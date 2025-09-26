RDC.AI sta trasformando la creazione di modelli di rischio finanziario con l'apprendimento automatico in modo trasparente e semplice. Invece di offrire una misteriosa "scatola nera", l'azienda offre alle banche un'unica piattaforma progettata per supportare elevati livelli di chiarezza, conformità e fiducia. La sua soluzione di comprovata validità consente alle banche di prendere decisioni più intelligenti e basate sui dati nel settore del prestito commerciale e aziendale attraverso la gestione del portafoglio basata sull'intelligenza artificiale e strumenti decisionali sui prestiti di facile comprensione e utilizzo.

La piattaforma di RDC.AI aiuta gli istituti finanziari a prendere decisioni correlate ai finanziamenti da poter spiegare con precisione. "Se qualcuno richiede un prestito di 80.000 dollari, i dati potrebbero indicare che 65.000 dollari sono un importo più appropriato in base ai parametri di rischio e possiamo anche spiegare esattamente perché", ha affermato Kevin Tham, Chief Information Security Officer di RDC.AI.