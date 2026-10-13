Para impulsar el crecimiento de su negocio de streaming en directo, Taghos se centró en dos objetivos clave. En primer lugar, quería ayudar a sus clientes a proteger su contenido del acceso no autorizado, especialmente a través de sitios web de streaming ilegales. Felipe Damásio, director de tecnología de Taghos, afirma: "Para los espectáculos populares, especialmente los deportes, es necesario poder atender a un público nacional con una transmisión en streaming ininterrumpida de alta resolución que solo está disponible para los suscriptores de pago".

El segundo objetivo era superar los retos de infraestructura online que afectan a Brasil. Es el quinto país más grande del mundo y la mayor parte de la población se concentra en ciudades cercanas a la costa oriental. Estas áreas están bien atendidas por ISP y redes de banda ancha, pero el interior del país tiene una infraestructura menos desarrollada, lo que afecta a la calidad de vídeo y aumenta la probabilidad del almacenamiento en búfer.

Taghos habló con varios proveedores de software antipiratería y CDN (red de distribución de contenido), pero descubrió que pocos, si los había, ofrecían ambos servicios. Aquí es donde Akamai tiene una ventaja significativa. Su entorno de desarrollo EdgeWorkers permite a las plataformas de streaming implementar software en servidores perimetrales cercanos a la fuente de acceso.

Además, la CDN de Akamai cuenta con miles de puntos de presencia en Brasil que pueden distribuir contenido en caché desde los servidores más cercanos al usuario, lo que mejora significativamente la resolución y la fiabilidad del streaming. Esto incluye el interior, donde Akamai sigue ampliando sus puntos de presencia para prestar servicio a ubicaciones en las que la demanda de tráfico de Internet, especialmente de vídeo, está aumentando.

"Tenemos que asegurar a nuestros clientes que podemos defender su contenido ante un acceso ilegal. Cuando analizamos el mercado, Akamai era el único partner que cumplía nuestros ambiciosos objetivos de seguridad y calidad de streaming", afirma Damásio. Uno de los clientes más destacados es el Campeonato Paulista, una liga de fútbol profesional de primera clase en el estado de São Paulo. Ha lanzado Paulistão Play, que utiliza la plataforma Spalla para transmitir partidos a millones de espectadores en dispositivos móviles, portátiles y televisores Smart TV.

Según Damásio: "Para proteger el Campeonato Paulista, creamos un servicio de token personalizado para identificar a los suscriptores de pago. Al desarrollar e implementar este software con Akamai EdgeWorkers, podemos bloquear dominios de streaming ilegales y garantizar que el cliente maximiza las suscripciones autorizadas y los ingresos generales".

La velocidad de implementación también es fundamental. Los desarrolladores de Taghos pueden implementar en infinidad de nubes y cientos de miles de servidores en el Edge de Akamai con un solo clic. Y, al tener que dedicar menos tiempo a las implementaciones, hay más capacidad para innovar y mantenerse un paso por delante de los piratas.