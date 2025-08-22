©2025 Akamai Technologies
Uma experiência de visualização impecável
Embora o número de espectadores de conteúdo online continue crescendo no Brasil, o streaming ilegal continua sendo uma ameaça para as receitas das emissoras. Além disso, o público de áreas rurais pode ter de enfrentar resoluções mais baixas e mais interrupções, incluindo o armazenamento em buffer. Com a Akamai, a Taghos aprimorou sua plataforma de streaming de software como serviço para que seus clientes possam proteger conteúdo valioso contra acesso não autorizado e, ao mesmo tempo, oferecer visualização de alta definição em todo o país.
Streaming de alto nível para o quinto maior país do mundo
Se você já assistiu a um drama televisivo ou a um evento esportivo ao vivo pela Internet, sabe como é frustrante quando a imagem alterna entre uma resolução alta e baixa. Pior ainda é quando a tela congela por um período indefinido durante o buffer da conexão.
É aí que entra a Taghos. Fundada no Brasil em 2008, suas plataformas de software permitem que empresas e operadoras de rede reduzam o impacto do tráfego em suas redes e ofereçam serviços online de alta qualidade. Além de vídeo, os clientes usam seus softwares para oferecer suporte ao compartilhamento de arquivos e atualizações de software.
Um dos serviços mais conhecidos da Taghos é a Spalla, uma plataforma de SaaS (software como serviço) para experiências de streaming ao vivo em grande escala. A Spalla também oferece um sistema de análise para rastrear estatísticas em tempo real sobre qualidade e desempenho de transmissão. Os clientes que oferecem soluções de aprendizado à distância ou streaming de esportes e eventos podem personalizar a interface do usuário de acordo com a identidade da marca e escolher recursos específicos que dão ao serviço uma aparência única.
Criamos um serviço de token personalizado para identificar assinantes pagantes. Ao desenvolver e implantar esse software com o Akamai EdgeWorkers, podemos bloquear domínios de streaming ilegais e garantir que o cliente maximize as assinaturas autorizadas e as receitas gerais.Felipe Damásio, diretor de tecnologia da Taghos
Vantagem comercial com conteúdo
Para expandir seus negócios de streaming ao vivo, a Taghos se concentrou em dois objetivos principais. Primeiro, ela queria ajudar os clientes a proteger seu conteúdo contra acesso não autorizado, especialmente por meio de websites de streaming ilegais. Felipe Damásio, diretor de tecnologia da Taghos, afirma: "No caso de programas populares, especialmente de esportes, você precisa ser capaz de atender a um público nacional com streaming ininterrupto e de alta resolução que só está disponível para assinantes."
O segundo objetivo era superar os desafios de infraestrutura online que afetam o Brasil. Trata-se do quinto maior país do mundo, e a maior parte da população está concentrada em cidades próximas à costa leste. Essas áreas são bem atendidas por ISPs e redes de banda larga, mas o interior do país tem uma infraestrutura menos desenvolvida, o que afeta a qualidade de vídeo e aumenta a probabilidade de armazenamento em buffer.
A Taghos entrou em contato com vários provedores de software antipirataria e CDN (Rede de Entrega de Conteúdo), mas descobriu que pouquíssimos ofereciam ambos os serviços. É aqui que a Akamai tem uma vantagem significativa. Seu ambiente de desenvolvimento EdgeWorkers permite que plataformas de streaming implantem software em servidores de edge próximos à fonte de acesso.
Além disso, a CDN da Akamai tem milhares de pontos de presença no Brasil que podem fornecer conteúdo em cache de servidores mais próximos dos usuários, melhorando significativamente a resolução e a confiabilidade do streaming. Isso inclui cidades do interior, onde a Akamai continua aumentando seus pontos de presença para atender a locais onde a demanda por tráfego da Internet, especialmente vídeo, está aumentando.
"Precisamos garantir aos clientes que podemos defender seu conteúdo contra o acesso ilegal. Quando olhamos para o mercado, a Akamai foi a única parceira que correspondeu às nossas metas ambiciosas de segurança e qualidade de streaming", diz Damásio. Um dos mais importantes clientes é o Campeonato Paulista, uma liga de futebol profissional de primeira linha no estado de São Paulo. A empresa lançou o Paulistão Play, que usa a plataforma Spalla para transmitir partidas para milhões de espectadores em celulares, laptops e smart TVs.
Damásio diz: "Para proteger o Paulista, criamos um serviço de token personalizado para identificar assinantes pagos. Ao desenvolver e implantar esse software com o Akamai EdgeWorkers, podemos bloquear domínios de streaming ilegais e garantir que o cliente maximize as assinaturas autorizadas e as receitas gerais."
A velocidade de implantação também é fundamental. Os desenvolvedores da Taghos podem realizar implantações em centenas de milhares de servidores de edge da Akamai com um só clique. Menos tempo de implantação significa mais tempo de inovação e uma vantagem contra os piratas.
Redução da rotatividade de clientes, aumento do valor da vida útil
Agora, a Taghos tem uma vantagem comercial significativa no competitivo ambiente de streaming do Brasil. "Com a Akamai, estamos derrotando os piratas de streaming ao mesmo tempo em que entregamos conteúdo de alta qualidade em todo o Brasil. Menos interrupções e menos tempo de inatividade também ajudam a reduzir a rotatividade de clientes e a aumentar o valor da vida útil dos assinantes", afirma Damásio. "É bom para os nossos clientes e para o seu público, e também podemos cobrar um adicional pelo serviço."
Desde a implantação da Akamai, a Taghos vem aumentando a aquisição de clientes em cerca de 24% ano a ano, enquanto a largura de banda e os dados transportados por suas plataformas aumentaram em 40%. "Sempre convidamos nossos clientes em potencial a falar com clientes existentes sobre proteção contra domínios de streaming ilegais e a rapidez com que podemos ajudá-los a se recuperar após interrupções", diz Damásio. "Com a Akamai, é uma questão de segundos, em vez de minutos com outras soluções. Ganhamos três novos clientes graças ao depoimento de um cliente muito satisfeito."
Com a Akamai, nossa plataforma de streaming é mais resiliente e oferece conteúdo de melhor qualidade. Menos interrupções e menos tempo de inatividade também ajudam a reduzir a rotatividade de clientes e a aumentar o valor da vida útil dos assinantes. É bom para os nossos clientes e para o seu público, e também podemos cobrar um adicional pelo serviço.Felipe Damásio, diretor de tecnologia da Taghos
Um compromisso com o conteúdo
Damásio também está satisfeito com o suporte proativo oferecido pela Akamai para suas soluções, incluindo o Adaptive Media Delivery (AMD), que ajuda a escalar os serviços de streaming e a manter uma qualidade de vídeo superior para grandes públicos. Ele diz: "O desempenho do AMD é muito impressionante, com apenas 1% dos espectadores informando problemas de buffer. Mas as orientações da Akamai ajudaram a reduzir esse número para 0,7%, melhorando a experiência de cerca de 100.000 pessoas."
Damásio também destaca a capacidade de resposta da equipe global da Akamai durante a implantação. "Identificamos alguns problemas e conversamos com os engenheiros da Akamai nos EUA, que rapidamente corrigiram o problema. Estou muito feliz com o compromisso da Akamai de aprimorar sua tecnologia e assumir a responsabilidade pela sua disponibilidade."
Olhando para o futuro, ele vê um enorme potencial de interação ao vivo entre os espectadores durante transmissões de futebol e outros eventos. Em vez de apenas mensagens de texto, as pessoas poderão interagir frente a frente enquanto assistem às partidas como parte de uma experiência de conteúdo unificada.
Isso requer uma mudança gradual na escalabilidade e estabilidade, mas Damásio confia no roteiro inovador da Akamai. "Além da excelência técnica da solução da Akamai, temos um forte senso de parceria trabalhando com seus funcionários. Isso nos deixa muito confiantes de que podemos proteger nossos clientes contra streaming ilegal e outras formas de pirataria de conteúdo, continuando a dimensionar e a fornecer serviços líderes de mercado", diz ele.
Sobre a Taghos
A demanda dos usuários por conteúdos como vídeo, compartilhamento de arquivos e atualizações de software, entre outros, nunca deixará de crescer. Para atender a essa necessidade, as empresas devem superar desafios, incluindo largura de banda e infraestrutura, para oferecer uma experiência de streaming de alta qualidade aos clientes. Os produtos da Taghos são projetados para ajudar as empresas a reduzir o impacto do tráfego em suas redes, melhorar a qualidade de seus serviços e preparar seus ambientes para um futuro online.
Sobre a Akamai
A Akamai potencializa e protege a vida online. As principais empresas do mundo escolhem a Akamai para criar, entregar e proteger suas experiências digitais, ajudando bilhões de pessoas a viver, trabalhar e jogar todos os dias. Com a plataforma de computação mais distribuída do mundo, da nuvem à edge, nós facilitamos o desenvolvimento e a execução de aplicações para os nossos clientes, enquanto mantemos as experiências mais próximas dos usuários e as ameaças ainda mais distantes. Saiba mais sobre as soluções de segurança, computação e entrega da Akamai em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no Twitter e no LinkedIn.