e accessori elettronici con un ottimo rapporto qualità-prezzo e un'eccellente assistenza post-vendita. Dal 2011, MEDION fa parte del gruppo internazionale Lenovo, un'azienda tecnologica leader del settore a livello globale con clienti in più di 160 paesi, che vende con successo in tutto il mondo PC, laptop, smartphone e server.
Informazioni su Akamai
A sostegno e protezione della vita online c'è sempre Akamai. Le principali aziende al mondo scelgono Akamai per creare, offrire e proteggere le loro experience digitali, aiutando miliardi di persone a vivere, lavorare e giocare ogni giorno. L'Akamai Connected Cloud, una piattaforma edge e cloud ampiamente distribuita, avvicina le app e le experience agli utenti e allontana le minacce. Per ulteriori informazioni sulle soluzioni di cloud computing, sicurezza e delivery di contenuti di Akamai, visitate il sito akamai.com/it o akamai.com/it/blog o seguite Akamai Technologies su Twitter e LinkedIn.