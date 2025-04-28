©2025 Akamai Technologies
Un'eccellente experience di visione
Mentre continua a salire in Brasile il numero degli spettatori di contenuti online, lo streaming illegale rimane una minaccia per i ricavi delle emittenti. Inoltre, gli spettatori che risiedono in aree rurali possono riscontrare problemi di risoluzione e altri tipi di interruzioni, tra cui problemi di buffering. Con Akamai, Taghos ha migliorato la sua piattaforma di streaming SaaS (Software-as-a-Service) per consentire ai propri clienti di proteggere i contenuti più importanti da accessi non autorizzati, offrendo, al contempo, una visione ad alta definizione in tutto il paese.
Streaming eccellente nel quinto paese più grande al mondo
Se avete mai visto una fiction in TV o un evento sportivo live su Internet, saprete quanto sia frustrante lo sfarfallio delle immagini quando si passa da una bassa risoluzione ad una risoluzione alta e viceversa o, ancora peggio, quando lo schermo si blocca per un periodo di tempo indefinito quando si verificano problemi di buffering durante la connessione.
È qui che viene in aiuto Taghos. Fondata in Brasile nel 2008, la sua piattaforma software consente ad aziende ed operatori di ridurre l'impatto del traffico sulle loro reti e offrire servizi online di alta qualità. Oltre ai video, i suoi clienti utilizzano il software per supportare la condivisione dei file e gli aggiornamenti software.
Uno dei servizi più noti di Taghos è Spalla, una piattaforma SaaS (Software-as-a-Service) che offre experience di streaming live su larga scala e un sistema analitico per monitorare in tempo reale le statistiche relative alle performance e alla qualità delle trasmissioni. I clienti che offrono sport, eventi o corsi a distanza possono personalizzare l'interfaccia utente in base all'identità del proprio brand e scegliere specifiche funzioni in grado di conferire al servizio offerto un aspetto esclusivo.
Creazione di un vantaggio commerciale con i contenuti
Per espandere la sua attività incentrata sullo streaming live, Taghos si è focalizzata su due obiettivi fondamentali. Innanzitutto, l'azienda desiderava aiutare i suoi clienti a proteggere i loro contenuti da accessi non autorizzati, specialmente tramite i siti web di streaming illegali. Felipe Damásio, Director of Technology per Taghos, afferma: "Per le manifestazioni più seguite, soprattutto gli eventi sportivi, dobbiamo riuscire a raggiungere i nostri spettatori in tutto il paese con uno streaming ad alta risoluzione senza interruzioni, che sia disponibile solo per gli abbonati".
Il secondo obiettivo consisteva nel superare le sfide poste dall'infrastruttura online in Brasile. Si tratta del quinto paese più grande al mondo, in cui la maggioranza della popolazione si concentra in aree urbane vicine alla costa orientale, che sono ben servite da ISP e reti a banda larga. Invece, le aree interne del paese dispongono di un'infrastruttura meno sviluppata, che influisce sulla qualità dei video e aumenta la probabilità di riscontrare problemi di buffering.
Taghos ha contattato diversi fornitori di soluzioni di rete per la distribuzione dei contenuti (CDN) e software antipirateria, ma ha scoperto che pochi (se non nessuno) erano in grado di offrire entrambi i servizi. Ed è qui che Akamai presenta un vantaggio significativo. Il suo ambiente di sviluppo EdgeWorkers consente alle piattaforme di streaming di distribuire i programmi software sugli edge server vicino ai punti originali di accesso.
Inoltre, la rete CDN di Akamai dispone di migliaia di PoP (Point of Presence) in Brasile, che possono distribuire i contenuti memorizzati nella cache da server dislocati il più possibile vicino agli utenti, migliorando notevolmente l'affidabilità e la risoluzione dello streaming. Sono incluse anche le zone interne, in cui Akamai continua ad espandere i suoi PoP per raggiungere località in cui la domanda di traffico Internet (specialmente video) è in rapido aumento.
"Dobbiamo rassicurare i nostri clienti sulla difesa efficace dei loro contenuti dagli accessi illegali. Guardando al mercato, Akamai si è rivelato l'unico partner in grado di soddisfare i nostri ambiziosi obiettivi in termini di sicurezza e qualità dello streaming", afferma Damásio. Uno dei clienti più importanti è Paulista Championship, una lega calcistica professionista di alto livello dello stato di São Paulo, che ha lanciato Paulistão Play, utilizzando la piattaforma Spalla per trasmettere le partite a milioni di utenti di dispositivi mobili, laptop e smart TV.
Damásio afferma: "Per proteggere Paulista, abbiamo creato un servizio di token personalizzato per identificare gli abbonati. Sviluppando e distribuendo questo software con Akamai EdgeWorkers, possiamo bloccare i domini di streaming illegali e garantire ai clienti di poter massimizzare gli abbonamenti autorizzati e i ricavi complessivi".
Anche la velocità di sviluppo svolge un ruolo fondamentale. Con un solo clic, gli sviluppatori di Taghos possono distribuire il software su centinaia di migliaia di edge server Akamai. Meno tempo per distribuire si traduce in più tempo per innovare e tenersi al passo con i pirati informatici.
Riduzione del tasso di abbandono migliorando la fidelizzazione dei clienti
Taghos si impone con un notevole vantaggio commerciale nel competitivo ambiente di streaming in Brasile. "Con Akamai, stiamo bloccando i pirati dello streaming, fornendo, al contempo, contenuti di alta qualità in tutto il Brasile. Un minor numero di interruzioni e tempi di downtime aiuta anche a ridurre il tasso di abbandono migliorando la fidelizzazione degli abbonati", afferma Damásio. "Si tratta di un vantaggio per i nostri clienti e per i loro utenti; inoltre, possiamo anche addebitare una commissione per il servizio".
Una volta distribuita la soluzione Akamai, Taghos ha incrementato il numero di nuovi clienti di circa il 24% rispetto all'anno precedente, mentre la larghezza di banda e i dati trasmessi dalle relative piattaforme sono cresciuti del 40%. "Invitiamo sempre i nostri potenziali clienti a parlare con i clienti esistenti sulla protezione dai domini di streaming illegali e su come possiamo aiutarli a riprendersi dalle interruzioni", afferma Damásio. "Con Akamai, è una questione di secondi piuttosto che di minuti rispetto ad altre soluzioni. Abbiamo acquisito tre nuovi clienti grazie alla testimonianza di un nostro cliente super-soddisfatto".
Un impegno nei confronti dei contenuti
Damásio apprezza, inoltre, il supporto proattivo offerto da Akamai per le sue soluzioni, tra cui AMD (Adaptive Media Delivery), che aiuta ad adattare i servizi di streaming in base alle specifiche esigenze e a mantenere una qualità video superiore per un vasto numero di utenti. Damásio afferma: "Secondo noi, le performance di AMD erano eccellenti visto che solo l'1% degli spettatori riscontrava problemi di buffering. Tuttavia, grazie ai consigli di Akamai siamo riusciti a ridurre questa percentuale fino allo 0,7%, migliorando le experience di visione per circa 100.000 persone".
Damásio, inoltre, sottolinea la prontezza del team Akamai a livello globale durante la distribuzione. "Abbiamo identificato un paio di problemi e discusso con i tecnici Akamai negli Stati Uniti, che hanno rapidamente risolto il problema. Apprezzo davvero l'impegno di Akamai volto a migliorare la tecnologia utilizzata e ad assumersi la responsabilità della sua disponibilità".
Guardando al futuro, Damásio vede un enorme potenziale nell'interazione live tra i tifosi durante le partite di calcio e in occasione di altri eventi. Invece dei semplici messaggi di testo, i tifosi possono parlare direttamente tra loro mentre guardano la partita come parte di una content experience unificata.
Per raggiungere questo obiettivo, è necessario un cambio di passo in termini di scalabilità e stabilità, ma Damásio ripone la massima fiducia nell'innovativa roadmap di Akamai. "Oltre all'eccellenza tecnica della soluzione di Akamai, la partnership instaurata tra le nostre aziende ci consente di collaborare con esperti in grado di rassicurarci sulla protezione dei nostri clienti dallo streaming illegale e da altre forme di pirateria dei contenuti, continuando ad adattarci alle specifiche esigenze e a fornire servizi leader del settore", afferma.
Informazioni su Taghos
La domanda di contenuti, come video, condivisione di file e aggiornamenti software, non finirà mai di crescere. Per soddisfare queste esigenze, le aziende devono superare le sfide correlate, tra cui la larghezza di banda e l'infrastruttura necessarie per fornire ai clienti un'experience di visione di alta qualità. I prodotti Taghos sono concepiti per aiutare le aziende a ridurre l'impatto del traffico sulle loro reti, migliorare la qualità dei loro servizi e preparare i loro ambienti per un futuro online.
Informazioni su Akamai
A sostegno e protezione della vita online c'è sempre Akamai. Le principali aziende al mondo scelgono Akamai per creare, distribuire e proteggere le loro experience digitali, aiutando miliardi di persone a vivere, lavorare e giocare ogni giorno. Con la piattaforma di computing più distribuita al mondo, dal cloud all'edge, siamo in grado di semplificare lo sviluppo e l'esecuzione di applicazioni per i nostri clienti, avvicinando le experience agli utenti e allontanando le minacce. Per ulteriori informazioni sulle soluzioni per la sicurezza, il computing e la delivery di Akamai, visitate il sito akamai.com/it e akamai.com/it/blog oppure seguite Akamai Technologies su Twitter e LinkedIn.