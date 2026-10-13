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« Nous avons créé un service de jetons personnalisés pour identifier les abonnés payants. En développant et en déployant ce logiciel avec Akamai EdgeWorkers, nous pouvons bloquer les domaines de streaming illégal et garantir que le client maximise les abonnements autorisés ainsi que ses revenus globaux. »Felipe Damásio, Directeur de la technologie, Taghos
Une expérience visuelle de qualité exceptionnelle
Alors que le nombre de spectateurs visionnant des contenus en ligne continue de grimper en flèche au Brésil, le streaming illégal reste une menace pour les revenus des diffuseurs. En outre, dans les zones rurales, les spectateurs peuvent être confrontés à une résolution plus faible et à davantage d'interruptions, notamment de mises en mémoire tampon. Avec Akamai, Taghos a amélioré sa plateforme de streaming sur le modèle SaaS (logiciel en tant que service) afin que ses clients puissent protéger leurs précieux contenus contre les accès non autorisés, tout en assurant une diffusion en haute définition dans tout le pays.
Un streaming de premier ordre pour le cinquième plus grand pays du monde
Si vous avez déjà regardé une série télévisée ou un événement sportif en live sur Internet, vous savez à quel point il est frustrant de voir l'image osciller entre la haute et la basse résolution. Pire encore, l'écran se fige parfois pendant une période indéfinie lorsque la connexion est mise en mémoire tampon.
C'est là qu'intervient Taghos. Fondées au Brésil en 2008, ses plateformes logicielles permettent aux opérateurs de réseaux et aux entreprises de réduire l'impact du trafic sur leurs réseaux et de fournir des services en ligne de haute qualité. Outre la vidéo, les clients de Taghos utilisent également son logiciel pour partager des fichiers et mettre à jour des logiciels.
L'un des services les plus connus de Taghos est Spalla, une plateforme SaaS (logiciel en tant que service) de streaming live à grande échelle. Spalla offre également un système d'analyse qui permet de suivre en temps réel les statistiques sur la qualité et les performances de la diffusion. Les clients qui diffusent du sport, des événements ou des formations à distance peuvent personnaliser l'interface utilisateur en fonction de l'identité de leur marque et choisir des fonctionnalités spécifiques qui confèrent à leur service un aspect et une convivialité uniques.
« Grâce à Akamai, notre plateforme de streaming est plus résiliente et diffuse du contenu de meilleure qualité. Moins d'interruptions et moins de temps d'arrêt contribuent également à réduire le taux d'attrition des clients et à augmenter la valeur vie des abonnés. C'est bénéfique pour nos clients et leur audience, et cela nous permet également de facturer un tarif premium pour ce service. »Felipe Damásio, Directeur de la technologie, Taghos
Créer un avantage commercial grâce au contenu
Pour développer son activité de streaming en direct, Taghos s'est concentré sur deux objectifs clés. Tout d'abord, l'entreprise souhaitait aider ses clients à protéger leur contenu contre tout accès non autorisé, notamment via des sites de streaming illégaux. Felipe Damásio, directeur de la technologie chez Taghos, explique : « Pour les émissions populaires, notamment sportives, il faut être en mesure de servir à une audience nationale un streaming ininterrompu en haute résolution, disponible uniquement pour les abonnés payants. »
Le deuxième objectif était de relever les défis d'infrastructure en ligne du Brésil. C'est le cinquième plus grand pays du monde et la majorité de la population est concentrée dans les villes proches de la côte est. Ces zones sont bien desservies par les FAI et les réseaux haut débit. Toutefois, les infrastructures sont moins développées dans le centre du pays, ce qui affecte la qualité des vidéos et augmente le risque de mise en mémoire tampon.
Taghos a consulté plusieurs fournisseurs de logiciels anti-piratage et de CDN (réseaux de diffusion de contenu), mais l'entreprise a constaté que peu d'entre eux, voire aucun, n'offraient les deux services. C'est là qu'Akamai dispose d'un avantage considérable. Son environnement de développement EdgeWorkers permet aux plateformes de streaming de déployer des logiciels sur des serveurs en bordure de l'Internet, proches de la source d'accès.
En outre, le réseau de diffusion de contenu (CDN) d'Akamai dispose de milliers de points de présence au Brésil, lesquels peuvent diffuser du contenu en cache à partir des serveurs les plus proches de l'utilisateur, ce qui améliore considérablement la résolution et la fiabilité du streaming. Cela inclut l'intérieur du pays, où Akamai continue de développer ses points de présence afin de répondre à la demande galopante dans certains endroits de trafic Internet, en particulier de vidéo.
« Nous devons rassurer nos clients en leur démontrant que nous pouvons protéger leur contenu contre tout accès illégal. Lorsque nous avons étudié les offres du marché, Akamai était le seul partenaire qui répondait à nos objectifs ambitieux en matière de sécurité et de qualité du streaming », explique Felipe Damásio. L'un des clients les plus célèbres est le Campeonato Paulista, un championnat de football professionnel de première division dans l'État de São Paulo. Il a notamment inauguré Paulistão Play, qui utilise la plateforme Spalla pour diffuser des matchs à des millions de spectateurs sur des terminaux mobiles, des ordinateurs portables et des télévisions connectées.
Il ajoute : « Pour protéger Paulista, nous avons créé un service de jetons personnalisés pour identifier les abonnés payants. En développant et en déployant ce logiciel avec EdgeWorkers d'Akamai, nous pouvons bloquer les domaines de streaming illégaux et nous assurer que le client maximise les abonnements autorisés et ses revenus globaux. »
La rapidité du déploiement est également essentielle. D'un simple clic, les développeurs de Taghos peuvent réaliser un déploiement sur des centaines de milliers de serveurs en bordure de l'Internet d'Akamai. Ce temps gagné permet de se consacrer davantage à l'innovation et de garder une longueur d'avance sur les pirates.
Réduire le taux de perte des clients et augmenter la durée de vie des abonnés
Taghos dispose désormais d'un avantage commercial important dans l'environnement concurrentiel du streaming au Brésil. « Avec Akamai, nous éliminons les pirates du streaming tout en diffusant du contenu de haute qualité dans tout le Brésil. La diminution des interruptions et des temps d'arrêt contribue également à réduire le taux de perte des clients et à augmenter la durée de vie des abonnés », explique Felipe Damásio. « Cela profite à nos clients et à leur audience, et nous pouvons également faire payer ce service plus cher. »
Depuis le déploiement d'Akamai il y a un an, Taghos a gagné environ 24 % de clients, tandis que la bande passante et les données transitant par ses plateformes ont augmenté de 40 %. « Nous encourageons toujours nos prospects à discuter avec nos clients existants pour en savoir plus sur la protection contre les domaines de streaming illégaux et sur notre rapidité d'intervention en cas d'interruption », déclare-t-il. « Avec Akamai, ce n'est qu'une question de secondes, et non de minutes comme avec d'autres solutions. Nous avons gagné trois nouveaux clients grâce au témoignage d'un client très satisfait. »
Un engagement en faveur du contenu
Felipe Damásio apprécie également l'assistance proactive d'Akamai autour de ses solutions, notamment Adaptive Media Delivery (AMD), qui favorise la mise à l'échelle des services de streaming et le maintien d'une qualité vidéo supérieure pour les audiences de grande envergure. Il précise : « Nous avons trouvé les performances d'AMD très impressionnantes, les problèmes de mise en mémoire tampon affectant seulement 1 % des spectateurs. Mais les conseils d'Akamai ont permis de réduire ce pourcentage à 0,7 %, améliorant ainsi l'expérience d'environ 100 000 personnes. »
Felipe Damásio souligne également la réactivité de l'équipe mondiale d'Akamai lors du déploiement. « Nous avons identifié quelques problèmes et en avons parlé aux ingénieurs d'Akamai aux États-Unis, qui ont rapidement trouvé une solution. J'apprécie vraiment l'engagement d'Akamai à améliorer sa technologie et à en assurer la disponibilité. »
À l'avenir, Damásio envisage d'exploiter l'immense potentiel d'interactions en direct entre les supporters lors des diffusions de matchs de football et autres évènements. Au lieu de se contenter d'envoyer des SMS, les supporters interagiront en face à face tout en regardant le match, dans le cadre d'une expérience de contenu unifiée.
Cela nécessite un changement radical en termes d'évolutivité et de stabilité, mais Felipe Damásio est confiant quant à la feuille de route innovante d'Akamai. « En plus de l'excellence technique offerte par la solution d'Akamai, nous avons établi un partenariat solide en travaillant avec leurs équipes. Nous sommes convaincus de pouvoir protéger nos clients contre le streaming illégal et d'autres formes de piratage de contenu, tout en continuant à nous développer et à offrir des services de pointe », conclut-il.
À propos de Taghos
La demande des utilisateurs pour des contenus tels que la vidéo, le partage de fichiers, les mises à jour de logiciels et autres, ne cessera jamais de croître. Pour répondre à ce besoin, les entreprises doivent relever des défis, notamment en matière de bande passante et d'infrastructure, afin d'offrir aux clients une expérience visuelle de haute qualité. Les produits Taghos sont conçus pour aider les entreprises à réduire l'impact du trafic sur leurs réseaux, à améliorer la qualité de leurs services et à préparer leurs environnements à un avenir en ligne.
À propos d'Akamai
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