BadSuccessor 滥用了 dMSA——这是一种 Windows Server 2025 帐户类型，旨在简化服务帐户管理。在一个受控的 dMSA 与 AD 内的任意帐户链接时，密钥分发中心 (KDC) 在身份验证过程中会将 dMSA 视为继承者。

这一个链接同时会造成完成两项危险操作：它将目标帐户的有效特权合并到 dMSA 的特权属性证书 (PAC) 中，并返回 dMSA 密钥包，其中包含目标的 Kerberos 密钥（凭据）。它不需要更改群组，也不需要借助特殊的工具——只要通过一个链接和各种 Windows 内置实用程序，就能实现攻击目的。

关键在于，利用这种技术实施攻击的门槛极低：只要控制任意组织单元 (OU) 就够了。攻击者可以在被控制的组织单元内创建 dMSA，并将其链接到任意目标，这个目标甚至可以是域控制器、域管理员、受保护用户，或者被标记为“敏感且不可委托”的帐户，并立即发起入侵。

有关更深入的分析和具体演示，请参阅我们上一篇有关 BadSuccessor 的博客文章。