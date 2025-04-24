X
流媒体服务迎来高清提升

借助 Akamai EdgeWorkers，Taghos 卓越的视频平台成功阻止了非法流媒体，同时提升了数百万观众的广播内容收看质量

带来无比清晰的观看体验

随着巴西观看在线内容的观众数量不断激增，非法流媒体持续对广播公司的收入构成威胁。此外，农村地区的观众还面临着视频分辨率较低及中断较多（包括缓冲较慢）的问题。在 Akamai 的帮助下，Taghos 改进了其软件即服务流媒体平台，进而使客户能够保护有价值的内容免受未经授权的访问，同时在全国范围内提供高清观看体验。

 

为世界第五大国提供一流流媒体体验

如果您曾经在网上看过电视剧或体育赛事直播，您就会知道当画面在高分辨率和低分辨率之间不断切换时是多么令人沮丧。更糟糕的是，画面会因连接缓冲非常慢而处于停滞状态，而且时长不定。

这正是 Taghos 的使命所在。Taghos 于 2008 年在巴西成立，其软件平台有助于网络运营商和企业减少流量对网络的影响，并提供高质量的在线服务。除视频外，客户还使用该公司的软件来支持文件共享和软件更新。

Taghos 最知名的服务之一是 Spalla，这是一个用于改善大规模直播体验的 SaaS（软件即服务）平台。Spalla 还提供了可跟踪广播质量和性能实时统计数据的分析系统。提供体育、赛事或远程教育内容的客户可以根据其品牌形象定制用户界面，并选择特定功能，使其服务具有独特的外观和体验。

我们创建了一项个性化令牌服务来识别付费用户。借助同 Akamai EdgeWorkers 共同开发和部署的这一软件，我们可以阻止非法流媒体域，同时确保授权订阅数量和总体收入的最大化。

Taghos 技术总监 Felipe Damásio

用内容形成商业优势

为促进流媒体直播业务发展，Taghos 制定了两项关键目标。首先，它希望帮助客户保护其内容免受未经授权的访问，特别是防范那些通过非法流媒体网站进行的访问。Taghos 技术总监 Felipe Damásio 表示：“对于体育等热门节目，我们需要为全国观众提供不间断的、高分辨率的流媒体体验，并且只有付费用户才能观看这些内容。”

Taghos 的另一个目标是化解巴西网络基础设施较差方面的挑战。巴西作为全球第五大国，其大部分人口集中在东海岸周边城市。虽然这些地区由多家 ISP 提供服务并具有多个宽带网络，但该国内陆地区的基础设施较为落后，这导致内陆地区的视频观看质量较差，且出现缓冲缓慢问题的可能性较高。

Taghos 同多家反盗版软件提供商和 CDN（内容交付网络）提供商进行了沟通，但发现几乎没有哪家公司能够同时提供这两项服务。而 Akamai 则在提供这两项服务方面优势显著。Akamai 的 EdgeWorkers 开发环境使流媒体平台能够在靠近访问源头的边缘服务器上部署软件。

此外，Akamai 的 CDN 在巴西有数千个入网点，可以通过离用户最近的服务器交付缓存内容，从而极大地提高了流媒体分辨率和可靠性。即使在巴西内陆地区，Akamai 也在不断增加入网点数量，以服务于对互联网流量（尤其是视频）需求飙升的地区。

Damásio 表示：“我们要让客户相信我们可以保护其内容免受非法访问。我们在市场调研后发现，Akamai 是唯一符合我们在安全性和流媒体质量方面长远目标的合作伙伴。”圣保罗州的顶级职业足球联赛 Paulista Championship 便是 Taghos 的知名客户之一。它推出了 Paulistão Play，这是一项通过 Spalla 平台为数百万观众提供赛事直播的服务，观众可以通过移动设备、笔记本和智能电视进行观看。

Damásio 表示：“为了保护 Paulista 的内容，我们开发了一项个性化令牌服务来识别付费用户。借助同 Akamai EdgeWorkers 共同开发和部署的这一软件，我们不仅可阻止非法流媒体域，而且可确保用户最大限度地增加授权订阅数量和总收入。”

部署速度同样非常关键。Taghos 的开发人员只需点击一下，即可将内容部署到数十万台 Akamai 边缘服务器上。更少的部署时间意味着更多的创新时间，同时也能更从容地应对盗版威胁。

 

减少客户流失，提升生命周期价值

在巴西竞争激烈的流媒体环境中，Taghos 现在拥有显著的商业优势。Damásio 表示：“在 Akamai 的帮助下，我们将流媒体盗版拒之门外，同时在巴西各地提供高质量的内容。更少的中断和停机时间也有助于减少消费者的流失，同时提升订阅者的生命周期价值。这对我们的客户及其观众都有好处，而且我们还可以收取额外的服务费用。”

自 Akamai 服务部署以来，Taghos 的客户获取率同比增加了约 24%，其平台的带宽和数据增加了 40%。Damásio 表示：“我们总是邀请我们的潜在客户与现有客户讨论如何防范非法流媒体域，以及我们如何快速帮助客户从中断中恢复。借助 Akamai 的服务，仅需几秒钟即可解决问题，而其他解决方案则需要数分钟之久。一位客户对我们非常满意，在其推荐下，我们赢得了三个新客户。”

在 Akamai 的帮助下，我们的流媒体平台现在更具弹性，并且能提供更高质量的内容。更少的中断和停机时间也有助于减少消费者的流失，同时提升订阅者的生命周期价值。这对我们的客户及其观众都有好处，而且我们还可以收取额外的服务费用。

Taghos 技术总监 Felipe Damásio

致力于内容服务

Damásio 也感谢 Akamai 为其解决方案提供的积极支持，比如 Adaptive Media Delivery (AMD)，这项服务有助于扩展流媒体服务，为海量观众提供高品质视频。他表示：“我们认为 AMD 的表现令人印象非常深刻，采用该服务后，只有 1% 的观众遇到了缓冲问题。但 Akamai 仍提供了积极建议并帮助我们将这一比例进一步降至 0.7%，因此改善了约 10 万观众的观看体验。”

Damásio 还着重表扬了 Akamai 全球团队在部署期间的响应速度。他表示：“当时我们遇到了几个问题，并与美国的 Akamai 工程师进行了沟通，而他们很快便解决了这些问题。Akamai 一直致力于提升技术，并对其可用性负责，我对此十分欣赏。”

展望未来，Damásio 看到了观众在观看足球和其他赛事直播时实时互动的巨大潜力。观众们在观看比赛时会面对面进行互动，而不单单是发送文本消息，而这也是统一内容体验的一部分。

尽管这需要在可扩展性和稳定性上有一个质的飞跃，但 Damásio 对 Akamai 的未来创新充满信心。他表示：“除了依靠 Akamai 解决方案的卓越技术之外，我们也在同其员工保持积极合作。这给了我们极大的信心，让我们相信自己可以保护客户免受非法流媒体和其他形式内容盗版的侵害，同时继续扩大规模，不断提供市场领先的服务。”

 

关于 Taghos

用户对视频、文件共享、软件更新等内容的需求一直在增长。为了满足用户需求，企业必须化解包括带宽和基础设施在内的种种挑战，为客户提供高质量的观看体验。Taghos 的产品旨在帮助各企业减少流量对其网络的影响，提高服务质量，并为未来的线上服务做好环境准备。

Akamai 简介

Akamai 支持并保护网络生活。全球各大优秀公司纷纷选择 Akamai 来打造并提供安全的数字化体验，为数十亿人每天的生活、工作和娱乐提供助力。我们横跨云端和边缘的计算平台在全球广泛分布，不仅能让客户轻松开发和运行应用程序，还能让体验更贴近用户，帮助用户远离威胁。如需详细了解 Akamai 的安全、计算及交付解决方案，请访问 akamai.com/zhakamai.com/zh/blog，或者扫描下方二维码，关注我们的微信公众号。

 

