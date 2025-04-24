©2025 Akamai Technologies
在规模与全球合规性之间实现平衡
全球科技控股公司 Nuveto 集团提供创新型客户体验 (CX) 解决方案，使其客户（及其客户的客户）能够通过 Instagram、WhatsApp、Telegram、Facebook 及其他平台实现跨多个行业的自由沟通。Nuveto 与知名的联络中心即服务提供商 Five9 顺利达成合作关系，进一步完善了产品和服务阵容。
这家软件公司的业务遍及巴西和欧洲等不同地区，因此需要一个能够动态扩展，同时遵守巴西《通用数据保护法》(LGPD) 和欧洲《通用数据保护条例》(GDPR) 等数据本地化法律的云平台。Nuveto 的技术与创新负责人 Murillo Melo 表示，公司需要确保在高需求时期（如黑色星期五）实现无缝扩展。
Melo 解释道：“可扩展性和安全性是我们最大的挑战。我们需要能够在高峰期快速扩展并在平静期动态缩减规模。与此同时，我们必须确保自己的基础架构符合区域数据法规的要求。”
Akamai 的分布式云基础架构
Nuveto 选择了 Akamai。Akamai 可提供地理冗余数据中心和原生网络安全服务，其分布式云架构使 Nuveto 能够为需要严格遵守数据本地化要求的客户提供无缝的客户体验。
Melo 解释道：“Akamai 的基础架构让我们能够访问不同地区的数据中心，从而满足 LGPD 和 GDPR 等法规的合规要求。此外，我们的语音服务对低延迟性的要求很高。无论我们的客户身在何处，Akamai 都能实现低延迟。”
在专家指导下实现顺利过渡
Nuveto 迁移到 Akamai 分布式云平台是一项战略决策，需要精心规划。Melo 继续说道：“数据中心迁移始终需要详细的研究和规划。Akamai 从迁移之初就为我们提供支持，帮助我们选择合适的基础架构并指导我们完成迁移。”
整个迁移过程均符合这家科技公司的合规需求，不仅提升了可扩展性，还大幅节约了成本。Melo 总结道：“迁移到 Akamai 云平台后，我们的基础架构成本降低了 43%，处理能力提高了 18%。我们能够用更少的资源完成更多工作。”
具有全球影响力的运营变革
Akamai 云平台 具有出众的灵活性 使 Nuveto 能够在全球范围扩展服务的同时优化运营。Melo 表示：“现在，我们可以完全掌控自己的基础架构。以前，配置新环境需要花费很长时间，现在只需要几秒钟即可完成，这对我们的业务来说是一项重大变革。”
Akamai 内置有网络安全和存储服务，让 Nuveto 不仅可满足全球客户的多样化需求，同时能够维持一致的系统安全性。“我们的产品在全球销售和发布，因此，与同样是全球供应商的 Akamai 公司合作可为我们带来巨大优势。”
集成 AI 能力和机器学习
AI 驱动型解决方案是 Nuveto 扩张计划中的一项新举措，而 Akamai 的基础架构将在这一增长阶段发挥核心作用。Melo 表示：“我们计划将 AI 和机器学习集成到我们的解决方案中，而 Akamai 的云平台是理想之选。他们已经为我们规划了所需的硬件，包括支持 AI 工作负载的专用 GPU。”
整合云和安全解决方案
在评估云服务提供商时，Nuveto 将云基础架构与 安全解决方案 的集成视为关键因素。Akamai 的灵活性和预配置服务（包括网络安全）的无缝集成在决策过程中发挥了关键作用。
Melo 解释道：“相较于我们使用过的其他云服务而言，Akamai 提供了更高的灵活性。”“预配置服务几乎是平台的原生服务，简化了我们的管理，也改变了我们的系统管理方式。”他补充道。这种便捷的管理方式提升了运营效率，优化了 Nuveto 的基础架构，以满足日益增长的全球需求。
整合安全性与存储服务
能够利用网络安全和存储等原生服务，同时考虑成本因素，是 Nuveto 选择 Akamai 的关键因素。Melo 表示：“能够集成 Akamai 已提供的服务（如网络安全和存储）对我们来说至关重要。”“降低基础架构成本也是一个决定性因素。Akamai 帮助我们提高了效率，同时减少了整体开支。”他补充道。
Akamai 助力 Nuveto 继续保持其全球增长轨迹，确保在每个阶段都具备强大的安全性、可扩展性、合规性和运营效率。
