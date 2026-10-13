Pour développer son activité de streaming en direct, Taghos s'est concentré sur deux objectifs clés. Tout d'abord, l'entreprise souhaitait aider ses clients à protéger leur contenu contre tout accès non autorisé, notamment via des sites de streaming illégaux. Felipe Damásio, directeur de la technologie chez Taghos, explique : « Pour les émissions populaires, notamment sportives, il faut être en mesure de servir à une audience nationale un streaming ininterrompu en haute résolution, disponible uniquement pour les abonnés payants. »

Le deuxième objectif était de relever les défis d'infrastructure en ligne du Brésil. C'est le cinquième plus grand pays du monde et la majorité de la population est concentrée dans les villes proches de la côte est. Ces zones sont bien desservies par les FAI et les réseaux haut débit. Toutefois, les infrastructures sont moins développées dans le centre du pays, ce qui affecte la qualité des vidéos et augmente le risque de mise en mémoire tampon.

Taghos a consulté plusieurs fournisseurs de logiciels anti-piratage et de CDN (réseaux de diffusion de contenu), mais l'entreprise a constaté que peu d'entre eux, voire aucun, n'offraient les deux services. C'est là qu'Akamai dispose d'un avantage considérable. Son environnement de développement EdgeWorkers permet aux plateformes de streaming de déployer des logiciels sur des serveurs en bordure de l'Internet, proches de la source d'accès.

En outre, le réseau de diffusion de contenu (CDN) d'Akamai dispose de milliers de points de présence au Brésil, lesquels peuvent diffuser du contenu en cache à partir des serveurs les plus proches de l'utilisateur, ce qui améliore considérablement la résolution et la fiabilité du streaming. Cela inclut l'intérieur du pays, où Akamai continue de développer ses points de présence afin de répondre à la demande galopante dans certains endroits de trafic Internet, en particulier de vidéo.

« Nous devons rassurer nos clients en leur démontrant que nous pouvons protéger leur contenu contre tout accès illégal. Lorsque nous avons étudié les offres du marché, Akamai était le seul partenaire qui répondait à nos objectifs ambitieux en matière de sécurité et de qualité du streaming », explique Felipe Damásio. L'un des clients les plus célèbres est le Campeonato Paulista, un championnat de football professionnel de première division dans l'État de São Paulo. Il a notamment inauguré Paulistão Play, qui utilise la plateforme Spalla pour diffuser des matchs à des millions de spectateurs sur des terminaux mobiles, des ordinateurs portables et des télévisions connectées.

Il ajoute : « Pour protéger Paulista, nous avons créé un service de jetons personnalisés pour identifier les abonnés payants. En développant et en déployant ce logiciel avec EdgeWorkers d'Akamai, nous pouvons bloquer les domaines de streaming illégaux et nous assurer que le client maximise les abonnements autorisés et ses revenus globaux. »

La rapidité du déploiement est également essentielle. D'un simple clic, les développeurs de Taghos peuvent réaliser un déploiement sur des centaines de milliers de serveurs en bordure de l'Internet d'Akamai. Ce temps gagné permet de se consacrer davantage à l'innovation et de garder une longueur d'avance sur les pirates.