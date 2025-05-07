©2025 Akamai Technologies
Equilibrio entre escala y cumplimiento global
El holding tecnológico global Grupo Nuveto ofrece soluciones innovadoras para la experiencia del cliente (CX), lo que permite a sus clientes (y a los clientes de sus clientes) comunicarse libremente a través de Instagram, WhatsApp, Telegram, Facebook y otras plataformas en distintos sectores. Nuveto se integra perfectamente con Five9, un destacado proveedor de centros de contacto como servicio, lo que complementa su oferta.
Al ofrecer servicios en diferentes regiones, entre ellas Brasil y Europa, la empresa de software necesitaba una plataforma en la nube capaz de ampliarse de forma flexible sin dejar de cumplir la legislación sobre ubicación de datos, como la Ley General de Protección de Datos (LGPD) de Brasil y el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de Europa. Según Murillo Melo, responsable de Tecnología e Innovación de Nuveto, la empresa necesitaba garantizar una escalabilidad constante durante los periodos de alta demanda, como el Black Friday.
"La escalabilidad y la seguridad son nuestros mayores desafíos", explicó Murillo Melo. "Necesitamos poder escalar rápidamente durante los picos y reducir cuando sea necesario durante los periodos de menos actividad. Pero también debemos asegurarnos de que nuestra infraestructura cumpla las normativas regionales de datos".
Infraestructura de nube distribuida de Akamai
Nuveto se decantó por Akamai, que ofrece centros de datos georredundantes y servicios de ciberseguridad nativos. La arquitectura de nube distribuida de Akamai permite a Nuveto ofrecer experiencias impecables a clientes que tengan que cumplir estrictos requisitos de ubicación de datos.
"La infraestructura de Akamai nos permite acceder a centros de datos de distintas regiones para, de esta forma, cumplir normativas como la LGPD y el RGPD", explica Murillo Melo. "Además, dependemos en gran medida de la baja latencia para nuestros servicios de voz. Akamai la ofrece, independientemente de dónde se encuentren nuestros clientes".
Una transición fluida con asesoramiento experto
La migración de Nuveto a la plataforma distribuida en la nube de Akamai fue una decisión estratégica para la que se necesitó una minuciosa planificación. "La migración de un centro de datos exige siempre un estudio y una planificación detallados", continuó Murillo Melo. "Akamai nos apoyó desde el principio, ayudándonos a elegir la infraestructura adecuada y guiándonos durante el proceso de migración".
La migración se ajustó a las necesidades de cumplimiento de la empresa tecnológica, mejoró la escalabilidad y supuso un importante ahorro de costes. "Al cambiar a Akamai, redujimos nuestros costes de infraestructura un 43 % y aumentamos la capacidad de procesamiento en un 18 %, lo que nos permitió hacer más con menos recursos", resumió Murillo Melo.
Una transformación operativa con alcance global
La flexibilidad de la plataforma en la nube de Akamai permitió a Nuveto optimizar las operaciones, incluso al ampliar los servicios a nivel mundial. "Ahora tenemos un control total de nuestra infraestructura", dijo Murillo Melo. "El aprovisionamiento de nuevos entornos solía ser un proceso lento, pero ahora podemos realizarlo en cuestión de segundos, lo que supone un cambio radical para nuestra empresa".
Los servicios de ciberseguridad y almacenamiento integrados de Akamai permitieron a Nuveto ofrecer una seguridad del sistema constante y responder a las distintas necesidades de los clientes de todo el mundo. "Distribuimos nuestros productos en todo el mundo, por lo que contar con un proveedor como Akamai, que también trabaja a nivel global, marca una gran diferencia".
Integración de funciones de IA y aprendizaje automático
Las soluciones basadas en IA se encuentran entre las nuevas iniciativas de los planes de expansión de Nuveto, y la infraestructura de Akamai desempeñará un papel fundamental en esta fase de crecimiento. "Tenemos previsto integrar la IA y el aprendizaje automático en nuestras soluciones, y la plataforma en la nube de Akamai es perfecta para ello", afirma Murillo Melo. "Ya han previsto el hardware que necesitamos, incluidas las GPU especializadas, donde se ejecutarán nuestras cargas de trabajo de IA".
Incorporación de soluciones de nube y seguridad
La integración de la infraestructura de nube en las soluciones de seguridad resultó clave cuando Nuveto evaluó a los distintos proveedores de servicios en la nube. La flexibilidad de Akamai y la perfecta integración de los servicios preconfigurados, incluida la ciberseguridad, fueron fundamentales en el proceso de toma de decisiones.
"Akamai ofrece mucha más flexibilidad que otras nubes que hemos utilizado", explicó Murillo Melo. "Los servicios preconfigurados, que son prácticamente nativos de la plataforma, simplificaron nuestros procesos administrativos, transformando la manera de gestionar nuestros sistemas", añade. Esta sencilla gestión garantizó la eficiencia operativa, optimizando la infraestructura de Nuveto para satisfacer la creciente demanda a nivel mundial.
Integración de seguridad y almacenamiento
La posibilidad de aprovechar los servicios nativos, como la ciberseguridad y el almacenamiento, junto con los aspectos relacionados con los costes, fue fundamental para que Nuveto optara por Akamai. "La posibilidad de integrar los servicios que Akamai ya ofrece, como la ciberseguridad y el almacenamiento, fue esencial para nosotros", afirma Murillo Melo. "La reducción de los costos de infraestructura también resultó un factor decisivo. Akamai nos ayudó a lograr una mayor eficiencia y a reducir nuestros gastos generales", señaló.
Akamai permite a Nuveto continuar creciendo a nivel global, garantizando una seguridad, escalabilidad, cumplimiento y eficiencia operativa sólidos en cada una de las fases.
