선명하고 깨끗한 시청 경험 제공
브라질에서는 온라인으로 콘텐츠를 시청하는 시청자 수가 계속 증가하고 있지만 불법 스트리밍이 여전히 방송사 매출에 위협이 되고 있습니다. 게다가 시골 지역의 시청자는 낮은 해상도와 함께 버퍼링을 비롯한 중단 문제를 겪기도 합니다. Taghos는 Akamai를 통해 SaaS(Software as a Service) 스트리밍 플랫폼을 개선함으로써 고객의 중요한 콘텐츠를 무단 접속으로부터 보호하고 브라질 전역의 시청자들에게 고화질 시청 경험을 전송합니다.
세계에서 다섯 번째로 큰 국가를 위한 최고의 스트리밍
인터넷을 통해 TV 드라마나 스포츠 생중계를 시청한 적이 있는 시청자라면 고해상도와 저해상도 사이에서 화면이 깜박일 때 얼마나 답답한지 알 것입니다. 심지어 접속 버퍼링으로 인해 화면이 무한정 정지 상태일 때는 실망감이 더 큽니다.
이를 개선하기 위해 2008년 브라질에 설립된 Taghos의 소프트웨어 플랫폼은 네트워크 사업자와 기업이 자사 네트워크에 미치는 트래픽의 영향을 줄이고 고품질 온라인 서비스를 제공할 수 있도록 지원합니다. 고객은 비디오 외에도 Taghos의 소프트웨어를 사용해 파일 공유 및 소프트웨어 업데이트를 지원합니다.
Taghos의 가장 대표적인 서비스 중 하나는 대규모 라이브 스트리밍 경험을 위한 SaaS(Software as a Service) 플랫폼인 Spalla입니다. Spalla는 방송 품질 및 성능에 대한 실시간 통계를 추적하는 분석 시스템도 제공합니다. 스포츠, 이벤트, 원격 학습을 제공하는 고객은 브랜드 정체성에 따라 사용자 인터페이스를 맞춤화하고 고유한 모양과 느낌을 전달하는 특정 기능을 선택할 수 있습니다.
우리는 유료 구독자를 식별하기 위한 개인 맞춤형 토큰 서비스를 만들었습니다. Akamai EdgeWorkers와 함께 이 소프트웨어를 개발 및 배포해 불법 스트리밍 도메인을 차단하고 고객은 승인된 구독과 전체 매출을 극대화할 수 있습니다.펠리페 다마시오(Felipe Damásio), Taghos의 기술 담당 디렉터
콘텐츠로 상업적 우위 확보
Taghos는 라이브 스트리밍 비즈니스를 성장시키기 위해 두 가지 주요 목표에 집중했습니다. 첫째, 불법 스트리밍 웹사이트를 통한 무단 접속으로부터 고객의 콘텐츠를 보호할 수 있도록 지원하고자 했습니다. Taghos의 기술 담당 디렉터인 펠리페 다마시오(Felipe Damásio)는 "인기 있는 프로그램, 특히 스포츠의 경우, 브라질 전역의 시청자에게 유료 가입자만 사용할 수 있는 중단 없는 고해상도 스트리밍 서비스를 제공해야 합니다."라고 말합니다.
두 번째 목표는 브라질에 영향을 미치는 온라인 인프라 문제를 해결하는 것이었습니다. 브라질은 세계에서 다섯 번째로 큰 국가이며 인구의 대부분이 동부 해안 근처의 도시에 집중되어 있습니다. 이런 도시 지역의 경우, ISP 및 광대역 네트워크가 잘 구축되어 있지만 내륙 지역은 인프라가 제대로 구축되어 있지 않아 비디오 품질이 떨어지고 버퍼링이 발생할 가능성이 높습니다.
Taghos는 여러 불법 복제 차단 소프트웨어 및 CDN(Content Delivery Network) 공급업체와 대화를 나누었지만, 두 서비스를 모두 제공하는 업체는 거의 찾을 수 없었습니다. Akamai는 바로 이 부분에서 큰 장점을 갖고 있습니다. EdgeWorkers 개발 환경에서는 스트리밍 플랫폼이 접속 소스와 가까운 엣지 서버에서 소프트웨어를 배포할 수 있습니다.
더불어 Akamai의 CDN은 브라질에서 수천 개의 네트워크 거점(PoP)을 보유하고 있기 때문에 사용자와 가장 가까운 서버에서 캐싱된 콘텐츠를 전송할 수 있어 스트리밍 해상도와 안정성을 크게 강화합니다. 여기에는 내륙 지역도 포함됩니다. Akamai는 현재 인터넷 트래픽, 특히 비디오에 대한 수요가 급증하는 내륙 지역에 서비스를 제공하기 위해 네트워크 거점을 지속적으로 확장하고 있습니다.
"우리는 불법 접속으로부터 콘텐츠를 보호할 수 있다는 확신을 고객에게 전달해야 합니다. 시장을 봤을 때 우리의 야심 찬 보안 및 스크리밍 품질 목표에 부합하는 파트너는 Akamai밖에 없었습니다."라고 다마시오는 말합니다. 가장 유명한 고객 중 하나는 상파울루 주 최고의 프로 축구 리그인 캄페오나투 파울리스타(Paulista Championship)입니다. 캄페오나투 파울리스타는 Spalla 플랫폼을 사용해 모바일 디바이스, 노트북, 스마트 TV를 통해 수백만 명의 시청자에게 경기를 방송하는 Paulistão Play를 출시했습니다.
다마시오는 "우리는 파울리스타를 보호하기 위해 유료 구독자를 식별하는 개인 맞춤형 토큰 서비스를 만들었습니다. Akamai EdgeWorkers와 함께 이 소프트웨어를 개발 및 배포해 불법 스트리밍 도메인을 차단하기 때문에 고객은 승인된 구독과 전체 매출을 극대화할 수 있습니다."라고 말합니다.
배포 속도도 매우 중요합니다. Taghos 개발자들은 클릭 한 번으로 수십만 대의 Akamai 엣지 서버에 배포할 수 있습니다. 배포 시간이 단축되면 혁신과 불법 복제 차단에 투자할 수 있는 시간이 많아집니다.
고객 이탈 감소 및 생애 가치 제고
Taghos는 이제 브라질의 경쟁적인 스트리밍 환경에서 상당한 상업적 우위를 점하고 있습니다. "우리는 Akamai를 통해 브라질 전역에서 고품질 콘텐츠를 전송하는 동시에 불법 스트리밍을 차단하고 있습니다. 또한 중단 횟수와 다운타임이 줄어들어 고객 손실을 줄이고 구독자의 고객 생애 가치를 높일 수 있습니다."라고 다마시오는 말합니다. "이는 고객과 시청자에게 혜택을 제공하며, 해당 서비스에 대해 프리미엄 요금을 청구할 수도 있습니다."
Taghos는 Akamai를 배포한 이후 고객 유치 비율이 전년 대비 약 24% 증가했으며, 자사 플랫폼을 통해 전송되는 대역폭과 데이터는 40% 증가했습니다. 다마시오는 "우리는 항상 잠재 고객에게 불법 스트리밍 도메인을 차단하고 장애 발생 시 신속하게 복구하는 방법에 대해 기존 고객과 이야기해 보라고 권유합니다. Akamai를 사용하면 다른 솔루션보다 더 빠르게 문제를 해결할 수 있습니다. 저희는 만족도가 매우 높은 고객의 후기 덕분에 3곳의 신규 고객을 유치했습니다."라고 말합니다.
Akamai를 통한 자사의 스트리밍 플랫폼은 더욱 안정적이고 우수한 품질의 콘텐츠를 제공합니다. 또한 중단 횟수와 다운타임이 줄어들어 고객 손실을 줄이고 구독자의 고객 생애 가치를 높일 수 있습니다. 이는 고객과 시청자에게 혜택을 제공하며, 해당 서비스에 대해 프리미엄 요금을 청구할 수도 있습니다펠리페 다마시오(Felipe Damásio), Taghos의 기술 담당 디렉터
콘텐츠를 위한 노력
다마시오는 AMD(Adaptive Media Delivery) 등 Akamai 솔루션의 선제적인 지원 역시 높이 평가합니다. 이런 서비스는 스트리밍 서비스를 확장하고 대규모 시청자를 위해 우수한 비디오 품질을 유지하는 데 도움이 됩니다. 다마시오는 "1%의 시청자에게만 버퍼링 문제가 발생했기 때문에 AMD 성능이 매우 인상적이라 생각했습니다. 하지만 Akamai의 조언 덕분에 이를 0.7%로 줄였고 약 10만 명의 사용자 경험을 개선할 수 있었습니다."라고 말합니다.
다마시오는 배포 과정에서 글로벌 Akamai 팀의 대응력도 강조합니다. "우리는 몇 가지 문제를 파악한 후 미국에 있는 Akamai 엔지니어들과 이야기를 나누면서 문제를 신속하게 해결했습니다. 기술을 강화하고 가용성을 확보하기 위해 책임을 다하는 Akamai의 노력에 진심으로 감사드립니다."라고 말합니다.
다마시오는 앞으로 축구 방송과 기타 이벤트 중에 이루어지는 팬들 간의 실시간 상호 작용 부분에 엄청난 잠재력이 있다고 생각합니다. 팬들은 단순히 문자 메시지를 보내는 대신 통합 콘텐츠 경험의 일부로 경기를 시청함과 동시에 얼굴을 직접 보면서 소통하며 경기를 즐기게 될 것입니다.
이를 위해서는 확장성과 안정성에 큰 변화가 필요하지만, 다마시오는 Akamai의 혁신적인 로드맵에 대한 확신을 가지고 있습니다. "Akamai 솔루션의 우수한 기술 이외에도 우리는 Akamai 직원들과 긴밀한 파트너십을 맺고 있습니다. 이를 통해 우리는 불법 스트리밍 및 기타 형태의 콘텐츠 불법 복제로부터 고객을 보호하는 동시에 시장 선도적인 서비스를 지속적으로 확장하고 제공할 수 있다는 강한 확신을 갖게 되었습니다."라고 그는 말합니다.
Taghos 소개
비디오, 파일 공유, 소프트웨어 업데이트 등과 같은 콘텐츠에 대한 사용자의 수요는 계속 증가할 것입니다. 이러한 요구 사항을 충족하기 위해 기업은 고품질 시청 경험을 고객에게 제공하기 위해 대역폭 및 인프라 등의 문제를 극복해야 합니다. Taghos 제품은 기업이 네트워크에 미치는 트래픽의 영향을 줄이고 서비스 품질을 개선하며 온라인 미래를 위한 환경을 준비할 수 있도록 설계되었습니다.
Akamai 소개
Akamai는 온라인 라이프를 지원하고 보호합니다. 전 세계 주요 기업들은 매일 수십억 명 고객의 생활, 업무, 여가를 지원하고 디지털 경험을 안전하게 제공하기 위해 Akamai 솔루션을 활용한다. Akamai는 클라우드에서 엣지에 이르는 전 세계 가장 분산된 컴퓨팅 플랫폼을 구축했고 고객들이 쉽게 애플리케이션을 개발 및 실행하도록 지원하며 사용자와 가까운 곳에서 경험을 제공하고 위협을 차단합니다. Akamai의 보안, 컴퓨팅, 전송 솔루션에 관해 자세히 알아보려면 Akamai 홈페이지(akamai.com/ko), Akamai 블로그(akamai.com/ko/blog)를 확인하거나 Twitter와 LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우하시기 바랍니다.