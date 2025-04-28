©2025 Akamai Technologies
Il giusto equilibrio tra scalabilità e conformità a livello globale
Il gruppo Nuveto, una holding tecnologica che fornisce soluzioni innovative per le customer experience (CX) a livello globale, consente ai suoi clienti (e ai loro clienti) di comunicare liberamente tramite Instagram, WhatsApp, Telegram, Facebook e altre piattaforme in vari settori. Nuveto si integra perfettamente con Five9, un importante provider di servizi CCaaS (Contact-Center-as-a-Service), per completare la sua proposta.
Disponendo di sedi operative in varie aree geografiche, tra cui il Brasile e l'Europa, questa società di software era alla ricerca di una piattaforma cloud in grado di espandersi in modo dinamico, ma anche di conformarsi, al contempo, alle varie leggi sulla localizzazione dei dati, come la LGPD in Brasile e il GDPR in Europa. Murillo Melo, responsabile del reparto Technology and Innovation di Nuveto, ha affermato che l'azienda aveva bisogno di garantire una scalabilità impeccabile nei periodi di picco, come il Black Friday.
"La scalabilità e la sicurezza sono le maggiori sfide che ci troviamo ad affrontare", ha spiegato Melo. "Abbiamo la necessità di dover scalare rapidamente nei periodi di picco e di ridurre le attività in modo dinamico nei periodi meno concitati". Allo stesso tempo, dobbiamo garantire che la nostra infrastruttura sia conforme alle normative sui dati vigenti a livello locale".
L'infrastruttura cloud di Akamai ampiamente distribuita
Nuveto ha scelto Akamai per la sua capacità di fornire data center georidondanti e servizi nativi di cybersecurity. L'architettura cloud di Akamai ampiamente distribuita consente a Nuveto di offrire customer experience impeccabili ai clienti che devono conformarsi a rigorosi requisiti di localizzazione dei dati.
"L'infrastruttura di Akamai ci consente di accedere ai data center distribuiti in varie aree geografiche rispettando le varie normative locali, come la LGPD e il GDPR", ha spiegato Melo. "Inoltre, i nostri servizi vocali si basano in modo significativo sulla bassa latenza, che ci viene fornita da Akamai, indipendentemente dalla posizione dei nostri clienti".
Un'agevole transizione con la guida di esperti
La migrazione di Nuveto alla piattaforma cloud di Akamai ampiamente distribuita è stata una decisione strategica che ha richiesto una meticolosa pianificazione. "La migrazione di un data center richiede sempre un esame e una pianificazione dettagliati", ha continuato Melo. "Akamai ci ha supportato fin dall'inizio, aiutandoci a scegliere la giusta infrastruttura e guidandoci nel nostro processo di migrazione".
La migrazione si è adattata alle esigenze di conformità della società tecnologica. "Dopo aver effettuato la migrazione alla piattaforma di Akamai, abbiamo ridotto del 43% i nostri costi legati all'infrastruttura e abbiamo aumentato del 18% la nostra capacità di elaborazione utilizzando un minor numero di risorse", ha riepilogato Melo.
Una svolta operativa con una portata globale
La flessibilità offerta dalla piattaforma cloud di Akamai ha consentito a Nuveto di ottimizzare le sue attività aziendali anche scalando i servizi a livello globale. "Ora possiamo disporre di un controllo completo della nostra infrastruttura", ha affermato Melo. "La distribuzione di nuovi ambienti, in passato, era dispendiosa in termini di tempo, invece ora possiamo eseguire questa operazione in pochi secondi: una vera e propria svolta per le nostre attività aziendali".
I servizi integrati di cybersecurity e storage offerti da Akamai hanno consentito a Nuveto di mantenere un livello coerente di sicurezza del sistema e di soddisfare, al contempo, le diverse esigenze dei clienti globali. "I nostri prodotti vengono distribuiti in tutto il mondo, quindi disporre di un provider come Akamai, in grado di garantire una portata globale, fa davvero la differenza".
Integrazione delle funzionalità dell'AI e dell'apprendimento automatico
Le soluzioni basate sull'AI sono tra le nuove iniziative inserite nei piani di espansione di Nuveto e l'infrastruttura di Akamai giocherà un ruolo di primo piano in questa fase di crescita dell'azienda. "I nostri piani aziendali prevedono l'integrazione delle funzioni dell'AI e dell'apprendimento automatico nelle nostre soluzioni e la piattaforma cloud di Akamai si rivela perfetta per questo scopo", ha affermato Melo, "perché è stata realizzata dopo aver mappato l'hardware necessario, incluse le GPU specializzate, per supportare i nostri carichi di lavoro basati sull'AI".
Integrazione delle soluzioni per il cloud e la sicurezza
L'integrazione dell'infrastruttura cloud con le soluzioni per la sicurezza si è rivelata fondamentale quando Nuveto ha dovuto valutare diversi provider di servizi cloud. La flessibilità e l'impareggiabile integrazione di servizi preconfigurati, tra cui la cybersecurity, offerte da Akamai si sono rivelate cruciali nel processo decisionale.
"Akamai ci offre un livello di flessibilità molto superiore a quello fornito da altri servizi cloud che abbiamo usato", ha spiegato Melo. "I servizi preconfigurati, che sono già integrati praticamente come nativi nella piattaforma, hanno semplificato le nostre operazioni amministrative, trasformando il nostro modo di gestione dei sistemi", ha aggiunto. Questa semplice gestione ha consentito di migliorare l'efficienza operativa, ottimizzando l'infrastruttura di Nuveto in modo da soddisfare la crescente domanda globale.
La perfetta combinazione di sicurezza e storage
La capacità di sfruttare servizi nativi come la cybersecurity e lo storage, insieme alle considerazioni sui costi, si è rivelata fondamentale nella scelta di Akamai da parte di Nuveto. "La possibilità di integrare i servizi già offerti da Akamai, come la cybersecurity e lo storage, è stata cruciale per la nostra azienda", ha affermato Melo. "Anche ridurre i costi è stato un fattore decisivo: Akamai ci ha aiutato a migliorare l'efficienza aziendale e a ridurre, nel contempo, le nostre spese complessive", ha sottolineato.
Akamai consente a Nuveto di continuare a percorrere la sua traiettoria di espansione a livello globale, garantendo all'azienda elevati livelli di sicurezza, scalabilità, conformità ed efficienza operativa in ogni fase del processo.
