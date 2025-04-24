Akamai App & API Protector 是一种基于云的解决方案，旨在简化应用程序安全防护，同时增强对不断变化的威胁形势的防护。这项 Akamai 技术消除了您的安全团队在使用传统防火墙解决方案时遇到的许多问题。从自助式引导配置向导到自动调优建议，App & API Protector 提供由 Akamai 全面托管的自动化安全防护功能，使您的团队无需繁琐操作即可应对安全风险并保障应用安全。

App & API Protector 旨在通过全面的核心技术来保护整个 Web 和 API 资产，并将 Web 应用程序防火墙、爬虫程序抵御、API 安全和 DDoS 防护囊括在了单个易用的解决方案中。

例如，Akamai 可自动抵御 SQL 注入、跨站点脚本攻击和本地文件包含等 Web 攻击，这提供了强有力的保护，而且基本上不需要持续维护。启发法（或框架）和机器学习让该解决方案能够在逐个策略的基础上准确识别整个流量中的误报模式，而不是在整个网络范围内进行泛泛的检查，从而提供了更加可行且相关的结果。这些自主调整功能旨在减少 Web 服务中的操作阻碍和管理开销，同时精确地实时阻止常见和高度定向攻击。