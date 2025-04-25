コンテンツを活用して商業的メリットを生み出す



Taghos では、自社のライブストリーミングビジネスを拡大するために、2 つの重要な目標を掲げました。Taghos が最初に目指したのは、不正アクセス（特に違法ストリーミングの Web サイトによる不正アクセス）からコンテンツを保護できるように、お客様をサポートすることでした。Taghos の Director of Technology の Felipe Damásio 氏は次のように述べています。「特にスポーツなどの人気のあるショーでは、有料加入者のみ利用できる、中断のない高解像度ストリーミングで全国の視聴者にサービスを提供する必要があります。」

第 2 の目標は、ブラジル全土に影響するオンラインインフラの課題を克服することでした。ブラジルは人口世界第 5 位の国であり、人口の大半は東海岸近くの都市部に集中しています。これらの地域には ISP やブロードバンドネットワークのサービスが十分に行き届いていますが、内陸部ではインフラの開発が遅れていることから、動画品質に影響を及ぼし、バッファリングが発生する可能性が増加しています。

Taghos では、アンチパイラシーソフトウェアと CDN（コンテンツ・デリバリー・ネットワーク）の複数のプロバイダーに働きかけましたが、両方のサービスを提供している企業はほとんどないことがわかりました。これこそ、Akamai が大きな強みを発揮できる分野です。EdgeWorkers の開発環境により、ストリーミングプラットフォームでアクセスソースに近いエッジサーバーにソフトウェアを展開できます。

さらに、Akamai の CDN では、ユーザーに最も近いサーバーからキャッシュされたコンテンツを配信できる数千の Points of Presence（ポイント・オブ・プレゼンス、PoP）をブラジル全土に展開しているため、ストリーミングの解像度と信頼性が大幅に向上しています。このサービスは内陸部の地域にも展開され、Akamai では、インターネットトラフィック（特に動画）の需要が急増している地域にサービスを提供できるように、自社の PoP を拡大し続けています。

「私たちに求められているのは、違法アクセスからコンテンツを守ることができると、お客様に安心してもらうことです。数あるプロバイダーの中で、Akamai は、セキュリティとストリーミングの品質向上という当社の壮大な目標を実現できる唯一のパートナーでした」と Damásio 氏は述べています。最も注目を集めるお客様の 1 つが、サンパウロ州の最高峰プロサッカーリーグの Paulista Championship（カンピオナート・パウリスタ）です。Paulista Championship では、Spalla プラットフォームを使用して、何百万人もの視聴者向けにモバイルデバイス、ラップトップ、スマートテレビで放送する Paulistão Play を開始しました。

Damásio 氏は次のように述べています。「Paulista 様を保護するために、有料加入者を識別するためのパーソナライズされたトークンサービスを構築しました。Akamai EdgeWorkers を使用して、このソフトウェアを開発および導入することで、違法なストリーミングドメインをブロックし、正規の加入者数と収益全体を最大限に高めることができました」。

導入までの時間も重要です。Taghos の開発者は、1 回のクリックで数十万台の Akamai エッジサーバーにソフトウェアを展開できるようになりました。導入時間が短縮されたことで、著作権侵害者に先手を打ち、イノベーションを推進する時間が増えました。

顧客離れを防止して生涯価値を高める

Taghos では現在、競争の激しいブラジルのストリーミング環境で商業的に大きな優位性を実現しています。「Akamai のおかげで、海賊版のストリーミングをシャットアウトしながら、ブラジル全土に高品質のコンテンツを配信できるようになりました。中断の減少とダウンタイムの短縮は、顧客離れを減らし、加入者の生涯価値を高めるのにも役立ちます」と Damásio 氏は述べています。「お客様とその視聴者様の評判も良く、サービスの追加料金も請求できるようになりました」

Taghos では、Akamai の導入以降、顧客獲得数が前年比で約 24% 向上し、同社のプラットフォームで送信される帯域幅とデータも 40% 増加しました。「私たちは、違法なストリーミングドメインに対する保護と、中断からの回復をどのくらい迅速にサポートできるかについて、見込み顧客を招いて、既存のお客様の話を聞く機会を常に設けています」と Damásio 氏は述べています。「他のソリューションでは数分かかりますが、Akamai を導入すれば数秒で済みます。大変ご満足いただいているお客様の声が決め手となり、3 社の新規顧客を獲得することができました」。