用内容形成商业优势



为促进流媒体直播业务发展，Taghos 制定了两项关键目标。首先，它希望帮助客户保护其内容免受未经授权的访问，特别是防范那些通过非法流媒体网站进行的访问。Taghos 技术总监 Felipe Damásio 表示：“对于体育等热门节目，我们需要为全国观众提供不间断的、高分辨率的流媒体体验，并且只有付费用户才能观看这些内容。”

Taghos 的另一个目标是化解巴西网络基础设施较差方面的挑战。巴西作为全球第五大国，其大部分人口集中在东海岸周边城市。虽然这些地区由多家 ISP 提供服务并具有多个宽带网络，但该国内陆地区的基础设施较为落后，这导致内陆地区的视频观看质量较差，且出现缓冲缓慢问题的可能性较高。

Taghos 同多家反盗版软件提供商和 CDN（内容交付网络）提供商进行了沟通，但发现几乎没有哪家公司能够同时提供这两项服务。而 Akamai 则在提供这两项服务方面优势显著。Akamai 的 EdgeWorkers 开发环境使流媒体平台能够在靠近访问源头的边缘服务器上部署软件。

此外，Akamai 的 CDN 在巴西有数千个入网点，可以通过离用户最近的服务器交付缓存内容，从而极大地提高了流媒体分辨率和可靠性。即使在巴西内陆地区，Akamai 也在不断增加入网点数量，以服务于对互联网流量（尤其是视频）需求飙升的地区。

Damásio 表示：“我们要让客户相信我们可以保护其内容免受非法访问。我们在市场调研后发现，Akamai 是唯一符合我们在安全性和流媒体质量方面长远目标的合作伙伴。”圣保罗州的顶级职业足球联赛 Paulista Championship 便是 Taghos 的知名客户之一。它推出了 Paulistão Play，这是一项通过 Spalla 平台为数百万观众提供赛事直播的服务，观众可以通过移动设备、笔记本和智能电视进行观看。

Damásio 表示：“为了保护 Paulista 的内容，我们开发了一项个性化令牌服务来识别付费用户。借助同 Akamai EdgeWorkers 共同开发和部署的这一软件，我们不仅可阻止非法流媒体域，而且可确保用户最大限度地增加授权订阅数量和总收入。”

部署速度同样非常关键。Taghos 的开发人员只需点击一下，即可将内容部署到数十万台 Akamai 边缘服务器上。更少的部署时间意味着更多的创新时间，同时也能更从容地应对盗版威胁。

减少客户流失，提升生命周期价值

在巴西竞争激烈的流媒体环境中，Taghos 现在拥有显著的商业优势。Damásio 表示：“在 Akamai 的帮助下，我们将流媒体盗版拒之门外，同时在巴西各地提供高质量的内容。更少的中断和停机时间也有助于减少消费者的流失，同时提升订阅者的生命周期价值。这对我们的客户及其观众都有好处，而且我们还可以收取额外的服务费用。”

自 Akamai 服务部署以来，Taghos 的客户获取率同比增加了约 24%，其平台的带宽和数据增加了 40%。Damásio 表示：“我们总是邀请我们的潜在客户与现有客户讨论如何防范非法流媒体域，以及我们如何快速帮助客户从中断中恢复。借助 Akamai 的服务，仅需几秒钟即可解决问题，而其他解决方案则需要数分钟之久。一位客户对我们非常满意，在其推荐下，我们赢得了三个新客户。”