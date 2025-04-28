Non sorprende il fatto che MEDION faccia registrare una media di oltre 1 milione di visitatori del suo sito web ogni mese. L'azienda vanta una lunga esperienza nello sviluppo e nella vendita di prodotti di elettronica di consumo di alta qualità. In realtà, l'azienda è stata insignita di numerosi riconoscimenti attribuiti nei settori della tecnologia e dell'innovazione, tra cui i premi "Most Innovative Brand of the Year" e "Best Design Brand" conferiti da Plus X Award, nonché numerosi premi per le migliori soluzioni in tutti i gruppi di prodotti.

In quanto produttore di elettronica di consumo leader del settore e fornitore di eccellenti servizi digitali in Germania, MEDION richiede ottimi livelli di tempi di attività e performance sui suoi siti dedicati al commercio digitale. Sapendo che i suoi siti dedicati al commercio digitale, tra cui il suo store online di prodotti a marchio MEDION che vende direttamente ai consumatori e il suo portale di assistenza post-vendita, potevano attirare eventuali attacchi, l'azienda ha preso misure proattive per risolvere questi potenziali problemi.

Matthias Meyer-Pundsack, direttore del reparto IT di MEDION, ha spiegato: "Poiché la nostra presenza online è cruciale per le nostre attività aziendali e il nostro potenziale fatturato, dobbiamo fare tutto ciò che possiamo per garantire una costante disponibilità ai nostri clienti".