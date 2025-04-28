Creazione di un vantaggio commerciale con i contenuti



Per espandere la sua attività incentrata sullo streaming live, Taghos si è focalizzata su due obiettivi fondamentali. Innanzitutto, l'azienda desiderava aiutare i suoi clienti a proteggere i loro contenuti da accessi non autorizzati, specialmente tramite i siti web di streaming illegali. Felipe Damásio, Director of Technology per Taghos, afferma: "Per le manifestazioni più seguite, soprattutto gli eventi sportivi, dobbiamo riuscire a raggiungere i nostri spettatori in tutto il paese con uno streaming ad alta risoluzione senza interruzioni, che sia disponibile solo per gli abbonati".

Il secondo obiettivo consisteva nel superare le sfide poste dall'infrastruttura online in Brasile. Si tratta del quinto paese più grande al mondo, in cui la maggioranza della popolazione si concentra in aree urbane vicine alla costa orientale, che sono ben servite da ISP e reti a banda larga. Invece, le aree interne del paese dispongono di un'infrastruttura meno sviluppata, che influisce sulla qualità dei video e aumenta la probabilità di riscontrare problemi di buffering.

Taghos ha contattato diversi fornitori di soluzioni di rete per la distribuzione dei contenuti (CDN) e software antipirateria, ma ha scoperto che pochi (se non nessuno) erano in grado di offrire entrambi i servizi. Ed è qui che Akamai presenta un vantaggio significativo. Il suo ambiente di sviluppo EdgeWorkers consente alle piattaforme di streaming di distribuire i programmi software sugli edge server vicino ai punti originali di accesso.

Inoltre, la rete CDN di Akamai dispone di migliaia di PoP (Point of Presence) in Brasile, che possono distribuire i contenuti memorizzati nella cache da server dislocati il più possibile vicino agli utenti, migliorando notevolmente l'affidabilità e la risoluzione dello streaming. Sono incluse anche le zone interne, in cui Akamai continua ad espandere i suoi PoP per raggiungere località in cui la domanda di traffico Internet (specialmente video) è in rapido aumento.

"Dobbiamo rassicurare i nostri clienti sulla difesa efficace dei loro contenuti dagli accessi illegali. Guardando al mercato, Akamai si è rivelato l'unico partner in grado di soddisfare i nostri ambiziosi obiettivi in termini di sicurezza e qualità dello streaming", afferma Damásio. Uno dei clienti più importanti è Paulista Championship, una lega calcistica professionista di alto livello dello stato di São Paulo, che ha lanciato Paulistão Play, utilizzando la piattaforma Spalla per trasmettere le partite a milioni di utenti di dispositivi mobili, laptop e smart TV.

Damásio afferma: "Per proteggere Paulista, abbiamo creato un servizio di token personalizzato per identificare gli abbonati. Sviluppando e distribuendo questo software con Akamai EdgeWorkers, possiamo bloccare i domini di streaming illegali e garantire ai clienti di poter massimizzare gli abbonamenti autorizzati e i ricavi complessivi".

Anche la velocità di sviluppo svolge un ruolo fondamentale. Con un solo clic, gli sviluppatori di Taghos possono distribuire il software su centinaia di migliaia di edge server Akamai. Meno tempo per distribuire si traduce in più tempo per innovare e tenersi al passo con i pirati informatici.

Riduzione del tasso di abbandono migliorando la fidelizzazione dei clienti

Taghos si impone con un notevole vantaggio commerciale nel competitivo ambiente di streaming in Brasile. "Con Akamai, stiamo bloccando i pirati dello streaming, fornendo, al contempo, contenuti di alta qualità in tutto il Brasile. Un minor numero di interruzioni e tempi di downtime aiuta anche a ridurre il tasso di abbandono migliorando la fidelizzazione degli abbonati", afferma Damásio. "Si tratta di un vantaggio per i nostri clienti e per i loro utenti; inoltre, possiamo anche addebitare una commissione per il servizio".

Una volta distribuita la soluzione Akamai, Taghos ha incrementato il numero di nuovi clienti di circa il 24% rispetto all'anno precedente, mentre la larghezza di banda e i dati trasmessi dalle relative piattaforme sono cresciuti del 40%. "Invitiamo sempre i nostri potenziali clienti a parlare con i clienti esistenti sulla protezione dai domini di streaming illegali e su come possiamo aiutarli a riprendersi dalle interruzioni", afferma Damásio. "Con Akamai, è una questione di secondi piuttosto che di minuti rispetto ad altre soluzioni. Abbiamo acquisito tre nuovi clienti grazie alla testimonianza di un nostro cliente super-soddisfatto".