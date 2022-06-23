生物学和商业领域都有“适者生存”的理论——无论是生物学领域中能很好地适应外界环境的生理特征，还是商业领域中有效的产品战略。与此相似，能以最低成本造成最大影响的攻击媒介也必然会备受欢迎，实现超越同类的生命力。为了尽可能加大攻击的破坏力，并提高成本效益，攻击者一直在寻找新的工具。



2022 年上半年，我们在 Akamai 平台处理的流量中首次发现两种危险的新型攻击媒介，并从中瞥见了 DDoS 的未来演进方向。其中一种媒介的攻击放大潜力为 65 倍，另一种则达到了令人乍舌的 42 亿倍。那么，最终将有哪些因素决定这些新型攻击媒介的普及度和生命力？

当今新型 DDoS 威胁详细分析



为了解答上面那个问题，我们来仔细审视一下这两种威胁：

对于这两种攻击媒介，是否有某种能够盛行或者创下新纪录还是未知数。但我们可以确定一点，演进过程不会停止，网络上必定会出现下一代的威胁。

跟上不断演进的威胁步伐的建议

DDoS 威胁领域层出不穷的“创新”给企业造成了持续的风险，也突显出以毫不妥协的防御措施抵御最新攻击的必要性。为了降低与 DDoS 相关的停机威胁，在这场角力中制胜攻击者，请考虑采取以下行动：

审查关键子网和 IP 地址空间，确保其具备缓解控制措施。

部署 DDoS 安全控制措施时，采用“始终开启”的抵御姿态，以此作为第一层防御，避免在紧急情况下匆忙集成防御机制，同时也能减轻应急相应人员的负担。如果您还没有久经考验、值得信赖的云端服务提供商，立即选择一家。

积极组建一支危机应急团队，并及时更新行动手册和应急响应计划。例如，想想您是否有应对灾难性事件的行动手册？行动手册中记录的联系人信息是最新的吗？如果行动手册中记录的是早已过时的技术资源，或者已经离职的人员，那么就毫无用处。

更多求助渠道以及 DDoS 相关资源

如果您目前正遭受 DDoS 攻击或勒索威胁，请拨打 Akamai DDoS 热线，立即获得帮助，或者点击 此处进行注册 ，预约定制威胁简报会。

如需更多技术详细信息和其他 DDoS 相关资源，请参阅以下博文和资料：

本博客与 Max Gebhardt 合著。