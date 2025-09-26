À medida que a RDC.AI amadureceu de start-up para scale-up, seu modelo de segurança precisou evoluir para atender à complexidade crescente e às expectativas dos clientes. A empresa inicialmente utilizou a AWS para gerenciar nuvens privadas virtuais para cada ambiente de cliente. No entanto, com o crescimento do negócio, a necessidade de escalar com segurança, mantendo eficiência de custos e simplicidade operacional, tornou-se mais desafiadora, especialmente diante das exigências de operar ambientes de locatário único e lidar com configurações avançadas de segurança.

Ao mesmo tempo, a RDC.AI havia superado as VPNs tradicionais que usava para fornecer a seus clientes e colaboradores acesso a recursos internos. Manter a infraestrutura de VPN aumentava a sobrecarga operacional e a complexidade. “Era hora de abandonar a execução da nossa própria solução de acesso”, disse Tham.

“Além disso, à medida que crescemos, chegamos a um ponto de inflexão. Precisávamos de soluções que pudessem escalar sem que a curva de custos fosse para o alto”, continuou ele.