Equilíbrio entre escala e conformidade global
O Nuveto Group, uma holding global de tecnologia, fornece soluções inovadoras de experiência do cliente (CX), permitindo que seus clientes (e os clientes deles) se comuniquem livremente usando o Instagram, WhatsApp, Telegram, Facebook e outras plataformas em vários setores. A empresa integra-se perfeitamente à Five9, uma proeminente fornecedora de CCaaS (central de contato como serviço), complementando sua oferta de soluções.
Com operações abrangendo diferentes regiões, incluindo Brasil e Europa, a empresa de software precisava de uma plataforma de nuvem capaz de ser expandida dinamicamente, ao mesmo tempo em que cumprisse os requisitos legais de localização de dados, como a LGPD no Brasil e a GDPR na Europa. Segundo Murillo Melo, diretor de Tecnologia e inovação da Nuveto, a empresa precisava contar com dimensionamento contínuo durante períodos de alta demanda, como a Black Friday.
"Escalabilidade e segurança são os nossos maiores desafios", explica Melo. "Precisamos ter a capacidade de aumentar a escala rapidamente durante picos e de reduzi-la dinamicamente durante períodos mais tranquilos. Ao mesmo tempo, precisamos garantir que nossa infraestrutura esteja em conformidade com as normas regionais de dados."
Infraestrutura de nuvem distribuída da Akamai
A Nuveto escolheu a Akamai, que fornece data centers com redundância geográfica e serviços nativos de cibersegurança. A arquitetura de nuvem distribuída da Akamai permite que a Nuveto forneça experiências perfeitas para os clientes com requisitos rigorosos de localização de dados.
"A infraestrutura da Akamai possibilita o acesso a data centers de regiões diferentes, o que nos permite cumprir regulamentações como a LGPD e a GDPR", explica Melo. "Além disso, é extremamente necessário que a latência de nossos serviços de voz seja baixa. A Akamai entrega isso, não importa onde nossos clientes estejam localizados."
Uma transição descomplicada e com orientação especializada
A migração de Nuveto para a plataforma de nuvem distribuída da Akamai foi uma decisão estratégica que exigiu um planejamento meticuloso. "A migração de data center sempre requer estudo e planejamento detalhados", continua Melo. "A Akamai forneceu suporte desde o início, ajudando-nos a escolher a infraestrutura certa e orientando-nos ao longo do processo de migração."
A migração seguiu as necessidades de conformidade da empresa de tecnologia, melhorou a escalabilidade e resultou em economias de custos significativas. "Após migrarmos para a Akamai, reduzimos em 43% nossos custos com infraestrutura e aumentamos em 18% nossa capacidade de processamento. Conseguimos alcançar mais resultados com menos recursos", resume Melo.
Uma mudança operacional significativa com alcance global
A flexibilidade da plataforma de nuvem da Akamai permitiu que a Nuveto otimizasse as operações mesmo enquanto expandia os serviços globalmente. "Agora temos controle total sobre nossa infraestrutura", diz Melo. "O provisionamento de novos ambientes costumava levar tempo, mas agora podemos fazê-lo em segundos, o que é um divisor de águas para nossa empresa."
Os serviços integrados de cibersegurança e armazenamento da Akamai permitem que a Nuveto mantenha a segurança consistente do sistema, em sincronia com o atendimento às diversas necessidades de clientes globais. "Distribuímos nossos produtos globalmente; por isso, ter um provedor global como a Akamai faz uma enorme diferença."
Integração entre recursos de IA e aprendizado de máquina
As soluções orientadas por IA estão entre as novas iniciativas nos planos de expansão da Nuveto, e a infraestrutura da Akamai desempenhará um papel central nessa fase de crescimento. "Estamos planejando integrar IA e aprendizado de máquina às nossas soluções, e a plataforma de nuvem da Akamai é perfeita para isso", diz Melo. "Ela já identificou o hardware de que precisamos, incluindo GPUs especializadas, que suportarão nossas cargas de trabalho de IA."
Assimilação de soluções de nuvem e segurança
A integração entre uma infraestrutura de nuvem e soluções de segurança era um aspecto fundamental para a Nuveto ao avaliar provedores de nuvem. A flexibilidade e a integração perfeita de serviços pré-configurados oferecidas pela Akamai, incluindo a cibersegurança, foram fundamentais no processo de escolha.
"A Akamai oferece muito mais flexibilidade do que outras nuvens que usamos", explica Melo. "Os serviços pré-configurados, que são quase nativos da plataforma, simplificaram nossa administração, transformando a forma como gerenciamos nossos sistemas", acrescenta. Essa facilidade de gerenciamento garantiu eficiência operacional, otimizando a infraestrutura da Nuveto para atender às crescentes demandas globais.
Sintetização de segurança e armazenamento
A capacidade de aproveitar serviços nativos, como cibersegurança e armazenamento, juntamente com a questão dos custos, foi fundamental para a Nuveto escolher a Akamai. "A possibilidade de integrar serviços que a Akamai já oferece, como cibersegurança e armazenamento, foi essencial para nós", afirma Melo. "A redução dos custos com infraestrutura também foi um fator decisivo. A Akamai nos ajudou a alcançar mais eficiência e reduzir nossas despesas gerais", observa.
A Akamai permite que a Nuveto continue sua trajetória de crescimento global, garantindo segurança, escalabilidade, conformidade e eficiência operacional sólidas em todas as fases.
Sobre a Nuveto
Fundado em 2017, o Nuveto Group fornece soluções para todo o ecossistema de experiência do cliente, desde plataformas de atendimento ao cliente até soluções de gerenciamento de qualidade, automação de processos e inteligência artificial. Ele capacita as empresas com soluções inovadoras e adequadas ao seu propósito, além de serviços de consultoria especializados. Em 2024, ele lançou a Dialogi.AI, uma plataforma orientada por IA criada para revolucionar o atendimento digital ao cliente simplificando e otimizando as interações entre as empresas e os clientes.
Sobre a Akamai
A Akamai é a empresa de cibersegurança e computação em nuvem que potencializa e protege negócios online. Nossas soluções de segurança líderes de mercado, inteligência avançada contra ameaças e equipe de operações globais oferecem defesa em profundidade para garantir a segurança de dados e aplicações empresariais em todos os lugares. As abrangentes soluções de computação em nuvem da Akamai oferecem desempenho e acessibilidade na plataforma mais distribuída do mundo. Empresa globais confiam na Akamai para obter a confiabilidade, escala e experiência líderes do setor necessárias para expandir seus negócios com confiança. Saiba mais em akamai.com e akamai.com/blog ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.