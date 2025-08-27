目录
内容提要
- Akamai 研究人员分析了 Microsoft 针对称为 BadSuccessor (CVE-2025-53779) 的漏洞推出的补丁，评估其有效性。
- 我们最后的结论是，尽管该补丁有效缓解了与 BadSuccessor 相关的大部分风险，但这种攻击技术依然存在，在特定场景中依然需要留意。
- 在这篇博文中，我们详述了两种依赖与 BadSuccessor 相同原理的攻击技术，它们让攻击者能够转储凭据并入侵用户帐户。
在 DEF CON 2025 大会上，我们分享了 BadSuccessor 的故事，这种 Active Directory (AD) 漏洞滥用了 Windows Server 2025 的全新帐户类型：委派托管服务帐户 (dMSA)。该漏洞允许低特权用户直接升级为域管理员。
不到一周之后，Microsoft 为该漏洞分配了标识符 CVE-2025-53779，并发布了补丁。直接权限升级路径已经关闭。
在这篇博文中，我们将分析该补丁，解释它改变了哪些方面，没能改变哪些方面，并展示尽管 BadSuccessor 不再提供直接权限升级路径，但其底层机制依然值得关注。
如果您没看到先前的故事，请阅读我们上一篇有关 BadSuccessor 的博客文章。
修补前的 BadSuccessor 是什么
BadSuccessor 滥用了 dMSA——这是一种 Windows Server 2025 帐户类型，旨在简化服务帐户管理。在一个受控的 dMSA 与 AD 内的任意帐户链接时，密钥分发中心 (KDC) 在身份验证过程中会将 dMSA 视为继承者。
这一个链接同时会造成完成两项危险操作：它将目标帐户的有效特权合并到 dMSA 的特权属性证书 (PAC) 中，并返回 dMSA 密钥包，其中包含目标的 Kerberos 密钥（凭据）。它不需要更改群组，也不需要借助特殊的工具——只要通过一个链接和各种 Windows 内置实用程序，就能实现攻击目的。
关键在于，利用这种技术实施攻击的门槛极低：只要控制任意组织单元 (OU) 就够了。攻击者可以在被控制的组织单元内创建 dMSA，并将其链接到任意目标，这个目标甚至可以是域控制器、域管理员、受保护用户，或者被标记为“敏感且不可委托”的帐户，并立即发起入侵。
有关更深入的分析和具体演示，请参阅我们上一篇有关 BadSuccessor 的博客文章。
Microsoft 针对 CVE-2025-53779 的补丁
在修补之前，我们的假设非常简单：核心 bug 在于，您不必通过 rootDSE migrateADServiceAccount 操作执行实际迁移，只要编辑 dMSA 上的链接属性，KDC 就能接受。
我们预计，Microsoft 会保护该属性，确保只能通过适当的迁移路径来设置该属性，这应该能防止“模拟”迁移。
在安装该补丁之后，我们尝试了最直接的测试：我作为一名控制一个 dMSA 的用户，按照与之前完全一样的方式写入了链接属性。这次写入操作依然成功了，Microsoft 并没有为该属性实施任何新的保护措施，我可以将 dMSA 链接到任意帐户。但在以该 dMSA 的身份进行身份验证以“继承”目标的特权和密钥时，KDC 拒绝了签发票证（如图所示）。
为此，我们研究了 KDC 本身。kdcsvc.dll 中的更改强制要求 KDC 在签发票证时验证关系。从 dMSA 到目标的单向链接不再有效。
根据我们的测试，在修补之后，为链接到另一个帐户的 dMSA 获取有效票证的唯一途径就是建立双向链接。目标也必须引用 dMSA，从而模拟真实迁移产生的结果。因此与之前不同，现在要想“成功”，就需要控制该帐户的目标本身，仅仅控制 dMSA 并不足以得逞。
这意味着该补丁的强制要求是在 KDC 的验证环节实现的，而非在属性的目录侧保护机制中实现。该属性依然可以写入，但除非配对关系可以认定为合法的迁移，否则 KDC 不会承认。
另一个有趣的事实是，即使目标帐户保持启用状态（正式迁移流程会在完成后禁用它），迁移仍然有效。
修补后的 BadSuccessor 是什么
尽管该漏洞已被修补，但 BadSuccessor 技术本身依然存在，也就是说：KDC 的验证移除了修补前的权限升级路径，但不能彻底消除这个问题。
由于补丁并未给链接属性添加任何保护机制，攻击者依然能将其控制的 dMSA 与目标帐户链接，从而继承其他帐户。
由于这一事实，（至少）存在两种同源基础攻击手法，防御者应该密切加以留意：
- 凭据和特权获取
- 已沦陷域中的定向凭据转储
同源基础攻击手法 1——凭据和特权获取（影子凭据替代方案）
当今，如果攻击者控制了某个目标主体（例如，拥有用户或计算机的 GenericWrite 权限），就能通过添加影子凭据或执行定向 Kerberoasting 攻击来入侵该主体。
BadSuccessor 开辟了一条新的攻击路径，如果攻击者控制了一个 dMSA，就能执行双向配对，并请求 dMSA 票证。这让他们能够：
- 在使用 dMSA 身份的同时，使用目标的有效特权行事（在目标帐户受到严密监控时尤为有用）。
- 从 dMSA 密钥包中获取目标的密钥，这比添加 SPN 并执行 Kerberoasting 更快、更可靠（后者仅限于用户、依赖于破解且噪音更大）。
- 转移遥测信号，使攻击只在“dMSA ↔ 目标”链接修改以及 TGT（票证授予票证）签发给 dMSA 时生成日志。
同源基础攻击手法 2——已沦陷域中的定向凭据转储（DCSync 替代方案）
在已经被入侵的域中，BadSuccessor 提供了一种通过常规票证签发转储主体密钥的途径。这并非取代 DCSync，而是另一条具有不同信号的路径，可以规避现有检测机制。
修补后如何才能检测到 BadSuccessor 漏洞利用
在 Microsoft 发布补丁后，BadSuccessor 仍然可以通过两种不同的同源基础攻击手法被利用。若要检测潜在活动，可以尝试：
- 系统访问控制列表 (SACL)：审核 dMSA 的创建以及两侧迁移链接属性的更改，即 dMSA 的链接以及被取代/先前帐户的链接
- 行为特征：
- 短时间内重复出现获取 dMSA 密码的日志条目
- 一个已启用的用户似乎链接到 dMSA（应该是不同寻常的现象）
- 一个先前禁用的用户链接到新 dMSA
有关更具体的检测指南，请阅读我们上一篇有关 BadSuccessor 的博客文章。
抵御方案
- 首先安装补丁程序。针对 CVE-2025-53779 更新您的 Windows Server 2025 域控制器。
- 缩小攻击面。审核对于 OU、容器和 dMSA 对象本身的权限。收紧委派权限并移除广泛的权限，确保只有层级 0 的管理员才能创建或修改 dMSA 及其迁移链接属性。
结论
Microsoft 通过要求双向配对（看起来像真正的迁移）关闭了直接的权限升级路径；无法再通过单向链接获取权限或密钥。但 BadSuccessor 从不是 bug，而是一种攻击技术。这是业内一个日益严重的问题——一道漏洞之门关闭了，但威胁行为者仍有可能通过钥匙孔入侵。
在修补之后，BadSuccessor 依然持续存在，作为 (1) 攻击者控制目标主体和 dMSA 时用来获取凭据和特权的同源基础攻击手法，以及 (2) 在已沦陷域中转储密钥的免复制路径。
这些结果并不是全新的——还有其他方法可以实现这两种结果。然而，它们各有不同的要求和遥测信号，这正是攻击者有可能倾向于使用 BadSuccessor 的原因。
补充说明
关于 dMSA 本身的补充说明。在我看来，修补之后，dMSA 是对 AD 的有力补充。在按预期使用时，它能改进服务帐户的管理规范，减少长时间存在的密钥。在后续博客文章中，我会分享有关 dMSA 的更多信息，以及我为什么认为它是一种有力补充。敬请关注！
