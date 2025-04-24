全球科技控股公司 Nuveto 集团提供创新型客户体验 (CX) 解决方案，使其客户（及其客户的客户）能够通过 Instagram、WhatsApp、Telegram、Facebook 及其他平台实现跨多个行业的自由沟通。Nuveto 与知名的联络中心即服务提供商 Five9 顺利达成合作关系，进一步完善了产品和服务阵容。

这家软件公司的业务遍及巴西和欧洲等不同地区，因此需要一个能够动态扩展，同时遵守巴西《通用数据保护法》(LGPD) 和欧洲《通用数据保护条例》(GDPR) 等数据本地化法律的云平台。Nuveto 的技术与创新负责人 Murillo Melo 表示，公司需要确保在高需求时期（如黑色星期五）实现无缝扩展。

Melo 解释道：“可扩展性和安全性是我们最大的挑战。我们需要能够在高峰期快速扩展并在平静期动态缩减规模。与此同时，我们必须确保自己的基础架构符合区域数据法规的要求。”