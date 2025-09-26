A medida que RDC.AI ha pasado de ser una startup a una empresa en crecimiento, su modelo de seguridad ha tenido que evolucionar para satisfacer las crecientes expectativas de los clientes y la creciente complejidad. En un principio, la empresa utilizaba AWS para gestionar las nubes privadas virtuales para cada entorno de cliente. Sin embargo, a medida que la empresa crecía, la necesidad de ampliar de forma segura a la vez que se mantenía la rentabilidad y la sencillez operativa se hacía cada vez más difícil, sobre todo teniendo en cuenta las exigencias de ejecutar entornos de un solo cliente y navegar por configuraciones de seguridad avanzadas.

Al mismo tiempo, RDC.AI había superado las VPN tradicionales que utilizaba para proporcionar a sus clientes y empleados acceso a los recursos internos. El mantenimiento de la infraestructura VPN añadía costes operativos y complejidad. “Era hora de dejar de utilizar nuestra propia solución de acceso”, añade Tham.

“Además, a medida que crecíamos, alcanzamos un punto de inflexión. Necesitábamos soluciones que pudieran ampliarse sin que la curva de costes se volviera vertical”, continúa.