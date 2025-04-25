©2025 Akamai Technologies
Nach dem Wechsel zu Akamai haben wir unsere Infrastrukturkosten um 43 % gesenkt und die Verarbeitungskapazität um 18 % erhöht. Wir können jetzt mit weniger Ressourcen mehr erreichen.Murillo Melo, Head of Technology and Innovation, Nuveto
Skalierbarkeit und globale Compliance vereinen
Die globale Technologie-Holding Nuveto Group bietet innovative Lösungen für Kundenerlebnisse (CX), die es ihren Kunden (und deren Kunden) über verschiedene Branchen hinweg ermöglichen, frei über Instagram, WhatsApp, Telegram, Facebook und andere Plattformen zu kommunizieren. Nuveto lässt sich nahtlos mit Five9 integrieren, einem prominenten Anbieter von Contact-Center-as-a-Service, was das Unternehmensangebot abrundet.
Mit Niederlassungen in verschiedenen Regionen, darunter in Brasilien und Europa, benötigte das Softwareunternehmen eine Cloudplattform, die dynamisch expandieren und gleichzeitig die Gesetze zur Datenlokalisierung wie das LGPD in Brasilien und die DSGVO in Europa einhalten kann. Laut Murillo Melo, Head of Technology and Innovation bei Nuveto, muss das Unternehmen eine nahtlose Skalierung bei hoher Nachfrage, etwa am Black Friday, gewährleisten können.
„Skalierbarkeit und Sicherheit sind unsere größten Herausforderungen“, erklärt Melo. „Wir müssen in Spitzenzeiten schnell skalieren und in ruhigeren Phasen dynamisch reduzieren können. Gleichzeitig müssen wir sicherstellen, dass unsere Infrastruktur den regionalen Datenschutzvorschriften entspricht.“
Die verteilte Cloudinfrastruktur von Akamai
Nuveto entschied sich für Akamai, das geo-redundante Rechenzentren und native Cybersicherheitsservices bereitstellt. Dank der verteilten Cloudarchitektur von Akamai konnte Nuveto Kunden mit strengen Anforderungen an die Datenlokalisierung nahtlose Kundenerlebnisse bieten.
„Die Infrastruktur von Akamai ermöglicht uns den Zugriff auf Rechenzentren in verschiedenen Regionen, wodurch wir Vorschriften wie das LGPD und die DSGVO einhalten können“, so Melo. „Darüber hinaus müssen wir uns bei unseren Sprachdiensten auf eine niedrige Latenz verlassen können. Akamai bietet genau das, unabhängig davon, wo sich unsere Kunden befinden.“
Ein reibungsloser Übergang mit fachkundiger Anleitung
Die Migration von Nuveto auf die verteilte Cloudplattform von Akamai war eine strategische Entscheidung, die sorgfältige Planung erforderte. „Die Migration von Rechenzentren benötigt immer eine detaillierte Untersuchung und Planung“, erklärt Melo. „Akamai unterstützte uns von Anfang an, half uns bei der Auswahl der richtigen Infrastruktur und führte uns durch den Migrationsprozess.“
Die Migration erfüllte die Compliance-Anforderungen des Technologieunternehmens, verbesserte die Skalierbarkeit und führte zu erheblichen Kosteneinsparungen. „Nach dem Wechsel zu Akamai haben wir unsere Infrastrukturkosten um 43 % gesenkt und die Verarbeitungskapazität um 18 % erhöht. Wir können jetzt mit weniger Ressourcen mehr erreichen“, fasst Melo zusammen.
Ein wichtiger Schritt für die globaler Reichweite
Dank der Flexibilität der Cloudplattform von Akamai konnte Nuveto den Betrieb optimieren und gleichzeitig seine Services global skalieren. „Wir haben jetzt die volle Kontrolle über unsere Infrastruktur“, so Melo. „Die Bereitstellung neuer Umgebungen hat früher viel Zeit in Anspruch genommen, aber jetzt können wir es in Sekundenschnelle erledigen, was für unser Unternehmen ein absoluter Gamechanger ist.“
Dank der integrierten Cybersicherheits- und Speicherservices von Akamai kann Nuveto konsistente Systemsicherheit gewährleisten und gleichzeitig die vielfältigen Anforderungen globaler Kunden erfüllen. „Wir vertreiben unsere Produkte weltweit. Daher macht es einen großen Unterschied, einen Anbieter wie Akamai zu haben, der ebenfalls global aufgestellt ist.“
Die Infrastruktur von Akamai ermöglicht uns den Zugriff auf Rechenzentren in verschiedenen Regionen, wodurch wir Vorschriften wie LGPD und DSGVO einhalten können.Murillo Melo, Head of Technology and Innovation, Nuveto
KI-Funktionen und maschinelles Lernen integrieren
KI-basierte Lösungen gehören zu den neuen Initiativen in den Expansionsplänen von Nuveto, und die Infrastruktur von Akamai wird in dieser Wachstumsphase eine zentrale Rolle spielen. „Wir planen, KI und maschinelles Lernen in unsere Lösungen zu integrieren, und dafür ist die Cloudplattform von Akamai perfekt geeignet“, so Melo. „Akamai hat bereits die Hardware erfasst, die wir benötigen werden, einschließlich spezieller GPUs, die unsere KI-Workloads unterstützen.“
Integration von Cloud- und Sicherheitslösungen
Die Integration der Cloudinfrastruktur mit Sicherheitslösungen war bei der Bewertung von Cloudanbietern für Nuveto von entscheidender Bedeutung. Die Flexibilität und nahtlose Integration vorkonfigurierter Services von Akamai, einschließlich Cybersicherheit, waren entscheidend für den Auswahlprozess.
„Akamai bietet viel mehr Flexibilität als andere Clouds, die wir verwendet haben“, erklärt Melo. „Die vorkonfigurierten Services, die perfekt auf die Plattform zugeschnitten sind, haben uns die Verwaltung vereinfacht und die Art und Weise verändert, wie wir unsere Systeme verwalten“, fügt er hinzu. Diese einfache Verwaltung gewährt die Betriebseffizienz und optimiert die Infrastruktur von Nuveto, um den wachsenden globalen Anforderungen gerecht zu werden.
Sicherheit und Speicherplatz vereinen
Die Möglichkeit, native Services wie Cybersicherheit und Speicher zu nutzen waren neben Kostenüberlegungen entscheidend dafür, dass die Wahl von Nuveto auf Akamai fiel. „Die Möglichkeit der Integration von Services wie Cybersicherheit und Speicher, die Akamai bereits anbietet, war für uns von entscheidender Bedeutung“, so Melo. „Die Senkung der Infrastrukturkosten war ebenfalls ein wichtiger Faktor. Akamai unterstützt uns dabei, unsere Effizienz zu steigern und gleichzeitig die Gesamtkosten zu senken.“
Akamai ermöglicht Nuveto, seinen globalen Wachstumskurs fortzusetzen und in jeder Phase zuverlässige Sicherheit, Skalierbarkeit, Compliance und Betriebseffizienz zu gewährleisten.
Über Nuveto
Die 2017 gegründete Nuveto Group bietet Lösungen für das gesamte Kundenerlebnis-Ökosystem, von Kundendienstplattformen über Qualitätsmanagementlösungen bis hin zu Workflow-Automatisierung und künstlicher Intelligenz. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden mit innovativen, zweckgerechten Lösungen und spezialisierten Beratungsdiensten. 2024 wurde Dialogi.AI eingeführt, eine KI-basierte Plattform, die den digitalen Kundenservice revolutionieren soll, indem die Interaktionen zwischen Unternehmen und ihren Kunden vereinfacht und optimiert werden.
Über Akamai
Akamai ist das Unternehmen für Cybersicherheit und Cloud Computing, das das digitale Leben unterstützt und schützt. Unsere marktführenden Sicherheitslösungen, überlegene Threat Intelligence und unser globales Betriebsteam bieten ein gestaffeltes Sicherheitskonzept, um die Daten und Anwendungen von Unternehmen überall zu schützen. Die Cloud-Computing-Lösungen von Akamai bieten als Full-Stack-Gesamtpaket Performance und erschwingliche Preise auf der weltweit am stärksten verteilten Plattform. Globale Unternehmen vertrauen auf Akamai für die branchenführende Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und Expertise, die sie benötigen, um ihr Geschäft selbstbewusst auszubauen. Weitere Informationen finden Sie unter akamai.com/de und akamai.com/de/blog oder folgen Sie Akamai Technologies auf X und LinkedIn.