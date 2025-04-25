©2025 Akamai Technologies
Le juste équilibre entre évolutivité et conformité mondiale
Nuveto Group, société de portefeuille technologique internationale, fournit des solutions d'expérience client innovantes, permettant à ses clients (et à leurs propres clients) de communiquer librement via Instagram, WhatsApp, Telegram, Facebook et d'autres plateformes dans plusieurs secteurs. Nuveto s'intègre parfaitement à Five9, un fournisseur de centre de contact en tant que service de premier plan, pour une offre complète.
Avec des opérations couvrant différentes régions, y compris le Brésil et l'Europe, cet éditeur de logiciels avait besoin d'une plateforme cloud capable de se développer de manière dynamique tout en restant conforme aux lois de localisation de données telles que la LGPD au Brésil et le RGPD en Europe. Murillo Melo, responsable de la technologie et de l'innovation chez Nuveto, a expliqué que l'entreprise devait s'assurer une évolutivité sans accroc pendant les périodes de forte demande, comme le Black Friday.
« L'évolutivité et la sécurité sont nos principaux défis », explique Murillo Melo. « Nous devons être capables de nous développer rapidement pendant les pics et de nous adapter de manière dynamique pendant les périodes plus calmes. Dans le même temps, nous devons nous assurer que notre infrastructure respecte les réglementations régionales en matière de données. »
L'infrastructure cloud distribuée d'Akamai
Nuveto a choisi Akamai, qui fournit des centres de données géo-redondants et des services de cybersécurité natifs. L'architecture cloud distribuée d'Akamai a aidé Nuveto à offrir des expériences fluides à ses clients ayant des exigences strictes en matière de localisation de données.
« L'infrastructure d'Akamai nous permet d'accéder à des centres de données dans différentes régions, afin de respecter des réglementations telles que la LGPD au Brésil et le RGPD en Europe », explique Murillo Melo. « De plus, la faible latence est indispensable pour nos services de téléphonie. Akamai fournit ces fonctionnalités, où que se trouvent nos clients. »
Une transition en douceur grâce à des conseils d'experts
La migration de Nuveto vers la plateforme cloud distribuée d'Akamai a été une décision stratégique, qui a nécessité une planification minutieuse. « La migration du centre de données nécessite toujours une étude et une planification détaillées », poursuit M. Melo. « Akamai nous a soutenus dès le début en nous aidant à choisir l'infrastructure appropriée, et en nous guidant tout au long du processus de migration. »
La migration s'est adaptée aux besoins de conformité de l'entreprise technologique, a amélioré l'évolutivité et a permis de réaliser d'importantes économies. « Après la transition vers Akamai, nous avons réduit nos coûts d'infrastructure de 43 % et augmenté notre capacité de traitement de 18 %. Nous avons pu en faire plus avec moins de ressources », résume M. Melo.
Une révolution opérationnelle avec une portée mondiale
La flexibilité de la plateforme cloud d'Akamai a permis à Nuveto d'optimiser ses opérations tout en développant ses services à l'échelle mondiale. « Nous avons désormais un contrôle total sur notre infrastructure », explique Murillo Melo. « Auparavant, le provisionnement de nouveaux environnements nous prenait du temps. Désormais, il se fait en quelques secondes, ce qui change la donne pour notre entreprise. »
Les services intégrés de cybersécurité et de stockage d'Akamai ont aidé Nuveto à maintenir la sécurité système en permanence tout en répondant aux divers besoins de nos clients internationaux. « Comme nous distribuons nos produits dans le monde entier, disposer d'un fournisseur lui-même international comme Akamai fait toute la différence. »
Intégration des capacités d'IA et de l'apprentissage automatique
Les solutions basées sur l'IA font partie des nouvelles initiatives des plans d'expansion de Nuveto, et l'infrastructure d'Akamai jouera un rôle central dans cette phase de croissance. « Nous prévoyons d'intégrer l'IA et l'apprentissage automatique dans nos solutions, et la plateforme cloud d'Akamai est idéale pour cela », explique M. Melo. « Ils ont déjà répertorié le matériel dont nous aurons besoin, y compris les processeurs graphiques spécialisés adéquats pour nos charges de travail d'IA. »
Assimilation des solutions cloud et de sécurité
L'intégration de l'infrastructure cloud avec les solutions de sécurité était essentielle pour Nuveto dans le choix d'un fournisseur de services cloud. La flexibilité et l'intégration fluide des services préconfigurés d'Akamai, y compris la cybersécurité, ont joué un rôle majeur dans le processus de prise de décision.
« Akamai offre beaucoup plus de flexibilité que les autres clouds que nous avons utilisés », explique Murillo Melo. « Les services préconfigurés, qui sont presque natifs de la plateforme, ont simplifié notre administration et transformé la gestion de nos systèmes », ajoute-t-il. Cette gestion simplifiée a permis d'améliorer l'efficacité opérationnelle, en optimisant l'infrastructure de Nuveto pour répondre aux exigences internationales croissantes.
Synthèse de la sécurité et du stockage
La capacité à exploiter des services natifs tels que la cybersécurité et le stockage, tout en minimisant les coûts, ont grandement fait pencher la balance en faveur d'Akamai. « La possibilité d'intégrer des services qu'Akamai propose déjà, comme la cybersécurité et le stockage, était essentielle pour nous », indique M. Melo. « La réduction des coûts d'infrastructure a également été un facteur décisif. Akamai nous a aidés à gagner en efficacité tout en diminuant nos dépenses globales », souligne-t-il.
Akamai permet à Nuveto de poursuivre sa croissance mondiale en garantissant une sécurité, une évolutivité, une conformité et une efficacité opérationnelle solides à chaque phase.
À propos de Nuveto
Fondé en 2017, Nuveto Group fournit des solutions dans l'ensemble de l'écosystème de l'expérience client, des plateformes de service client aux solutions de gestion de la qualité, en passant par l'automatisation des flux et l'intelligence artificielle. Il offre aux entreprises des solutions innovantes et adaptées, ainsi que des services de conseil spécialisés. En 2024, le groupe a lancé Dialogi.AI, une plateforme basée sur l'IA conçue pour révolutionner le service client digital en simplifiant et en optimisant les interactions entre les entreprises et leurs clients.
À propos d'Akamai
Akamai est l'entreprise de cybersécurité et de Cloud Computing qui soutient et protège l'activité en ligne. Nos solutions de sécurité leaders du marché, nos informations avancées sur les menaces et notre équipe opérationnelle internationale assurent une défense en profondeur pour protéger les données et les applications des entreprises du monde entier. Les solutions de Cloud Computing complètes d'Akamai offrent des performances de pointe à un coût abordable sur la plateforme la plus distribuée au monde. Les grandes entreprises du monde entier font confiance à Akamai pour bénéficier de la fiabilité, de l'évolutivité et de l'expertise de pointe nécessaires pour développer leur activité en toute sécurité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.