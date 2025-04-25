글로벌 기술 지주 회사인 Nuveto Group은 혁신적인 고객 경험(CX) 솔루션을 제공해 고객 및 고객의 고객들이 Instagram, WhatsApp, Telegram, Facebook 및 기타 여러 업계 플랫폼을 통해 자유롭게 소통할 수 있도록 합니다. Nuveto는 유명한 서비스형 콘택트 센터 제공업체인 Five9과 원활하게 통합해 서비스를 보완하고 있습니다.

Nuveto는 브라질, 유럽 등의 여러 지역에서 비즈니스를 운영하는 소프트웨어 기업이기 때문에 동적으로 확장하면서 브라질 LGPD, 유럽 GDPR과 같은 데이터 현지화 법규를 준수할 수 있는 클라우드 플랫폼이 필요했습니다. Nuveto 기술 및 혁신 부문 책임자 무릴로 멜로(Murillo Melo)는 Nuveto가 블랙 프라이데이와 같이 수요가 많은 기간 동안 원활하게 확장할 수 있어야 한다고 말합니다.

멜로는 “확장성과 보안은 가장 큰 도전 과제입니다.”라고 설명합니다. “성수기에 빠르게 확장하고 비수기에 동적으로 축소할 수 있어야 하며, 동시에 인프라가 지역 데이터 규정을 준수하도록 해야 합니다.”