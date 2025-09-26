À mesure que RDC.AI s'est développé, dépassant le stade de start-up, il a fallu adapter son modèle de sécurité pour répondre à la complexité et aux attentes des clients en constante évolution. L'entreprise utilisait à l'origine AWS pour gérer les clouds privés virtuels de chaque environnement client. Cependant, au fil du temps, il était de plus en plus difficile de monter en charge en toute sécurité tout en maintenant la rentabilité et la simplicité opérationnelle. Cela s'est révélé particulièrement complexe dans le cadre d'environnements monolocataires et de configurations de sécurité avancées.

Dans le même temps, les VPN traditionnels utilisés par RDC.AI pour fournir à ses clients et employés un accès aux ressources internes ne suffisaient plus. La maintenance de son infrastructure VPN s'ajoutait à la complexité et aux coûts opérationnels. « Il était temps de renoncer à notre propre solution d'accès », admet Kevin Tham.

« À mesure que nous nous développions, nous atteignions un seuil critique. Nous avions besoin de solutions capables d'évoluer sans augmentation excessive des coûts », poursuit-il.