El holding tecnológico global Grupo Nuveto ofrece soluciones innovadoras para la experiencia del cliente (CX), lo que permite a sus clientes (y a los clientes de sus clientes) comunicarse libremente a través de Instagram, WhatsApp, Telegram, Facebook y otras plataformas en distintos sectores. Nuveto se integra perfectamente con Five9, un destacado proveedor de centros de contacto como servicio, lo que complementa su oferta.

Al ofrecer servicios en diferentes regiones, entre ellas Brasil y Europa, la empresa de software necesitaba una plataforma en la nube capaz de ampliarse de forma flexible sin dejar de cumplir la legislación sobre ubicación de datos, como la Ley General de Protección de Datos (LGPD) de Brasil y el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de Europa. Según Murillo Melo, responsable de Tecnología e Innovación de Nuveto, la empresa necesitaba garantizar una escalabilidad constante durante los periodos de alta demanda, como el Black Friday.

"La escalabilidad y la seguridad son nuestros mayores desafíos", explicó Murillo Melo. "Necesitamos poder escalar rápidamente durante los picos y reducir cuando sea necesario durante los periodos de menos actividad. Pero también debemos asegurarnos de que nuestra infraestructura cumpla las normativas regionales de datos".