Um sein Livestreaming-Geschäft auszubauen, konzentrierte sich Taghos auf zwei wichtige Ziele. Erstens wollte das Unternehmen seinen Kunden dabei helfen, ihre Inhalte vor unbefugtem Zugriff zu schützen, insbesondere über illegale Streaming-Websites. Felipe Damásio, Director of Technology bei Taghos, sagt: „Bei beliebten Inhalten, insbesondere bei Sportevents, müssen Sie in der Lage sein, ein landesweites Publikum mit unterbrechungsfreiem, hochauflösendem Streaming zu versorgen, das nur zahlenden Abonnenten zur Verfügung steht.“

Das zweite Ziel war es, Herausforderungen der brasilianischen Online-Infrastruktur zu meistern. Brasilien ist das fünftgrößte Land der Welt und der Großteil der Bevölkerung konzentriert sich auf Städte in der Nähe der Ostküste. Diese Bereiche werden gut von Internetanbietern und Breitbandnetzwerken versorgt, aber das Landesinnere verfügt über eine weniger gut ausgebaute Infrastruktur. Dies macht es wahrscheinlich, dass die Videoqualität beeinträchtigt wird und zwischengespeichert werden muss.

Taghos sprach mit mehreren Anbietern von Anti-Piraterie-Software und CDNs (Content Delivery Networks), stellte aber fest, dass nur sehr wenige beide Services angeboten haben. Hier bietet Akamai einen erheblichen Vorteil. Die EdgeWorkers-Entwicklungsumgebung ermöglicht es Streaming-Plattformen, Software auf Edge-Servern in der Nähe der Zugriffsquelle bereitzustellen.

Darüber hinaus verfügt das CDN von Akamai über Tausende Points of Presence in Brasilien, die zwischengespeicherte Inhalte auf den Servern bereitstellen können, die den Nutzern am nächsten sind. Dies verbessert die Auflösung und Zuverlässigkeit des Streamings erheblich. Das gilt auch für das Landesinnere. Dort baut Akamai seine Präsenz weiter aus, um Standorte zu erreichen, an denen die Nachfrage nach Internettraffic, insbesondere nach Videos, rasant steigt.

„Wir müssen unsere Kunden davon überzeugen, dass wir ihre Inhalte vor illegalem Zugriff schützen können. Bei unserer Marktprüfung erwies sich Akamai als der einzige Partner, der unsere ehrgeizigen Ziele in Bezug auf Sicherheit und Streaming-Qualität erfüllt“, sagt Damásio. Einer der erfolgreichsten Kunden ist Paulista Championship, eine Profi-Fußballliga im Bundesstaat São Paulo. „Paulistão Play“, das die Spalla-Plattform nutzt, wurde vorgestellt, um Spiele für Millionen von Zuschauern auf Mobilgeräten, Laptops und Smart TVs zu übertragen.

Damásio sagt: „Um Paulista zu schützen, haben wir einen personalisierten Token-Service geschaffen, um zahlende Abonnenten zu identifizieren. Durch die Entwicklung und Bereitstellung dieser Software mit Akamai EdgeWorkers können wir illegale Streaming-Domains blockieren. Zudem können Kunden so die Anzahl autorisierter Abonnenten und den Gesamtumsatz maximieren.“

Die Geschwindigkeit der Bereitstellung ist ebenfalls entscheidend. Die Entwickler von Taghos können die Implementierung mit einem einzigen Klick für hunderttausende Akamai-Edge-Server durchführen. Weniger Zeit für die Bereitstellung bedeutet, mehr Zeit für Innovationen zu haben und den Piraten zuvorzukommen.