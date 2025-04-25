Nuveto Group, société de portefeuille technologique internationale, fournit des solutions d'expérience client innovantes, permettant à ses clients (et à leurs propres clients) de communiquer librement via Instagram, WhatsApp, Telegram, Facebook et d'autres plateformes dans plusieurs secteurs. Nuveto s'intègre parfaitement à Five9, un fournisseur de centre de contact en tant que service de premier plan, pour une offre complète.

Avec des opérations couvrant différentes régions, y compris le Brésil et l'Europe, cet éditeur de logiciels avait besoin d'une plateforme cloud capable de se développer de manière dynamique tout en restant conforme aux lois de localisation de données telles que la LGPD au Brésil et le RGPD en Europe. Murillo Melo, responsable de la technologie et de l'innovation chez Nuveto, a expliqué que l'entreprise devait s'assurer une évolutivité sans accroc pendant les périodes de forte demande, comme le Black Friday.

« L'évolutivité et la sécurité sont nos principaux défis », explique Murillo Melo. « Nous devons être capables de nous développer rapidement pendant les pics et de nous adapter de manière dynamique pendant les périodes plus calmes. Dans le même temps, nous devons nous assurer que notre infrastructure respecte les réglementations régionales en matière de données. »