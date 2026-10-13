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„Wir haben einen personalisierten Token-Service entwickelt, um zahlende Abonnenten zu identifizieren. Durch die Entwicklung und Bereitstellung dieser Software mit Akamai EdgeWorkers können wir illegale Streaming-Domains blockieren und sicherstellen, dass der Kunde autorisierte Abonnements und den Gesamtumsatz maximiert.“Felipe Damásio, Director of Technology, Taghos
Ein kristallklares Videoerlebnis
Obwohl die Anzahl der Zuschauer, die Online-Inhalte ansehen, in Brasilien weiter zugenommen hat, bleibt illegales Streaming eine Bedrohung für die Einnahmen der Broadcaster. Darüber hinaus kann es für Zuschauer in ländlichen Gebieten zu geringeren Auflösungen und mehr Unterbrechungen sowie Pufferzeiten kommen. Mit Akamai hat Taghos seine Software as a Service-Streamingplattform verbessert, damit Kunden wertvolle Inhalte vor unbefugtem Zugriff schützen und gleichzeitig hochauflösende Videoinhalte für Zuschauer im ganzen Land bereitstellen können.
Erstklassiges Streaming für das fünftgrößte Land der Welt
Wenn Sie schon einmal ein Fernsehdrama oder eine Live-Sportveranstaltung über das Internet angesehen haben, werden Sie wissen, wie frustrierend es ist, wenn das Bild zwischen hoher und niedriger Auflösung wechselt. Noch schlimmer ist es, wenn das Bild für unbestimmte Zeit einfriert, weil zwischengespeichert wird.
Und hier kommt Taghos ins Spiel. Die 2008 in Brasilien gegründete Softwareplattform ermöglicht es Netzwerkbetreibern und Unternehmen, die Belastung durch Traffic für ihre Netzwerke zu reduzieren und qualitativ hochwertige Online-Services bereitzustellen. Neben Videodaten verwenden Kunden die Software, um die Dateiübertragung und Softwareupdates zu unterstützen.
Einer der bekanntesten Services von Taghos ist Spalla, eine SaaS-Plattform (Software as Service) für umfangreiche Live-Streaming-Erlebnisse. Spalla bietet auch ein Analysesystem für die Nachverfolgung von Echtzeitstatistiken zu Übertragungsqualität und -Performance. Kunden, die Sport-, Konferenz- oder Fernlernveranstaltungen anbieten, können die Nutzeroberfläche an ihre Markenidentität anpassen und bestimmte Funktionen auswählen, die ihrem Service ein einzigartiges Erscheinungsbild verleihen.
„Dank Akamai ist unsere Streaming-Plattform ausfallsicherer und liefert Inhalte in höherer Qualität. Weniger Unterbrechungen und geringere Ausfallzeiten tragen zudem dazu bei, die Kundenabwanderung zu reduzieren und den Lifetime-Value der Abonnenten zu steigern. Das ist ein echter Gewinn für unsere Kunden sowie deren Zielgruppe – und wir können für den Service einen Premiumpreis verlangen.“Felipe Damásio, Director of Technology, Taghos
Mit Inhalten einen wirtschaftlichen Vorteil schaffen
Um sein Livestreaming-Geschäft auszubauen, konzentrierte sich Taghos auf zwei wichtige Ziele. Erstens wollte das Unternehmen seinen Kunden dabei helfen, ihre Inhalte vor unbefugtem Zugriff zu schützen, insbesondere über illegale Streaming-Websites. Felipe Damásio, Director of Technology bei Taghos, sagt: „Bei beliebten Inhalten, insbesondere bei Sportevents, müssen Sie in der Lage sein, ein landesweites Publikum mit unterbrechungsfreiem, hochauflösendem Streaming zu versorgen, das nur zahlenden Abonnenten zur Verfügung steht.“
Das zweite Ziel war es, Herausforderungen der brasilianischen Online-Infrastruktur zu meistern. Brasilien ist das fünftgrößte Land der Welt und der Großteil der Bevölkerung konzentriert sich auf Städte in der Nähe der Ostküste. Diese Bereiche werden gut von Internetanbietern und Breitbandnetzwerken versorgt, aber das Landesinnere verfügt über eine weniger gut ausgebaute Infrastruktur. Dies macht es wahrscheinlich, dass die Videoqualität beeinträchtigt wird und zwischengespeichert werden muss.
Taghos sprach mit mehreren Anbietern von Anti-Piraterie-Software und CDNs (Content Delivery Networks), stellte aber fest, dass nur sehr wenige beide Services angeboten haben. Hier bietet Akamai einen erheblichen Vorteil. Die EdgeWorkers-Entwicklungsumgebung ermöglicht es Streaming-Plattformen, Software auf Edge-Servern in der Nähe der Zugriffsquelle bereitzustellen.
Darüber hinaus verfügt das CDN von Akamai über Tausende Points of Presence in Brasilien, die zwischengespeicherte Inhalte auf den Servern bereitstellen können, die den Nutzern am nächsten sind. Dies verbessert die Auflösung und Zuverlässigkeit des Streamings erheblich. Das gilt auch für das Landesinnere. Dort baut Akamai seine Präsenz weiter aus, um Standorte zu erreichen, an denen die Nachfrage nach Internettraffic, insbesondere nach Videos, rasant steigt.
„Wir müssen unsere Kunden davon überzeugen, dass wir ihre Inhalte vor illegalem Zugriff schützen können. Bei unserer Marktprüfung erwies sich Akamai als der einzige Partner, der unsere ehrgeizigen Ziele in Bezug auf Sicherheit und Streaming-Qualität erfüllt“, sagt Damásio. Einer der erfolgreichsten Kunden ist Paulista Championship, eine Profi-Fußballliga im Bundesstaat São Paulo. „Paulistão Play“, das die Spalla-Plattform nutzt, wurde vorgestellt, um Spiele für Millionen von Zuschauern auf Mobilgeräten, Laptops und Smart TVs zu übertragen.
Damásio sagt: „Um Paulista zu schützen, haben wir einen personalisierten Token-Service geschaffen, um zahlende Abonnenten zu identifizieren. Durch die Entwicklung und Bereitstellung dieser Software mit Akamai EdgeWorkers können wir illegale Streaming-Domains blockieren. Zudem können Kunden so die Anzahl autorisierter Abonnenten und den Gesamtumsatz maximieren.“
Die Geschwindigkeit der Bereitstellung ist ebenfalls entscheidend. Die Entwickler von Taghos können die Implementierung mit einem einzigen Klick für hunderttausende Akamai-Edge-Server durchführen. Weniger Zeit für die Bereitstellung bedeutet, mehr Zeit für Innovationen zu haben und den Piraten zuvorzukommen.
Reduzierung der Kundenabwanderung und Steigerung des Nutzwerts über die gesamte Lebensdauer
Taghos hat nun einen erheblichen wirtschaftlichen Vorteil in Brasiliens hart umkämpften Streamingmarkt erzielt. „Mit Akamai lassen wir die Streaming-Piraten außen vor und stellen zugleich hochwertige Inhalte in ganz Brasilien bereit. Weniger Unterbrechungen und weniger Ausfallzeiten tragen auch dazu bei, die Kundenabwanderung zu verringern und den Wert für die Abonnenten über die gesamte Lebensdauer zu erhöhen“, meint Damásio. „Das ist gut für unsere Kunden und deren Zielgruppe, und wir können auch mehr für den Service berechnen.“
Seit der Bereitstellung von Akamai konnte Taghos im Jahresvergleich etwa 24 % mehr Kunden gewinnen, während zugleich die Bandbreite und die Daten, die von den Plattformen übertragen werden, um 40 % zugenommen haben. „Wir laden unsere potenziellen Kunden immer ein, mit bestehenden Kunden über den Schutz vor illegalen Streaming-Domains zu sprechen. Dadurch wissen sie, wie schnell wir Unterbrechungen beseitigen können“, sagt Damásio. „Mit Akamai ist es im Gegensatz zu anderen Lösungen nicht eine Frage von Minuten, sondern nur Sekunden. Wir haben dank der Empfehlung eines enorm zufriedenen Bestandskunden drei neue Kunden gewonnen.“
Inhalte zählen
Damásio weiß auch den proaktiven Support von Akamai für seine Lösungen zu schätzen, darunter Adaptive Media Delivery (AMD), mit dem Streaming-Services skaliert und eine überragende Videoqualität für große Zielgruppen aufrechterhalten werden können. Er sagt: „Wir fanden, dass die Performance von AMD sehr beeindruckend war; nur 1 % der Zuschauer mussten zwischenspeichern. Aber die Empfehlungen von Akamai haben dazu beigetragen, diese Zahl auf 0,7 % zu reduzieren und das Erlebnis von etwa 100.000 Personen zu verbessern.“
Damásio betont auch die schnelle Reaktion des globalen Akamai-Teams während der Bereitstellung. „Wir haben einige Probleme erkannt und mit Akamai-Technikern in den USA gesprochen, die das Problem schnell beheben konnten. Ich schätze das Engagement von Akamai, die Technologie zu verbessern und Verantwortung für die Verfügbarkeit zu übernehmen.“
Mit Blick auf die Zukunft sieht er ein enormes Potenzial für Live-Interaktionen zwischen Fans bei Fußballübertragungen und anderen Veranstaltungen. Statt nur Textnachrichten zu nutzen, werden Fans von Angesicht zu Angesicht interagieren, während sie sich das Spiel als Teil eines einheitlichen Content-Erlebnisses ansehen.
Dies erfordert einen schrittweisen Wandel bei Skalierbarkeit und Stabilität, aber Damásio setzt sein Vertrauen in die innovative Roadmap von Akamai. „Zusätzlich zur technischen Exzellenz der Lösung von Akamai schätzen wir die ausgeprägte Partnerschaft mit ihren Mitarbeitern. Sie gibt uns ein enormes Vertrauen, dass wir unsere Kunden vor illegalem Streaming und anderen Formen der Content-Piraterie schützen können, während wir weiter skalieren und marktführende Services bereitstellen“, sagt er.
Über Taghos
Die Nachfrage der Nutzer nach Inhalten wie Video, Dateiübertragungen, Softwareupdates und anderem wird niemals aufhören zu wachsen. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, müssen Unternehmen Herausforderungen wie Bandbreite und Infrastruktur meistern, um Kunden ein hochwertiges Zuschauererlebnis zu bieten. Die Produkte von Taghos sollen Unternehmen dabei unterstützen, die Traffic-Last ihrer Netzwerke zu reduzieren, die Qualität ihrer Services zu verbessern und ihre Umgebungen auf die Zukunft der Onlineservices vorzubereiten.
Über Akamai
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