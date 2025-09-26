©2025 Akamai Technologies
Modernização do crédito corporativo
A RDC.AI está redefinindo o espaço de crédito corporativo com uma plataforma de decisão impulsionada por IA que os bancos podem implementar para oferecer decisões mais rápidas, mais precisas e orientadas por dados. Mas com o rápido crescimento vieram expectativas crescentes tanto de clientes quanto de reguladores. Para crescer com confiança e segurança, a RDC.AI precisava de proteção em nível corporativo que não comprometesse seu orçamento nem a desacelerasse. Com as soluções de cibersegurança da Akamai, a RDC.AI reduziu sua pegada digital, implementou acesso Zero Trust e fortaleceu sua postura de conformidade, tudo isso enquanto apoiava a adoção segura por clientes de serviços financeiros.
Eliminação da caixa-preta com uma plataforma de IA pronta para bancos
A RDC.AI está transformando a modelagem de risco financeiro com aprendizado de máquina transparente e explicável. Em vez de oferecer uma caixa-preta misteriosa, ela fornece aos bancos uma única plataforma projetada para apoiar clareza, conformidade e confiança. Sua solução comprovada permite que os bancos tomem decisões mais inteligentes e orientadas por dados em empréstimos empresariais e comerciais, por meio de ferramentas de gestão de portfólio e decisão de crédito baseadas em IA, que eles conseguem entender e explicar.
A plataforma da RDC.AI ajuda as instituições financeiras a tomarem decisões mais detalhadas relacionadas a empréstimos, indo além de simples respostas de sim/não. “Se alguém solicita um empréstimo de US$ 80.000, os dados podem indicar que US$ 65.000 é um valor mais apropriado com base em parâmetros de risco e explicar exatamente o porquê”, disse o Dr. Kevin Tham, diretor de segurança da informação da RDC.AI.
Superação das soluções de segurança existentes.
À medida que a RDC.AI amadureceu de start-up para scale-up, seu modelo de segurança precisou evoluir para atender à complexidade crescente e às expectativas dos clientes. A empresa inicialmente utilizou a AWS para gerenciar nuvens privadas virtuais para cada ambiente de cliente. No entanto, com o crescimento do negócio, a necessidade de escalar com segurança, mantendo eficiência de custos e simplicidade operacional, tornou-se mais desafiadora, especialmente diante das exigências de operar ambientes de locatário único e lidar com configurações avançadas de segurança.
Ao mesmo tempo, a RDC.AI havia superado as VPNs tradicionais que usava para fornecer a seus clientes e colaboradores acesso a recursos internos. Manter a infraestrutura de VPN aumentava a sobrecarga operacional e a complexidade. “Era hora de abandonar a execução da nossa própria solução de acesso”, disse Tham.
“Além disso, à medida que crescemos, chegamos a um ponto de inflexão. Precisávamos de soluções que pudessem escalar sem que a curva de custos fosse para o alto”, continuou ele.
Akamai: Comprovada em escala, escolhida para o crescimento
Tham avaliou Fastly, Cloudflare e Akamai. Sua experiência prévia com a Akamai em grandes empresas australianas como Qantas e Woolworths Group lhe deu confiança na capacidade da Akamai de lidar com demandas em nível corporativo sem comprometer desempenho ou controle. “Não precisei de muita convicção. Eu sabia que funcionava. Além disso, precisávamos de algo que não nos custasse exponencialmente mais à medida que adicionássemos clientes. A Akamai entregou”, disse Tham.
Hoje, a RDC.AI utiliza três soluções da Akamai para proteger cada camada de sua pilha: Akamai App & API Protector, Akamai Enterprise Application Access e Akamai Secure Internet Access. De acordo com Tham, “isso simplifica as conversas com clientes porque a Akamai é um nome tão confiável”.
Redução do raio de explosão com o acesso Zero Trust
Enquanto o App & API Protector protege a plataforma da RDC.AI e as APIs voltadas para clientes, a Akamai também forneceu à equipe de Tham um modelo de acesso mais elegante do que as VPNs. Como Tham explicou, “VPNs tradicionais concedem acesso a todo o ambiente uma vez que você entra. Isso aumenta o raio de impacto se um dispositivo for comprometido. Com o Enterprise Application Access da Akamai, contemos esse risco.”
A RDC.AI usa o Enterprise Application Access para proteger a entrada em seu Genesis Studio, um poderoso ambiente baseado na web para os cientistas de dados de seus clientes. A equipe de infraestrutura também usa a solução Akamai para acesso SSH seguro em cargas de trabalho de nuvem selecionadas, eliminando a necessidade de executar e manter seus próprios servidores VPN.
“No passado, concedíamos acesso via VPN apenas para alcançar uma aplicação web. Era como conceder acesso irrestrito a recursos confidenciais”, disse Tham. “Agora, é contínuo, seguro e muito mais elegante, já que os usuários não precisam fazer login várias vezes.”
Menos superfície, mais segurança
Além de viabilizar Zero Trust, Tham queria reduzir a presença exposta da RDC.AI na internet. “Como somos B2B e entregamos a partir da nuvem, não precisamos nos expor”, disse Tham. "Meu sonho era que alguém só visse a Akamai ao escanear a RDC.AI."
Com a Akamai protegendo a plataforma da RDC.AI, essa visão agora é realidade. “Com a Akamai à nossa frente, os invasores pensam duas vezes. E, se tentarem algo, eu sei que a Akamai pode repelir o ataque e escalar junto conosco", explicou Tham.
Até mesmo os testadores de penetração comentaram: ‘Você pode desligar a Akamai?’ Ela está atrapalhando.' Isso é um elogio de segurança, se é que já existiu algum", concluiu Tham.
Aprimorar controles, satisfazer auditores
A RDC.AI complementa as ferramentas de proteção de endpoint e e-mail da Rapid7 com o Akamai Secure Internet Access Enterprise, oferecendo proxy web e defesa contra malware em um ambiente de escritório "sempre online". Os recursos robustos de segurança da Akamai tornam mais fácil superar obstáculos de auditoria. “Não temos um data center: Somos totalmente nativos da nuvem. Os auditores frequentemente esperam proxies da web, e o Secure Internet Access Enterprise nos ajuda a explicar o controle que implementamos”, disse Tham.
A Akamai também fornece o tipo de garantia de reputação que os clientes da RDC.AI esperam. “Ao usar as mesmas ferramentas de segurança em que os grandes bancos confiam, oferecemos tranquilidade aos nossos clientes. Não sei como dizer de forma mais clara: quando um banco ouve que usamos a Akamai, eles ganham confiança em nossa abordagem”, disse Tham.
Mesmo sem exigências regulatórias, a RDC.AI mantém voluntariamente as certificações SOC 1, SOC 2 e ISO 27001. "Somos apenas 65 pessoas, mas temos um impacto muito maior do que nosso tamanho", ele explicou. “A Akamai nos ajuda a espelhar os controles que nossos clientes bancários esperam, e essa é a maneira correta de construir confiança.”
Dimensionamento acessível e destemido
A equipe de Tham começou a testar o Akamai TrafficPeak para obter visibilidade sobre padrões de uso e otimizar o tráfego de entrada/saída. “Esse tráfego é onde os custos realmente se acumulam”, disse Tham. “O TrafficPeak ajuda nossa equipe de engenharia a identificar tendências de uso e sinalizar possíveis problemas.”
Quando questionado sobre como resumir o valor que a Akamai entrega, Tham disse: "Para uma empresa de IA em rápido crescimento, que lida com dados sensíveis de clientes e decisões de negócios de alto impacto, a Akamai fornece a segurança robusta de que precisamos para escalar. Isso significa que posso focar em ajudar o negócio a crescer sem precisar estar constantemente olhando por cima do ombro."
Tham também incentiva outras start-ups e scale-ups a considerarem a Akamai. “Muitas vezes começam com uma solução AWS, mas ela se torna muito cara. E podem presumir que a Akamai seja uma solução premium, mas provavelmente descobrirão que é uma forma mais acessível de escalar", concluiu.
Sobre a RDC.AI
A RDC.AI ajuda bancos a desbloquear percepções mais profundas sobre clientes, melhorar o desempenho de crédito e construir portfólios mais fortes. Ao transformar dados complexos em inteligência acionável, capacitamos os credores a operar com clareza, tomar decisões seguras e entregar resultados de forma eficiente e em escala.
Nossa solução de plataforma única é construída sobre IA explicável, permitindo que os bancos avancem além dos sistemas legados e entrem em uma nova era de velocidade, transparência e inovação. Do início ao monitoramento, a RDC.AI traz consistência, inteligência e confiança para cada parte do ciclo de crédito. Porque quando você sabe mais, pode fazer mais, e crescer mais. Para obter mais informações, acesse www.rdc.ai.
Sobre a Akamai
A Akamai é a empresa de cibersegurança e computação em nuvem que potencializa e protege negócios online. Nossas soluções de segurança líderes de mercado, inteligência avançada contra ameaças e equipe de operações globais oferecem defesa em profundidade para garantir a segurança de dados e aplicações empresariais em todos os lugares. As abrangentes soluções de computação em nuvem da Akamai oferecem desempenho e acessibilidade na plataforma mais distribuída do mundo. Empresa globais confiam na Akamai para obter a confiabilidade, escala e experiência líderes do setor necessárias para expandir seus negócios com confiança. Saiba mais em akamai.com e akamai.com/blog ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.