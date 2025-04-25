テクノロジー分野のグローバルな持株会社である Nuveto Group は、革新的な顧客体験（CX）ソリューションを提供しています。同社の顧客（およびその顧客）は Instagram、WhatsApp、Telegram、Facebook などのプラットフォームを通じて、複数の業界にわたって自由なコミュニケーションを行うことができます。Nuveto は Contact-center-as-a-service の主要なプロバイダーである Five9 とスムーズに統合し、サービスの充実を図っています。

ブラジルやヨーロッパをはじめとするさまざまな地域で事業を展開するソフトウェア企業である同社は、ブラジルの LGPD やヨーロッパの GDPR といったデータローカライゼーション法に準拠しながら、動的な拡張が可能なクラウドプラットフォームを求めていました。Nuveto の Head of Technology and Innovation である Murillo Melo 氏は、同社はブラックフライデーのような需要の高い時期にシームレスな拡張性を確保する必要があった、と語ります。

Melo 氏は次のように述べています。「スケーラビリティとセキュリティは、私たちにとって最大の課題です。ピーク時にはすばやく拡張し、状況が落ち着いてきたら動的に縮小する能力が必要です。同時に、当社のインフラが各地のデータ規制に準拠するようにしなければなりません。」