Moderniser le processus des crédits aux entreprises
RDC.AI redéfinit le secteur des crédits aux entreprises avec une plateforme de prise de décision assistée par l'IA conçue pour aider les banques à prendre des décisions plus rapides, plus précises et basées sur les données. Mais le secteur évolue rapidement, et les attentes des clients et des organismes de réglementation avec lui. Pour se développer en toute confiance et en toute sécurité, RDC.AI avait besoin d'une protection de niveau professionnel qui ne dépasserait pas son budget ni ne ralentirait son activité. Grâce aux solutions de cybersécurité d'Akamai, RDC.AI a réduit son empreinte digitale, mis en œuvre l'accès Zero Trust et renforcé sa stratégie en matière de conformité, tout en assurant une adoption sécurisée par les clients des services financiers.
Éliminer l'effet boîte noire grâce à une plateforme d'IA prête à l'emploi pour les banques
RDC.AI révolutionne la modélisation des risques financiers grâce à un modèle d'apprentissage automatique transparent et explicable. Au lieu des processus opaques, elle fournit aux banques une plateforme centralisée conçue pour garantir la clarté, la conformité et la confiance. Grâce à des outils basés sur l'IA de gestion de portefeuille et de prise de décision de prêts compréhensibles et accessibles, sa solution éprouvée permet aux banques de prendre des décisions plus intelligentes et axées sur les données dans le domaine des crédits commerciaux et aux entreprises.
La plateforme de RDC.AI aide les institutions financières à prendre des décisions nuancées concernant les prêts, au-delà de simples oui/non. « Si quelqu'un demande un prêt de 80 000 $, les données peuvent indiquer que 65 000 $ serait un montant plus approprié en fonction des paramètres de risque et expliquer exactement pourquoi », explique le Dr Kevin Tham, responsable des technologies de sécurité de l'information chez RDC.AI.
Des solutions de sécurité existantes insuffisantes
À mesure que RDC.AI s'est développé, dépassant le stade de start-up, il a fallu adapter son modèle de sécurité pour répondre à la complexité et aux attentes des clients en constante évolution. L'entreprise utilisait à l'origine AWS pour gérer les clouds privés virtuels de chaque environnement client. Cependant, au fil du temps, il était de plus en plus difficile de monter en charge en toute sécurité tout en maintenant la rentabilité et la simplicité opérationnelle. Cela s'est révélé particulièrement complexe dans le cadre d'environnements monolocataires et de configurations de sécurité avancées.
Dans le même temps, les VPN traditionnels utilisés par RDC.AI pour fournir à ses clients et employés un accès aux ressources internes ne suffisaient plus. La maintenance de son infrastructure VPN s'ajoutait à la complexité et aux coûts opérationnels. « Il était temps de renoncer à notre propre solution d'accès », admet Kevin Tham.
« À mesure que nous nous développions, nous atteignions un seuil critique. Nous avions besoin de solutions capables d'évoluer sans augmentation excessive des coûts », poursuit-il.
Akamai : un fournisseur éprouvé à grande échelle, un choix idéal pour la croissance
Kevin Tham a évalué les solutions de Fastly, Cloudflare et Akamai. En raison de son expérience antérieure avec Akamai dans de grandes entreprises australiennes telles que Qantas et Woolworths Group, il savait qu'Akamai serait en mesure de répondre aux exigences des entreprises sans compromettre les performances ou le contrôle. « Il n'en a pas fallu beaucoup pour me convaincre. Je savais que ses solutions étaient efficaces. De plus, nous avions besoin d'une solution qui n'augmenterait pas nos dépenses de manière exponentielle avec l'ajout de nouveaux clients. Akamai répondait à ces attentes », déclare Kevin Tham.
Aujourd'hui, RDC.AI s'appuie sur trois solutions Akamai pour sécuriser chaque couche de sa pile : Akamai App & API Protector, Akamai Enterprise Application Access et Akamai Secure Internet Access. Selon Kevin Tham, « cela simplifie les conversations avec les clients, car la réputation d'Akamai les précède. »
Réduction du rayon d'attaque grâce à l'accès Zero Trust
Bien qu'App & API Protector protège la plateforme et les API orientées client de RDC.AI, Akamai a également fourni à l'équipe de Kevin Tham un modèle d'accès plus sophistiqué que les VPN. Comme l'indique Kevin Tham, « les VPN traditionnels donnent accès à un environnement entier une fois que l'utilisateur est connecté. Cela étend le rayon d'attaque lorsqu'un terminal est compromis. Avec Akamai Enterprise Application Access, nous limitons ce risque. »
RDC.AI emploie Enterprise Application Access pour sécuriser l'entrée dans Genesis Studio, un puissant environnement Web destiné aux experts en science des données de ses clients. L'équipe responsable de l'infrastructure utilise également la solution Akamai pour sécuriser l'accès SSH à certaines charges de travail dans le cloud. Ainsi, l'entreprise n'a plus besoin d'exécuter ni d'entretenir ses propres serveurs VPN.
« Auparavant, nous accordions un accès VPN juste pour ouvrir une application Web. Autant dire qu'on envoyait les utilisateurs pêcher à la grenade », déclare Kevin Tham. « Aujourd'hui, l'accès est fluide, sécurisé et bien plus pratique, car les utilisateurs n'ont pas à se connecter plusieurs fois. »
Une surface réduite, une sécurité renforcée
Au-delà de la mise en œuvre du modèle Zero Trust, Kevin Tham souhaitait réduire l'exposition de RDC.AI sur Internet. « Comme nous travaillons avec des entreprises et que nous utilisons le cloud, nous ne pouvons nous permettre d'être exposés », affirme Kevin Tham. « Je souhaitais que l'on ne puisse voir qu'Akamai en analysant RDC.AI. »
Cette vision est devenue réalité maintenant qu'Akamai a été mis en place. « Avec Akamai comme bouclier, les attaquants y réfléchissent à deux fois. Et s'ils tentent quoi que ce soit, je sais qu'Akamai repoussera l'attaque et évoluera avec nous », déclare Kevin Tham.
Même les testeurs d'intrusion le disent : « "Pouvez-vous désactiver votre solution Akamai ? Elle nous barre la route." Il n'y a pas meilleur compliment pour un système de sécurité », poursuit Kevin Tham.
Améliorer les contrôles pour satisfaire les auditeurs
Pour compléter l'ensemble d'outils de protection des terminaux et de la messagerie de Rapid7, RDC.AI met en œuvre Akamai Secure Internet Access Enterprise, qui offre une protection contre les logiciels malveillants et les proxys Web dans un environnement de bureau « connecté en permanence ». Les fonctionnalités de sécurité robustes d'Akamai facilitent l'élimination des difficultés liées aux audits. « Nous n'avons pas de centre de données : notre infrastructure est entièrement cloud native. Les auditeurs s'attendent souvent à des proxys Web, et Secure Internet Access Enterprise nous aide à expliquer les contrôles que nous avons mis en place », explique Kevin Tham.
La réputation d'Akamai constitue également un gage de confiance pour les clients de RDC.AI. « En utilisant les mêmes outils de sécurité que les grandes banques, nous rassurons nos clients. Lorsqu'une banque apprend que nous utilisons Akamai, elle cesse de poser des questions. Difficile de faire plus explicite », ajoute Kevin Tham.
Même sans exigences réglementaires, RDC.AI maintient volontairement les certifications SOC 1, SOC 2 et ISO 27001. « L'entreprise ne compte que 65 personnes, mais notre ambition n'est pas moindre », assure-t-il. « Akamai nous aide à reproduire les contrôles attendus par nos clients du secteur bancaire, et c'est le bon moyen de renforcer leur confiance. »
Évoluer de façon rentable et sans crainte
L'équipe de Kevin Tham a commencé à tester Akamai TrafficPeak pour obtenir une meilleure visibilité sur les tendances d'utilisation et optimiser le trafic entrant/sortant. « C'est ce trafic qui fait vraiment grimper les coûts », explique Kevin Tham. « TrafficPeak aide notre équipe d'ingénierie à identifier les tendances d'utilisation et à signaler les problèmes potentiels. »
Nous avons demandé à Kevin Tham de nous dire en quelques mots quelle est la valeur apportée par Akamai. Voici sa réponse : « Akamai fournit la sécurité nécessaire pour une entreprise d'IA en pleine croissance qui gère des données clients sensibles et doit prendre des décisions commerciales à enjeux élevés. Ainsi, je peux me concentrer sur le développement de l'entreprise sans regarder constamment par-dessus mon épaule. »
Kevin Tham encourage également les start-ups et les entreprises en croissance à envisager les solutions Akamai. « Elles commencent souvent par une solution AWS, mais son coût augmente rapidement. Elles pensent peut-être qu'Akamai est une solution haut de gamme, mais elles se rendront sûrement compte que ses produits offrent un moyen plus abordable de monter en charge », conclut-il.
À propos de RDC.AI
RDC.AI aide les banques à mieux comprendre leurs clients, à améliorer leurs performances liées aux crédits et à constituer des portefeuilles plus solides. En transformant des données complexes en informations exploitables, ses équipes permettent aux sociétés de crédit de travailler avec clarté, de prendre des décisions en toute confiance et d'optimiser leurs résultats, de manière efficace et à grande échelle.
Sa plateforme centralisée s'appuie sur l'IA explicable, ce qui permet aux banques d'aller au-delà des systèmes existants et d'accéder au niveau supérieur en matière de vitesse, de transparence et d'innovation. Du processus d'octroi de crédit à la surveillance, RDC.AI apporte cohérence, renseignements et fiabilité à chaque étape du cycle de vie des prêts. Car plus vous en savez, plus vous pouvez accomplir de choses et vous développer. Pour en savoir plus, consultez le site www.rdc.ai.
À propos d'Akamai
Akamai est l'entreprise de cybersécurité et de Cloud Computing qui soutient et protège l'activité en ligne. Nos solutions de sécurité leaders du marché, nos informations avancées sur les menaces et notre équipe opérationnelle internationale assurent une défense en profondeur pour protéger les données et les applications des entreprises du monde entier. Les solutions de Cloud Computing complètes d'Akamai offrent des performances de pointe à un coût abordable sur la plateforme la plus distribuée au monde. Les grandes entreprises du monde entier font confiance à Akamai pour bénéficier de la fiabilité, de l'évolutivité et de l'expertise de pointe nécessaires pour développer leur activité en toute sécurité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.