Nuveto 与 Akamai 携手增强云可扩展性和安全性

在高需求期间，为遵守严格数据本地化法律的客户提供无缝的客户体验

迁移到 Akamai 后，我们的基础架构成本降低了 43%，处理能力提高了 18%。我们能够用更少的资源完成更多工作。

Murillo Melo，Nuveto 技术与创新负责人

在规模与全球合规性之间实现平衡

全球科技控股公司 Nuveto 集团提供创新型客户体验 (CX) 解决方案，使其客户（及其客户的客户）能够通过 Instagram、WhatsApp、Telegram、Facebook 及其他平台实现跨多个行业的自由沟通。Nuveto 与知名的联络中心即服务提供商 Five9 顺利达成合作关系，进一步完善了产品和服务阵容。

这家软件公司的业务遍及巴西和欧洲等不同地区，因此需要一个能够动态扩展，同时遵守巴西《通用数据保护法》(LGPD) 和欧洲《通用数据保护条例》(GDPR) 等数据本地化法律的云平台。Nuveto 的技术与创新负责人 Murillo Melo 表示，公司需要确保在高需求时期（如黑色星期五）实现无缝扩展。

Melo 解释道：“可扩展性和安全性是我们最大的挑战。我们需要能够在高峰期快速扩展并在平静期动态缩减规模。与此同时，我们必须确保自己的基础架构符合区域数据法规的要求。”

Akamai 的分布式云基础架构

Nuveto 选择了 Akamai。Akamai 可提供地理冗余数据中心和原生网络安全服务，其分布式云架构使 Nuveto 能够为需要严格遵守数据本地化要求的客户提供无缝的客户体验。

Melo 解释道：“Akamai 的基础架构让我们能够访问不同地区的数据中心，从而满足 LGPD 和 GDPR 等法规的合规要求。此外，我们的语音服务对低延迟性的要求很高。无论我们的客户身在何处，Akamai 都能实现低延迟。”

在专家指导下实现顺利过渡

Nuveto 迁移到 Akamai 分布式云平台是一项战略决策，需要精心规划。Melo 继续说道：“数据中心迁移始终需要详细的研究和规划。Akamai 从迁移之初就为我们提供支持，帮助我们选择合适的基础架构并指导我们完成迁移。”

整个迁移过程均符合这家科技公司的合规需求，不仅提升了可扩展性，还大幅节约了成本。Melo 总结道：“迁移到 Akamai 云平台后，我们的基础架构成本降低了 43%，处理能力提高了 18%。我们能够用更少的资源完成更多工作。”

具有全球影响力的运营变革

Akamai 云平台 具有出众的灵活性 使 Nuveto 能够在全球范围扩展服务的同时优化运营。Melo 表示：“现在，我们可以完全掌控自己的基础架构。以前，配置新环境需要花费很长时间，现在只需要几秒钟即可完成，这对我们的业务来说是一项重大变革。”

Akamai 内置有网络安全和存储服务，让 Nuveto 不仅可满足全球客户的多样化需求，同时能够维持一致的系统安全性。“我们的产品在全球销售和发布，因此，与同样是全球供应商的 Akamai 公司合作可为我们带来巨大优势。”

Akamai 的基础架构让我们能够访问不同地区的数据中心，从而满足 LGPD 和 GDPR 等法规的合规要求。

Murillo Melo，Nuveto 技术与创新负责人

集成 AI 能力和机器学习

AI 驱动型解决方案是 Nuveto 扩张计划中的一项新举措，而 Akamai 的基础架构将在这一增长阶段发挥核心作用。Melo 表示：“我们计划将 AI 和机器学习集成到我们的解决方案中，而 Akamai 的云平台是理想之选。他们已经为我们规划了所需的硬件，包括支持 AI 工作负载的专用 GPU。”

整合云和安全解决方案

在评估云服务提供商时，Nuveto 将云基础架构与 安全解决方案 的集成视为关键因素。Akamai 的灵活性和预配置服务（包括网络安全）的无缝集成在决策过程中发挥了关键作用。

Melo 解释道：“相较于我们使用过的其他云服务而言，Akamai 提供了更高的灵活性。”“预配置服务几乎是平台的原生服务，简化了我们的管理，也改变了我们的系统管理方式。”他补充道。这种便捷的管理方式提升了运营效率，优化了 Nuveto 的基础架构，以满足日益增长的全球需求。

整合安全性与存储服务

能够利用网络安全和存储等原生服务，同时考虑成本因素，是 Nuveto 选择 Akamai 的关键因素。Melo 表示：“能够集成 Akamai 已提供的服务（如网络安全和存储）对我们来说至关重要。”“降低基础架构成本也是一个决定性因素。Akamai 帮助我们提高了效率，同时减少了整体开支。”他补充道。

Akamai 助力 Nuveto 继续保持其全球增长轨迹，确保在每个阶段都具备强大的安全性、可扩展性、合规性和运营效率。

关于 Nuveto

Nuveto 集团成立于 2017 年，提供覆盖整个客户体验生态系统的解决方案，包括客户服务平台、质量管理解决方案、流程自动化和人工智能。集团通过提供量身定制的创新型解决方案和专业咨询服务，助力企业发展。2024 年，他们推出了 Dialogi.AI。这是一个 AI 驱动型平台，旨在通过简化和优化企业与客户之间的交互来彻底改变数字客户服务。

Akamai 简介

Akamai 是一家致力于支持并保护在线业务的网络安全和云计算公司。我们卓越的安全解决方案、出色的威胁情报和全球运营团队可提供深度防御，保护各地的企业数据和应用程序。Akamai 的全栈云计算解决方案可在全球分布广泛的平台上提供高性能和经济实惠的服务。全球多家企业坚信，Akamai 能够提供卓越的可靠性、扩展性和专业技术，助其从容拓展业务。如需了解有关 Akamai Technologies 的详细信息，请访问 akamai.com/zh 和 akamai.com/zh/blog，或者扫描下方二维码，关注我们的微信公众号。   

