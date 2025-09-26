©2025 Akamai Technologies
Modernización de los préstamos empresariales
RDC.AI está redefiniendo el espacio de los préstamos comerciales con una plataforma de toma de decisiones basada en IA que los bancos pueden implementar para ofrecer decisiones basadas en datos más rápidas y precisas. Sin embargo, con el rápido crecimiento surgieron unas expectativas cada vez mayores tanto de los clientes como de los reguladores. Para ampliar con confianza y seguridad, RDC.AI necesitaba una protección de nivel empresarial que no afectara su presupuesto ni ralentizara sus operaciones. Con las soluciones de ciberseguridad de Akamai, RDC.AI ha reducido su huella digital, ha implementado el acceso Zero Trust y ha fortalecido su estrategia de cumplimiento, todo ello a la vez que ha respaldado una adopción segura por parte de los clientes de servicios financieros.
Eliminación de cajas negras con una plataforma de IA preparada para bancos
RDC.AI está transformando el modelado de riesgos financieros con un aprendizaje automático transparente y explicable. En lugar de ofrecer una misteriosa caja negra, proporciona a los bancos una única plataforma diseñada para ofrecer claridad, cumplimiento y confianza. Su solución probada permite a los bancos tomar decisiones más inteligentes y basadas en datos en préstamos comerciales y empresariales a través de herramientas de gestión de carteras basadas en IA y de toma de decisiones sobre préstamos que pueden comprender y explicar.
La plataforma de RDC.AI ayuda a las instituciones financieras a tomar decisiones matizadas relacionadas con los préstamos, yendo más allá de las respuestas simples de sí/no. “Si alguien solicita un préstamo de 80 000 dólares, los datos pueden indicar que 65 000 dólares es una cantidad más apropiada basada en los parámetros de riesgo y explicar exactamente por qué”, afirma el Dr. Kevin Tham, director de seguridad de la información de RDC.AI.
Superando las soluciones de seguridad existentes
A medida que RDC.AI ha pasado de ser una startup a una empresa en crecimiento, su modelo de seguridad ha tenido que evolucionar para satisfacer las crecientes expectativas de los clientes y la creciente complejidad. En un principio, la empresa utilizaba AWS para gestionar las nubes privadas virtuales para cada entorno de cliente. Sin embargo, a medida que la empresa crecía, la necesidad de ampliar de forma segura a la vez que se mantenía la rentabilidad y la sencillez operativa se hacía cada vez más difícil, sobre todo teniendo en cuenta las exigencias de ejecutar entornos de un solo cliente y navegar por configuraciones de seguridad avanzadas.
Al mismo tiempo, RDC.AI había superado las VPN tradicionales que utilizaba para proporcionar a sus clientes y empleados acceso a los recursos internos. El mantenimiento de la infraestructura VPN añadía costes operativos y complejidad. “Era hora de dejar de utilizar nuestra propia solución de acceso”, añade Tham.
“Además, a medida que crecíamos, alcanzamos un punto de inflexión. Necesitábamos soluciones que pudieran ampliarse sin que la curva de costes se volviera vertical”, continúa.
Akamai: probado a escala, elegido para el crecimiento
Tham evaluó Fastly, Cloudflare y Akamai. Su experiencia previa con Akamai en grandes empresas australianas como Qantas y Woolworths Group le dio confianza en la capacidad de Akamai de gestionar las demandas empresariales sin comprometer el rendimiento ni el control. “No necesitaba convencerme mucho. Sabía que funcionaba. Además, necesitábamos algo que no nos costara exponencialmente más a medida que añadíamos clientes. “Akamai nos lo ofrecía”, comenta Tham.
En la actualidad, RDC.AI utiliza tres soluciones de Akamai para proteger cada capa de su pila: Akamai App & API Protector, Akamai Enterprise Application Access y Akamai Secure Internet Access. Según Tham, “simplifica las conversaciones con los clientes porque Akamai es un nombre de confianza”.
Reducción de la onda de expansión con el acceso Zero Trust
Mientras App & API Protector protege la plataforma de RDC.AI y las API orientadas al cliente, Akamai también ha proporcionado al equipo de Tham un modelo de acceso más elegante que las VPN. Como explica Tham, “las VPN tradicionales ofrecen acceso a todo el entorno una vez que se está dentro del sistema. Esto aumenta la onda de expansión si un dispositivo se ve comprometido. Con Akamai Enterprise Application Access, controlamos ese riesgo”.
RDC.AI utiliza Enterprise Application Access para proteger la entrada en su Genesis Studio, un potente entorno basado en la web para los científicos de datos de sus clientes. El equipo de infraestructura también utiliza la solución de Akamai para el acceso SSH seguro a determinadas cargas de trabajo en la nube, lo que elimina la necesidad de ejecutar y mantener sus propios servidores VPN.
“En el pasado, proporcionábamos acceso VPN solo para acceder a una aplicación web. Era como dejar que los usuarios se fueran a pescar con una granada”, comenta Tham. “Ahora, es perfecto, seguro y mucho más elegante, ya que los usuarios no tienen que iniciar sesión varias veces.”
Menos superficie, más seguridad
Más allá de habilitar el acceso Zero Trust, Tham quería reducir la presencia de RDC.AI orientada a Internet. “Como ofrecemos servicios B2B y lo hacemos desde la nube, no necesitamos exponernos”, afirma Tham. “Mi sueño era que alguien solo viera Akamai cuando escaneara RDC.AI.”
Con Akamai protegiendo la plataforma RDC.AI, esa visión es ahora una realidad. “Con Akamai delante de nosotros, los atacantes se lo piensan dos veces. Y si intentan algo, sé que Akamai puede defendernos del ataque y ampliar la escala con nosotros”, explica Tham.
Incluso los especialistas en pruebas de penetración han comentado: “'¿Puede desactivar Akamai? Se está metiendo por medio'. Se trata de un cumplido por nuestra seguridad, si es que lo podemos llamar así”, prosigue Tham.
Mejora de los controles, satisfacción de los auditores
RDC.AI complementa las herramientas de protección de terminales y correo electrónico de Rapid7 con Akamai Secure Internet Access Enterprise, que ofrece protección contra malware y proxy web en un entorno de oficina “siempre online”. Las sólidas funciones de seguridad de Akamai facilitan la eliminación de los obstáculos de las auditorías. “No tenemos un centro de datos: somos totalmente nativos de la nube. Los auditores suelen esperar proxies web, y Secure Internet Access Enterprise nos ayuda a explicar el control que hemos puesto en marcha”, afirma Tham.
Akamai también ofrece el tipo de garantía reputacional que esperan los clientes de RDC.AI. “Al utilizar las mismas herramientas de seguridad en las que confían los grandes bancos, confortamos a nuestros clientes. No sé cómo decirlo con más claridad: cuando un banco oye que utilizamos Akamai, deja de hacer preguntas”, prosigue Tham.
Incluso sin requisitos normativos, RDC.AI mantiene voluntariamente las certificaciones SOC 1, SOC 2 y la ISO 27001 . “Solamente somos 65 personas, pero rendimos muy por encima”, explica. “Akamai nos ayuda a reflejar los controles que esperan nuestros clientes bancarios, y esa es la forma correcta de generar confianza”.
Escalabilidad asequible y sin miedo
El equipo de Tham comenzó a probar Akamai TrafficPeak para obtener visibilidad de los patrones de uso y optimizar el tráfico de entrada y salida. “Este tráfico es donde realmente se acumulan los costes”, dice Tham. “TrafficPeak ayuda a nuestro equipo de ingeniería a identificar tendencias de uso y a señalar potenciales problemas”.
Cuando le pedimos que resumiera el valor que ofrece Akamai, Tham explicó: “Para una empresa de IA en rápido crecimiento que se ocupa de la gestión de datos confidenciales de los clientes y de decisiones empresariales de alto riesgo, Akamai proporciona la seguridad sólida que necesitamos para ampliar. Eso significa que puedo centrarme en ayudar a que el negocio crezca sin tener que estar mirando constantemente de reojo”.
Tham también anima a otras empresas emergentes y en crecimiento a tener en cuenta a Akamai. “A menudo comienzan con una solución de AWS, pero se vuelve muy cara. Y pueden suponer que Akamai es una solución premium, pero probablemente descubrirán que se trata de una forma más asequible de ampliar”, concluye.
Acerca de RDC.AI
RDC.AI ayuda a los bancos a tener una visión más profunda de los clientes, a mejorar el rendimiento crediticio y a crear carteras más sólidas. Al convertir datos complejos en inteligencia procesable, permitimos a los prestamistas operar con claridad, tomar decisiones fiables y ofrecer resultados de forma eficiente y ampliable.
Nuestra solución de plataforma única se basa en IA explicable, lo que permite a los bancos ir más allá de los sistemas heredados y entrar en una nueva era de velocidad, transparencia e innovación. Desde la creación hasta la supervisión, RDC.AI aporta coherencia, inteligencia y confianza a cada parte del ciclo de vida de los préstamos. Porque cuando sabes más, puedes hacer más y crecer más. Para obtener más información, visite www.rdc.ai.
Acerca de Akamai
Akamai es la empresa de ciberseguridad y cloud computing que potencia y protege los negocios online. Nuestras soluciones de seguridad líderes en el mercado, nuestra inteligencia ante amenazas consolidada y nuestro equipo de operaciones globales proporcionan una defensa en profundidad para proteger los datos y las aplicaciones empresariales. Las soluciones integrales de cloud computing de Akamai garantizan el rendimiento y una buena relación calidad-precio en la plataforma más distribuida del mundo. Las grandes empresas confían en Akamai por su fiabilidad, escalabilidad y experiencia inigualables en el sector, idóneas para crecer con seguridad. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.