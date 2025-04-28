La migrazione di Nuveto alla piattaforma cloud di Akamai ampiamente distribuita è stata una decisione strategica che ha richiesto una meticolosa pianificazione. "La migrazione di un data center richiede sempre un esame e una pianificazione dettagliati", ha continuato Melo. "Akamai ci ha supportato fin dall'inizio, aiutandoci a scegliere la giusta infrastruttura e guidandoci nel nostro processo di migrazione".

La migrazione si è adattata alle esigenze di conformità della società tecnologica. "Dopo aver effettuato la migrazione alla piattaforma di Akamai, abbiamo ridotto del 43% i nostri costi legati all'infrastruttura e abbiamo aumentato del 18% la nostra capacità di elaborazione utilizzando un minor numero di risorse", ha riepilogato Melo.