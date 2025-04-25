X
ストリーミングでさらなる高解像度を実現

Taghos の最先端の動画プラットフォームで違法なストリーミングをブロックし、Akamai EdgeWorkers で数百万人もの視聴者の放送品質を高める

鮮明な視聴体験を実現

オンラインコンテンツの視聴者の数はブラジルでも増加し続けていますが、違法なストリーミングは放送局の収益にとって依然として脅威となっています。さらに、地方で視聴する場合は、解像度が低くなり、バッファリングなどの割り込みが増加する可能性もあります。Taghos では、Akamai を活用して、Software as a Service ストリーミングプラットフォームを強化することで、貴重なコンテンツを不正アクセスから保護しながら、国内全域で高解像度の視聴を実現しました。

 

人口世界第 5 位の国に最高品質のストリーミングを提供

インターネットでテレビドラマやスポーツのライブイベントを視聴したことがあるなら、高解像度と低解像度の間で映像がちらつくと、かなりイライラすると思います。接続バッファーが発生して画面が無期限にフリーズすれば、イライラはさらに募るでしょう。

そこで Taghos が役立ちます。2008 年にブラジルで設立された Taghos のソフトウェアプラットフォームにより、ネットワーク事業者や企業がネットワークへのトラフィックの影響を軽減し、高品質のオンラインサービスを提供できるようになりました。Taghos のお客様は、同社のソフトウェアを使用して、動画だけでなく、ファイル共有とソフトウェア更新もサポートしています。

Taghos の最も有名なサービスの 1 つが Spalla です。Spalla は、大規模なライブストリーミング体験のための SaaS（Software as Service）プラットフォームです。Spalla では、放送品質とパフォーマンスに関するリアルタイムの統計を追跡する分析システムも提供しています。スポーツ、イベント、遠隔学習サービスを提供するお客様は、自社のブランドアイデンティティに従ってユーザーインターフェースをカスタマイズし、自社のサービスに独自のルックアンドフィールを提供する機能を選べるようになりました。

有料加入者を識別するためのパーソナライズされたトークンサービスを構築しました。Akamai EdgeWorkers を使用して、このソフトウェアを開発および導入することで、違法なストリーミングドメインをブロックし、正規の加入者数と収益全体を最大限に高めることができました。

Taghos 社、Director of Technology、Felipe Damásio 氏

コンテンツを活用して商業的メリットを生み出す

Taghos では、自社のライブストリーミングビジネスを拡大するために、2 つの重要な目標を掲げました。Taghos が最初に目指したのは、不正アクセス（特に違法ストリーミングの Web サイトによる不正アクセス）からコンテンツを保護できるように、お客様をサポートすることでした。Taghos の Director of Technology の Felipe Damásio 氏は次のように述べています。「特にスポーツなどの人気のあるショーでは、有料加入者のみ利用できる、中断のない高解像度ストリーミングで全国の視聴者にサービスを提供する必要があります。」

第 2 の目標は、ブラジル全土に影響するオンラインインフラの課題を克服することでした。ブラジルは人口世界第 5 位の国であり、人口の大半は東海岸近くの都市部に集中しています。これらの地域には ISP やブロードバンドネットワークのサービスが十分に行き届いていますが、内陸部ではインフラの開発が遅れていることから、動画品質に影響を及ぼし、バッファリングが発生する可能性が増加しています。

Taghos では、アンチパイラシーソフトウェアと CDN（コンテンツ・デリバリー・ネットワーク）の複数のプロバイダーに働きかけましたが、両方のサービスを提供している企業はほとんどないことがわかりました。これこそ、Akamai が大きな強みを発揮できる分野です。EdgeWorkers の開発環境により、ストリーミングプラットフォームでアクセスソースに近いエッジサーバーにソフトウェアを展開できます。

さらに、Akamai の CDN では、ユーザーに最も近いサーバーからキャッシュされたコンテンツを配信できる数千の Points of Presence（ポイント・オブ・プレゼンス、PoP）をブラジル全土に展開しているため、ストリーミングの解像度と信頼性が大幅に向上しています。このサービスは内陸部の地域にも展開され、Akamai では、インターネットトラフィック（特に動画）の需要が急増している地域にサービスを提供できるように、自社の PoP を拡大し続けています。

「私たちに求められているのは、違法アクセスからコンテンツを守ることができると、お客様に安心してもらうことです。数あるプロバイダーの中で、Akamai は、セキュリティとストリーミングの品質向上という当社の壮大な目標を実現できる唯一のパートナーでした」と Damásio 氏は述べています。最も注目を集めるお客様の 1 つが、サンパウロ州の最高峰プロサッカーリーグの Paulista Championship（カンピオナート・パウリスタ）です。Paulista Championship では、Spalla プラットフォームを使用して、何百万人もの視聴者向けにモバイルデバイス、ラップトップ、スマートテレビで放送する Paulistão Play を開始しました。

Damásio 氏は次のように述べています。「Paulista 様を保護するために、有料加入者を識別するためのパーソナライズされたトークンサービスを構築しました。Akamai EdgeWorkers を使用して、このソフトウェアを開発および導入することで、違法なストリーミングドメインをブロックし、正規の加入者数と収益全体を最大限に高めることができました」。

導入までの時間も重要です。Taghos の開発者は、1 回のクリックで数十万台の Akamai エッジサーバーにソフトウェアを展開できるようになりました。導入時間が短縮されたことで、著作権侵害者に先手を打ち、イノベーションを推進する時間が増えました。

 

顧客離れを防止して生涯価値を高める

Taghos では現在、競争の激しいブラジルのストリーミング環境で商業的に大きな優位性を実現しています。「Akamai のおかげで、海賊版のストリーミングをシャットアウトしながら、ブラジル全土に高品質のコンテンツを配信できるようになりました。中断の減少とダウンタイムの短縮は、顧客離れを減らし、加入者の生涯価値を高めるのにも役立ちます」と Damásio 氏は述べています。「お客様とその視聴者様の評判も良く、サービスの追加料金も請求できるようになりました」

Taghos では、Akamai の導入以降、顧客獲得数が前年比で約 24% 向上し、同社のプラットフォームで送信される帯域幅とデータも 40% 増加しました。「私たちは、違法なストリーミングドメインに対する保護と、中断からの回復をどのくらい迅速にサポートできるかについて、見込み顧客を招いて、既存のお客様の話を聞く機会を常に設けています」と Damásio 氏は述べています。「他のソリューションでは数分かかりますが、Akamai を導入すれば数秒で済みます。大変ご満足いただいているお客様の声が決め手となり、3 社の新規顧客を獲得することができました」。

Akamai により、ストリーミングプラットフォームの回復力が高まり、優れたコンテンツを提供できています。中断の減少とダウンタイムの短縮は、顧客離れを減らし、加入者の生涯価値を高めるのにも役立ちます。お客様とその視聴者の評判も良く、サービスの追加料金も請求できるようになりました。

Taghos 社、Director of Technology、Felipe Damásio 氏

コンテンツへのコミットメント

Damásio 氏は、Adaptive Media Delivery（AMD）など、同社のソリューション向けに Akamai が提供する予防型サポートも高く評価しています。これにより、ストリーミングサービスの拡張や多数の視聴者向けに優れた動画品質を維持できます。同氏は次のように述べています。「バッファリングの問題が発生している視聴者はわずか 1% であり、これだけでも AMD のパフォーマンスはとても素晴らしいと思いましたが、Akamai のアドバイスにより、0.7% まで減らすことができました。これにより、10 万人のユーザー体験を向上させることができました」。

Damásio 氏は、導入時の Akamai グローバルチームの対応力についても力説しています。「いくつかの問題を特定し、米国の Akamai のエンジニアと話し、迅速に問題を解決できました。テクノロジーを強化し、可用性の向上に責任を持って全力で取り組む Akamai の姿勢には、とても感謝しています」。

Damásio 氏は、将来を見据えて、サッカー放送やその他のイベントでファン同士がライブで交流する大きな可能性を見い出しています。総合的なコンテンツ体験の一環として、これからはメールを送信し合うだけでなく、ファン同士が顔を合わせながら試合を観戦するようになるでしょう。

これには拡張性と安定性を大きく高めることが求められますが、Damásio 氏は Akamai の革新的なロードマップを信頼しています。「Akamai のソリューションの優れた技術に加えて、Akamai の従業員との連携についても心強く感じています。これにより、違法なストリーミングやその他の形のコンテンツの著作権侵害からお客様を守りながら、市場をリードするサービスを拡張し、提供し続けることができる大きな自信が生まれます」と彼は述べています。

 

Taghos 社について

動画、ファイル共有、ソフトウェア更新などのコンテンツに対するユーザーの要求は高まり続けるでしょう。これらのニーズに対応するために、企業は帯域幅やインフラなどの課題を克服し、高品質の視聴体験を顧客に提供することが求められます。Taghos 製品は、ネットワークへのトラフィックの影響を減らして、サービスの品質を高め、オンラインの将来に向けて環境を準備できるように設計されています。

Akamai について

Akamai はオンラインライフの力となり、守っています。世界中のトップ企業が Akamai を選び、安全なデジタル体験を構築して提供することで、毎日、いつでもどこでも、世界中の人々の人生をより豊かにしています。クラウドからエッジまで、世界で最も分散されたコンピューティングプラットフォームにより、Akamai は、アプリケーションの開発や実行を容易にし、同時に、体験をユーザーに近づけ、脅威を遠ざけます。Akamai のセキュリティ、コンピューティング、デリバリーの各ソリューションの詳細については、akamai.com および akamai.com/blog をご覧いただくか、TwitterLinkedIn で Akamai Technologies をフォローしてください。

 

