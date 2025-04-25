©2025 Akamai Technologies
Akamai로 이전한 후 인프라 비용을 43% 절감하고 처리 용량을 18% 늘릴 수 있었습니다. 더 적은 리소스로 더 많은 일을 할 수 있게 되었습니다.무릴로 멜로(Murillo Melo), Nuveto 기술 및 혁신 부문 책임자
규모와 글로벌 컴플라이언스 간 균형 유지
글로벌 기술 지주 회사인 Nuveto Group은 혁신적인 고객 경험(CX) 솔루션을 제공해 고객 및 고객의 고객들이 Instagram, WhatsApp, Telegram, Facebook 및 기타 여러 업계 플랫폼을 통해 자유롭게 소통할 수 있도록 합니다. Nuveto는 유명한 서비스형 콘택트 센터 제공업체인 Five9과 원활하게 통합해 서비스를 보완하고 있습니다.
Nuveto는 브라질, 유럽 등의 여러 지역에서 비즈니스를 운영하는 소프트웨어 기업이기 때문에 동적으로 확장하면서 브라질 LGPD, 유럽 GDPR과 같은 데이터 현지화 법규를 준수할 수 있는 클라우드 플랫폼이 필요했습니다. Nuveto 기술 및 혁신 부문 책임자 무릴로 멜로(Murillo Melo)는 Nuveto가 블랙 프라이데이와 같이 수요가 많은 기간 동안 원활하게 확장할 수 있어야 한다고 말합니다.
멜로는 “확장성과 보안은 가장 큰 도전 과제입니다.”라고 설명합니다. “성수기에 빠르게 확장하고 비수기에 동적으로 축소할 수 있어야 하며, 동시에 인프라가 지역 데이터 규정을 준수하도록 해야 합니다.”
Akamai의 분산형 클라우드 인프라
Nuveto는 지리적으로 중복된 데이터 센터와 네이티브 사이버 보안 서비스를 제공하는 Akamai를 선택했습니다. Akamai의 분산형 클라우드 아키텍처 덕분에 Nuveto는 엄격한 데이터 현지화 요구사항을 준수해야 하는 클라이언트에게 원활한 고객 경험을 제공할 수 있었습니다.
멜로는 “Akamai의 인프라 덕분에 다양한 지역의 데이터 센터에 접속할 수 있게 되었고, 그 덕분에 LGPD, GDPR 등의 규정을 준수할 수 있게 되었습니다.”라고 설명했습니다. “또한 음성 서비스의 지연 시간이 짧아야 하는데, Akamai는 클라이언트가 어디에 있든 상관없이 이를 제공합니다.”
전문가의 가이드를 통한 매끄러운 전환
Nuveto가 Akamai 분산형 클라우드 플랫폼으로 전환하는 것은 세부적인 계획이 필요한 전략적 결정이었습니다. 멜로는 “데이터 센터 전환에는 항상 세부적인 연구와 계획이 필요합니다.”라고 말을 이었습니다. “Akamai는 처음부터 Nuveto를 지원하면서 적합한 인프라를 선택하도록 도와주고 전환 과정을 이끌었습니다.”
Nuveto는 컴플라이언스 요구사항에 따라 전환을 실시해 확장성을 개선하고 상당한 비용을 절감하는 효과를 거두었습니다. 멜로는 “Akamai로 이전한 후 인프라 비용을 43% 절감하고 처리 용량을 18% 늘릴 수 있었습니다. 더 적은 리소스로 더 많은 일을 할 수 있게 되었습니다.”라고 요약했습니다.
글로벌한 규모로 운영의 판도를 바꾸다
Akamai 클라우드 플랫폼 의 유연성 덕분에 Nuveto는 전 세계로 서비스를 확장하는 동안에도 운영을 최적화할 수 있었습니다. 멜로는 “이제 인프라를 완벽하게 제어하고 있습니다.”라고 말했습니다. “예전에는 새로운 환경을 프로비저닝하는 데 시간이 걸렸지만, 이제는 몇 초 만에 완료할 수 있습니다. 덕분에 비즈니스에 큰 변화가 생겼습니다.”
Akamai의 빌트인 사이버 보안 및 스토리지 서비스 덕분에 Nuveto는 전 세계 고객의 다양한 요구사항을 충족하는 동시에 일관된 시스템 보안을 유지할 수 있었습니다. “Nuveto는 전 세계에 제품을 배포하고 있기 때문에, 글로벌 기업인 Akamai와 같은 공급업체와 협업하면 큰 변화를 가져올 수 있습니다.”
Akamai의 인프라 덕분에 다양한 지역의 데이터 센터에 접속할 수 있게 되었고, 그 덕분에 LGPD, GDPR 등의 규정을 준수할 수 있게 되었습니다.무릴로 멜로(Murillo Melo), Nuveto 기술 및 혁신 부문 책임자
AI 기능과 머신 러닝 통합
AI 기반 솔루션은 Nuveto의 확장 계획에 포함된 새로운 이니셔티브 중 하나이며, Akamai의 인프라는 이 성장 단계에서 중심 역할을 할 것입니다. 멜로는 “AI와 머신 러닝을 솔루션에 통합할 계획이며, Akamai의 클라우드 플랫폼은 이 작업에 완벽하게 부합합니다.”라고 말했습니다. “Akamai는 이미 Nuveto가 필요로 하는 하드웨어를 계획했습니다. 여기에는 AI 워크로드를 지원할 특수 GPU가 포함됩니다.”
클라우드와 보안 솔루션의 통합
Nuveto가 클라우드 공급업체를 평가할 때, 클라우드 인프라와 보안 솔루션 의 통합이 핵심이었습니다. Akamai의 사이버 보안을 포함한 사전 설정된 서비스의 유연성과 원활한 통합은 의사 결정 과정에서 매우 중요했습니다.
멜로는 “Akamai는 지금까지 사용해 온 다른 클라우드보다 훨씬 더 유연합니다.“라고 설명하며, “플랫폼에 거의 기본적으로 제공되는 사전 설정된 서비스 덕분에 관리가 간소화되어 시스템 관리 방식이 바뀌었습니다.”라고 덧붙였습니다. 이러한 관리 편의성은 운영 효율성으로 이어지고 Nuveto의 인프라를 최적화함으로써 글로벌 요구사항 증가에 대응할 수 있습니다.
보안과 스토리지의 통합
비용 고려 사항과 함께 사이버 보안 및 스토리지와 같은 네이티브 서비스를 활용할 수 있는 능력은 Nuveto가 Akamai를 선택하는 데 매우 중요했습니다. 멜로는 “사이버 보안 및 스토리지와 같이 Akamai가 이미 제공하는 서비스를 통합할 수 있어야 했습니다.”라고 말했습니다. “인프라 비용을 절감하는 것도 결정적인 요소였습니다. Akamai는 전반적인 비용을 절감하면서 효율성을 높이는 데 도움이 되었습니다.”
Akamai는 Nuveto가 모든 단계에서 강력한 보안, 확장성, 컴플라이언스, 운영 효율성을 보장하면서 글로벌 성장 궤도를 계속 유지하도록 지원합니다.
Nuveto 소개
2017년에 설립된 Nuveto Group은 고객 서비스 플랫폼에서 품질 관리 솔루션, 흐름 자동화, 인공 지능에 이르기까지 전체 고객 경험 생태계를 통해 솔루션을 제공합니다. 또한 혁신적이고 목적에 맞는 솔루션과 전문 컨설팅 서비스를 통해 기업을 지원합니다. 2024년에는 기업과 클라이언트 간의 상호 작용을 간소화하고 최적화해 디지털 고객 서비스를 혁신하도록 설계된 AI 기반 플랫폼인 Dialogi.AI를 출시했습니다.
Akamai 소개
Akamai는 온라인 비즈니스를 지원하고 보호하는 사이버 보안 및 클라우드 컴퓨팅 기업입니다. 시장을 대표하는 보안 솔루션, 탁월한 위협 인텔리전스, 글로벌 운영팀이 모든 곳에서 기업 데이터와 애플리케이션을 보호하는 심층적 방어 기능을 제공합니다. Akamai의 풀스택 클라우드 컴퓨팅 솔루션은 세계에서 가장 분산된 플랫폼을 통해 성능과 경제성을 제공합니다. 글로벌 기업들은 비즈니스 성장에 필요한 업계 최고의 안정성, 확장성, 전문성을 제공하는 Akamai를 믿고 신뢰합니다. 자세한 내용을 보려면 akamai.com, akamai.com/blog를 방문하거나 X, LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우하시기 바랍니다.