Die globale Technologie-Holding Nuveto Group bietet innovative Lösungen für Kundenerlebnisse (CX), die es ihren Kunden (und deren Kunden) über verschiedene Branchen hinweg ermöglichen, frei über Instagram, WhatsApp, Telegram, Facebook und andere Plattformen zu kommunizieren. Nuveto lässt sich nahtlos mit Five9 integrieren, einem prominenten Anbieter von Contact-Center-as-a-Service, was das Unternehmensangebot abrundet.

Mit Niederlassungen in verschiedenen Regionen, darunter in Brasilien und Europa, benötigte das Softwareunternehmen eine Cloudplattform, die dynamisch expandieren und gleichzeitig die Gesetze zur Datenlokalisierung wie das LGPD in Brasilien und die DSGVO in Europa einhalten kann. Laut Murillo Melo, Head of Technology and Innovation bei Nuveto, muss das Unternehmen eine nahtlose Skalierung bei hoher Nachfrage, etwa am Black Friday, gewährleisten können.

„Skalierbarkeit und Sicherheit sind unsere größten Herausforderungen“, erklärt Melo. „Wir müssen in Spitzenzeiten schnell skalieren und in ruhigeren Phasen dynamisch reduzieren können. Gleichzeitig müssen wir sicherstellen, dass unsere Infrastruktur den regionalen Datenschutzvorschriften entspricht.“