O Nuveto Group, uma holding global de tecnologia, fornece soluções inovadoras de experiência do cliente (CX), permitindo que seus clientes (e os clientes deles) se comuniquem livremente usando o Instagram, WhatsApp, Telegram, Facebook e outras plataformas em vários setores. A empresa integra-se perfeitamente à Five9, uma proeminente fornecedora de CCaaS (central de contato como serviço), complementando sua oferta de soluções.

Com operações abrangendo diferentes regiões, incluindo Brasil e Europa, a empresa de software precisava de uma plataforma de nuvem capaz de ser expandida dinamicamente, ao mesmo tempo em que cumprisse os requisitos legais de localização de dados, como a LGPD no Brasil e a GDPR na Europa. Segundo Murillo Melo, diretor de Tecnologia e inovação da Nuveto, a empresa precisava contar com dimensionamento contínuo durante períodos de alta demanda, como a Black Friday.

"Escalabilidade e segurança são os nossos maiores desafios", explica Melo. "Precisamos ter a capacidade de aumentar a escala rapidamente durante picos e de reduzi-la dinamicamente durante períodos mais tranquilos. Ao mesmo tempo, precisamos garantir que nossa infraestrutura esteja em conformidade com as normas regionais de dados."