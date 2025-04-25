콘텐츠로 상업적 우위 확보



Taghos는 라이브 스트리밍 비즈니스를 성장시키기 위해 두 가지 주요 목표에 집중했습니다. 첫째, 불법 스트리밍 웹사이트를 통한 무단 접속으로부터 고객의 콘텐츠를 보호할 수 있도록 지원하고자 했습니다. Taghos의 기술 담당 디렉터인 펠리페 다마시오(Felipe Damásio)는 "인기 있는 프로그램, 특히 스포츠의 경우, 브라질 전역의 시청자에게 유료 가입자만 사용할 수 있는 중단 없는 고해상도 스트리밍 서비스를 제공해야 합니다."라고 말합니다.

두 번째 목표는 브라질에 영향을 미치는 온라인 인프라 문제를 해결하는 것이었습니다. 브라질은 세계에서 다섯 번째로 큰 국가이며 인구의 대부분이 동부 해안 근처의 도시에 집중되어 있습니다. 이런 도시 지역의 경우, ISP 및 광대역 네트워크가 잘 구축되어 있지만 내륙 지역은 인프라가 제대로 구축되어 있지 않아 비디오 품질이 떨어지고 버퍼링이 발생할 가능성이 높습니다.

Taghos는 여러 불법 복제 차단 소프트웨어 및 CDN(Content Delivery Network) 공급업체와 대화를 나누었지만, 두 서비스를 모두 제공하는 업체는 거의 찾을 수 없었습니다. Akamai는 바로 이 부분에서 큰 장점을 갖고 있습니다. EdgeWorkers 개발 환경에서는 스트리밍 플랫폼이 접속 소스와 가까운 엣지 서버에서 소프트웨어를 배포할 수 있습니다.

더불어 Akamai의 CDN은 브라질에서 수천 개의 네트워크 거점(PoP)을 보유하고 있기 때문에 사용자와 가장 가까운 서버에서 캐싱된 콘텐츠를 전송할 수 있어 스트리밍 해상도와 안정성을 크게 강화합니다. 여기에는 내륙 지역도 포함됩니다. Akamai는 현재 인터넷 트래픽, 특히 비디오에 대한 수요가 급증하는 내륙 지역에 서비스를 제공하기 위해 네트워크 거점을 지속적으로 확장하고 있습니다.

"우리는 불법 접속으로부터 콘텐츠를 보호할 수 있다는 확신을 고객에게 전달해야 합니다. 시장을 봤을 때 우리의 야심 찬 보안 및 스크리밍 품질 목표에 부합하는 파트너는 Akamai밖에 없었습니다."라고 다마시오는 말합니다. 가장 유명한 고객 중 하나는 상파울루 주 최고의 프로 축구 리그인 캄페오나투 파울리스타(Paulista Championship)입니다. 캄페오나투 파울리스타는 Spalla 플랫폼을 사용해 모바일 디바이스, 노트북, 스마트 TV를 통해 수백만 명의 시청자에게 경기를 방송하는 Paulistão Play를 출시했습니다.

다마시오는 "우리는 파울리스타를 보호하기 위해 유료 구독자를 식별하는 개인 맞춤형 토큰 서비스를 만들었습니다. Akamai EdgeWorkers와 함께 이 소프트웨어를 개발 및 배포해 불법 스트리밍 도메인을 차단하기 때문에 고객은 승인된 구독과 전체 매출을 극대화할 수 있습니다."라고 말합니다.

배포 속도도 매우 중요합니다. Taghos 개발자들은 클릭 한 번으로 수십만 대의 Akamai 엣지 서버에 배포할 수 있습니다. 배포 시간이 단축되면 혁신과 불법 복제 차단에 투자할 수 있는 시간이 많아집니다.

고객 이탈 감소 및 생애 가치 제고

Taghos는 이제 브라질의 경쟁적인 스트리밍 환경에서 상당한 상업적 우위를 점하고 있습니다. "우리는 Akamai를 통해 브라질 전역에서 고품질 콘텐츠를 전송하는 동시에 불법 스트리밍을 차단하고 있습니다. 또한 중단 횟수와 다운타임이 줄어들어 고객 손실을 줄이고 구독자의 고객 생애 가치를 높일 수 있습니다."라고 다마시오는 말합니다. "이는 고객과 시청자에게 혜택을 제공하며, 해당 서비스에 대해 프리미엄 요금을 청구할 수도 있습니다."

Taghos는 Akamai를 배포한 이후 고객 유치 비율이 전년 대비 약 24% 증가했으며, 자사 플랫폼을 통해 전송되는 대역폭과 데이터는 40% 증가했습니다. 다마시오는 "우리는 항상 잠재 고객에게 불법 스트리밍 도메인을 차단하고 장애 발생 시 신속하게 복구하는 방법에 대해 기존 고객과 이야기해 보라고 권유합니다. Akamai를 사용하면 다른 솔루션보다 더 빠르게 문제를 해결할 수 있습니다. 저희는 만족도가 매우 높은 고객의 후기 덕분에 3곳의 신규 고객을 유치했습니다."라고 말합니다.