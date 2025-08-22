Vantagem comercial com conteúdo



Para expandir seus negócios de streaming ao vivo, a Taghos se concentrou em dois objetivos principais. Primeiro, ela queria ajudar os clientes a proteger seu conteúdo contra acesso não autorizado, especialmente por meio de websites de streaming ilegais. Felipe Damásio, diretor de tecnologia da Taghos, afirma: "No caso de programas populares, especialmente de esportes, você precisa ser capaz de atender a um público nacional com streaming ininterrupto e de alta resolução que só está disponível para assinantes."

O segundo objetivo era superar os desafios de infraestrutura online que afetam o Brasil. Trata-se do quinto maior país do mundo, e a maior parte da população está concentrada em cidades próximas à costa leste. Essas áreas são bem atendidas por ISPs e redes de banda larga, mas o interior do país tem uma infraestrutura menos desenvolvida, o que afeta a qualidade de vídeo e aumenta a probabilidade de armazenamento em buffer.

A Taghos entrou em contato com vários provedores de software antipirataria e CDN (Rede de Entrega de Conteúdo), mas descobriu que pouquíssimos ofereciam ambos os serviços. É aqui que a Akamai tem uma vantagem significativa. Seu ambiente de desenvolvimento EdgeWorkers permite que plataformas de streaming implantem software em servidores de edge próximos à fonte de acesso.

Além disso, a CDN da Akamai tem milhares de pontos de presença no Brasil que podem fornecer conteúdo em cache de servidores mais próximos dos usuários, melhorando significativamente a resolução e a confiabilidade do streaming. Isso inclui cidades do interior, onde a Akamai continua aumentando seus pontos de presença para atender a locais onde a demanda por tráfego da Internet, especialmente vídeo, está aumentando.

"Precisamos garantir aos clientes que podemos defender seu conteúdo contra o acesso ilegal. Quando olhamos para o mercado, a Akamai foi a única parceira que correspondeu às nossas metas ambiciosas de segurança e qualidade de streaming", diz Damásio. Um dos mais importantes clientes é o Campeonato Paulista, uma liga de futebol profissional de primeira linha no estado de São Paulo. A empresa lançou o Paulistão Play, que usa a plataforma Spalla para transmitir partidas para milhões de espectadores em celulares, laptops e smart TVs.

Damásio diz: "Para proteger o Paulista, criamos um serviço de token personalizado para identificar assinantes pagos. Ao desenvolver e implantar esse software com o Akamai EdgeWorkers, podemos bloquear domínios de streaming ilegais e garantir que o cliente maximize as assinaturas autorizadas e as receitas gerais."

A velocidade de implantação também é fundamental. Os desenvolvedores da Taghos podem realizar implantações em centenas de milhares de servidores de edge da Akamai com um só clique. Menos tempo de implantação significa mais tempo de inovação e uma vantagem contra os piratas.

Redução da rotatividade de clientes, aumento do valor da vida útil

Agora, a Taghos tem uma vantagem comercial significativa no competitivo ambiente de streaming do Brasil. "Com a Akamai, estamos derrotando os piratas de streaming ao mesmo tempo em que entregamos conteúdo de alta qualidade em todo o Brasil. Menos interrupções e menos tempo de inatividade também ajudam a reduzir a rotatividade de clientes e a aumentar o valor da vida útil dos assinantes", afirma Damásio. "É bom para os nossos clientes e para o seu público, e também podemos cobrar um adicional pelo serviço."

Desde a implantação da Akamai, a Taghos vem aumentando a aquisição de clientes em cerca de 24% ano a ano, enquanto a largura de banda e os dados transportados por suas plataformas aumentaram em 40%. "Sempre convidamos nossos clientes em potencial a falar com clientes existentes sobre proteção contra domínios de streaming ilegais e a rapidez com que podemos ajudá-los a se recuperar após interrupções", diz Damásio. "Com a Akamai, é uma questão de segundos, em vez de minutos com outras soluções. Ganhamos três novos clientes graças ao depoimento de um cliente muito satisfeito."