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"Creamos un servicio de tokens personalizados para identificar a los suscriptores de pago. Al desarrollar e implementar este software con Akamai EdgeWorkers, podemos bloquear los dominios de streaming ilegal y garantizar que el cliente maximice las suscripciones autorizadas y los ingresos generales".Felipe Damásio, director de tecnología, Taghos
Experiencia de visionado nítido
Si bien el número de espectadores que ven contenido online continúa al alza en Brasil, el streaming ilegal sigue suponiendo una amenaza para los ingresos de las emisoras. Además, las audiencias de las zonas rurales pueden experimentar una resolución más baja y más interrupciones, incluido el almacenamiento en búfer. Con Akamai, Taghos ha mejorado su software como plataforma de servicios de streaming para que sus clientes puedan proteger el contenido valioso contra el acceso no autorizado y, al mismo tiempo, ofrecer visualización en alta definición en todo el país.
Transmisión en streaming de primera clase para el quinto país más grande del mundo
Si alguna vez ha visto una serie de televisión o un evento deportivo en directo a través de Internet, sabrá lo frustrante que es cuando la imagen cambia entre alta y baja resolución. Peor aún es cuando la pantalla se congela durante un periodo indefinido mientras la conexión se almacena en búfer.
Ahí es donde entra Taghos. Fundada en Brasil en 2008, sus plataformas de software permiten a los operadores de red y a las empresas reducir el impacto del tráfico en sus redes y ofrecer servicios online de alta calidad. Además del vídeo, sus clientes utilizan su software para compartir archivos y actualizar el software.
Uno de los servicios más conocidos de Taghos es Spalla, una plataforma SaaS (software como servicio) para experiencias de streaming en directo a gran escala. Spalla también ofrece un sistema de análisis para el seguimiento de estadísticas en tiempo real sobre la calidad y el rendimiento de la emisión. Los clientes que ofrecen deportes, eventos o formación a distancia pueden personalizar la interfaz de usuario en función de la identidad de su marca, y elegir características específicas que proporcionen a su servicio una apariencia y una experiencia únicas.
"Con Akamai, nuestra plataforma de streaming es más resistente y ofrece contenidos de mejor calidad. Menos interrupciones y menores tiempos de inactividad también ayudan a reducir la pérdida de clientes y a aumentar el valor del ciclo de vida de los suscriptores. Es beneficioso tanto para nuestros clientes como para su audiencia, y además nos permite cobrar una tarifa premium por el servicio".Felipe Damásio, director de tecnología, Taghos
Creación de una ventaja comercial a través del contenido
Para impulsar el crecimiento de su negocio de streaming en directo, Taghos se centró en dos objetivos clave. En primer lugar, quería ayudar a sus clientes a proteger su contenido del acceso no autorizado, especialmente a través de sitios web de streaming ilegales. Felipe Damásio, director de tecnología de Taghos, afirma: "Para los espectáculos populares, especialmente los deportes, es necesario poder atender a un público nacional con una transmisión en streaming ininterrumpida de alta resolución que solo está disponible para los suscriptores de pago".
El segundo objetivo era superar los retos de infraestructura online que afectan a Brasil. Es el quinto país más grande del mundo y la mayor parte de la población se concentra en ciudades cercanas a la costa oriental. Estas áreas están bien atendidas por ISP y redes de banda ancha, pero el interior del país tiene una infraestructura menos desarrollada, lo que afecta a la calidad de vídeo y aumenta la probabilidad del almacenamiento en búfer.
Taghos habló con varios proveedores de software antipiratería y CDN (red de distribución de contenido), pero descubrió que pocos, si los había, ofrecían ambos servicios. Aquí es donde Akamai tiene una ventaja significativa. Su entorno de desarrollo EdgeWorkers permite a las plataformas de streaming implementar software en servidores perimetrales cercanos a la fuente de acceso.
Además, la CDN de Akamai cuenta con miles de puntos de presencia en Brasil que pueden distribuir contenido en caché desde los servidores más cercanos al usuario, lo que mejora significativamente la resolución y la fiabilidad del streaming. Esto incluye el interior, donde Akamai sigue ampliando sus puntos de presencia para prestar servicio a ubicaciones en las que la demanda de tráfico de Internet, especialmente de vídeo, está aumentando.
"Tenemos que asegurar a nuestros clientes que podemos defender su contenido ante un acceso ilegal. Cuando analizamos el mercado, Akamai era el único partner que cumplía nuestros ambiciosos objetivos de seguridad y calidad de streaming", afirma Damásio. Uno de los clientes más destacados es el Campeonato Paulista, una liga de fútbol profesional de primera clase en el estado de São Paulo. Ha lanzado Paulistão Play, que utiliza la plataforma Spalla para transmitir partidos a millones de espectadores en dispositivos móviles, portátiles y televisores Smart TV.
Según Damásio: "Para proteger el Campeonato Paulista, creamos un servicio de token personalizado para identificar a los suscriptores de pago. Al desarrollar e implementar este software con Akamai EdgeWorkers, podemos bloquear dominios de streaming ilegales y garantizar que el cliente maximiza las suscripciones autorizadas y los ingresos generales".
La velocidad de implementación también es fundamental. Los desarrolladores de Taghos pueden implementar en infinidad de nubes y cientos de miles de servidores en el Edge de Akamai con un solo clic. Y, al tener que dedicar menos tiempo a las implementaciones, hay más capacidad para innovar y mantenerse un paso por delante de los piratas.
Reducción de la rotación de clientes y aumento del valor del tiempo de vida
Taghos cuenta ahora con una ventaja comercial significativa en el competitivo panorama de streaming de Brasil. "Con Akamai, estamos dejando fuera a los piratas del streaming y distribuyendo contenido de alta calidad en todo Brasil. El menor número de interrupciones y el mínimo tiempo de inactividad también ayudan a reducir el abandono de consumidores y a aumentar el valor del tiempo de vida de los suscriptores", apunta Damásio. "Es bueno para nuestros clientes y para su público, y también podemos cobrar una tarifa por el servicio".
Desde la implementación de Akamai, Taghos ha aumentado la adquisición de clientes en aproximadamente un 24 % año tras año, mientras que el ancho de banda y los datos transmitidos por sus plataformas han aumentado en un 40 %. "Siempre invitamos a nuestros clientes potenciales a hablar con los clientes existentes sobre la protección contra dominios de streaming ilegales y la rapidez con la que podemos ayudarles a recuperarse de las interrupciones", destaca Damásio. "Con Akamai, es cuestión de segundos, en lugar de minutos, como sucede con otras soluciones. Ganamos tres nuevos clientes gracias al testimonio de un cliente extremadamente satisfecho".
Un compromiso con el contenido
Damásio también valora el apoyo proactivo que ofrece Akamai para sus soluciones, incluida la Adaptive Media Delivery (AMD), que ayuda a escalar los servicios de streaming y a mantener una calidad de vídeo superior para grandes audiencias. Comenta: "Pensamos que el rendimiento de AMD era impresionante, con problemas de almacenamiento en búfer para solo el 1 % de los espectadores. Es más, los consejos de Akamai ayudaron a reducir esta cifra al 0,7 %, lo que mejoró la experiencia de unas 100 000 personas".
Damásio también destaca la capacidad de respuesta del equipo global de Akamai durante la implementación. "Identificamos un par de problemas y hablamos con los ingenieros de Akamai en EE. UU., quienes solucionaron el problema rápidamente. Valoro mucho el compromiso de Akamai por mejorar su tecnología y asumir la responsabilidad de esta disponibilidad".
De cara al futuro, ve un enorme potencial para la interacción en directo entre los aficionados durante las emisiones de fútbol y otros eventos. En lugar de limitarse a enviar mensajes de texto, los aficionados podrán interactuar cara a cara mientras ven el partido como parte de una experiencia de contenido unificada.
Todo esto requiere un cambio radical en la escalabilidad y la estabilidad, pero Damásio tiene plena confianza en los innovadores planes de Akamai. "Además de la excelencia técnica de la solución de Akamai, tenemos un fuerte sentimiento de asociación al trabajar con sus empleados. Nos genera una enorme confianza en que podemos proteger a nuestros clientes del streaming ilegal y otras formas de piratería de contenido, al tiempo que seguimos ampliando nuestra escala y ofreciendo servicios líderes en el mercado", afirma.
Acerca de Taghos
La demanda de contenido como vídeo, uso compartido de archivos, actualizaciones de software y otros por parte de los usuarios nunca dejará de crecer. Con el fin de satisfacer esta necesidad, las empresas deben superar retos como el ancho de banda y la infraestructura para ofrecer una experiencia de visionado de alta calidad a los clientes. Los productos Taghos están diseñados para ayudar a las empresas a reducir el impacto del tráfico en sus redes, mejorar la calidad de sus servicios y preparar sus entornos para un futuro online.
Acerca de Akamai
Akamai es la empresa de la nube que impulsa y protege un mundo impulsado por la IA. Nuestra plataforma en la nube extiende la computación en la nube de alto rendimiento desde el núcleo hasta el Edge, lo que permite a las organizaciones crear y escalar aplicaciones de IA de última generación, y proporciona una seguridad integral de múltiples capas para proteger a las empresas contra las ciberamenazas en evolución. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.