应用程序安全防护（也称为 AppSec）是保护应用程序的各类安全措施、安全计划和安全控制措施的统称，其目的是抵御企图未经授权地访问企业 IT 生态系统的网络犯罪分子发起的攻击。
为什么应用程序安全防护必须成为重中之重
现代 Web 应用程序和 API 属于业务关键型技术，几乎支持着每一次在线交互。您的企业越是依赖这些 IT 资产，就越需要保护它们免受各种威胁。但是，确保这些数字财产的安全比以往任何时候都更加困难。
已知的 Web 漏洞继续构成风险，并且往往会被新一代的程序员在软件开发过程中重新引入到应用程序中。随着应用程序和 API 变得更加复杂，它们为黑客创造了新的漏洞和潜在的目标端点。网络犯罪分子非常善于使用爬虫程序和多媒介攻击来攻击 Web 应用程序和 API，寻求发现漏洞，从而访问数据库、加载恶意文件，或利用巨大的流量对网站发起泛洪攻击。
Akamai App & API Protector 是一个 Web 应用程序和 API 保护 (WAAP) 解决方案，可提供保障网站、API 和应用程序安全的全面工具。在自适应安全引擎的支持下，这项 Akamai 技术提供了一站式、全方位的安全解决方案，旨在确保应用程序和 API 免受广泛的网络和应用程序层威胁，同时减少相关工作量和开销。
应用程序安全防护挑战
传统的应用程序安全防护解决方案部署了 Web 应用程序防火墙，旨在抵御多种类型的威胁，包括 Web 应用程序攻击、DDoS 攻击和 API 攻击。 但是，这些解决方案要求网络安全团队随着威胁的演变以及应用程序和 API 的更新，不断分析和调整规则。这通常是一个耗时且难以扩展的手动过程，因为它需要娴熟的运营人员。因此，安全权限很快就会过时，团队无法准确区分真正的攻击和误报，造成警报疲劳。由于安全团队无法有效地调整身份验证和验证规则，他们可能会移除这些规则，以免警报影响合法用户并扰乱业务。最终，这会削弱风险态势，让网络犯罪分子有机可乘。
如今的攻击者拥有几乎无限的技术武器库，旨在造成破坏并尽可能放大破坏程度，以及渗透应用程序保护措施。一旦黑客成功窃取敏感信息或通过 DDoS 攻击造成网站不可用，他们就会给公司造成重大损害，包括客户忠诚度下降、错失商机，以及监管罚款、诉讼和品牌声誉受损。
利用 Akamai 解决方案增强应用程序安全
Akamai App & API Protector 是一种基于云的解决方案，旨在简化应用程序安全防护，同时增强对不断变化的威胁形势的防护。这项 Akamai 技术消除了您的安全团队在使用传统防火墙解决方案时遇到的许多问题。从自助式引导配置向导到自动调优建议，App & API Protector 提供由 Akamai 全面托管的自动化安全防护功能，使您的团队无需繁琐操作即可应对安全风险并保障应用安全。
App & API Protector 旨在通过全面的核心技术来保护整个 Web 和 API 资产，并将 Web 应用程序防火墙、爬虫程序抵御、API 安全和 DDoS 防护囊括在了单个易用的解决方案中。
例如，Akamai 可自动抵御 SQL 注入、跨站点脚本攻击和本地文件包含等 Web 攻击，这提供了强有力的保护，而且基本上不需要持续维护。启发法（或框架）和机器学习让该解决方案能够在逐个策略的基础上准确识别整个流量中的误报模式，而不是在整个网络范围内进行泛泛的检查，从而提供了更加可行且相关的结果。这些自主调整功能旨在减少 Web 服务中的操作阻碍和管理开销，同时精确地实时阻止常见和高度定向攻击。
改善应用程序安全防护的好处
利用 Akamai App & API Protector，您的安全团队可以：
以小做大App & API Protector 提供了简单的操作和以客户为中心的自动化，使您可以通过 Web 应用程序和 API 保护、爬虫程序监测和抵御、DDoS 防护、网络优化、边缘计算、SIEM 连接器、API 加速等技术来充分利用您的安全投资。
简化维护自动更新确保了流畅的维护，而自主调整功能让您的安全和开发团队可以专注于调查真正的安全问题，而不是受累于虚假警报。
缩小 API 攻击面在 Akamai 的帮助下，您的团队可以自动发现并保护 API 免受安全漏洞（比如 OWASP API 十大安全漏洞）的影响。
通过单一产品获得广泛保护。App & API Protector 提供出色的应用程序安全防护和移动应用程序安全防护，以抵御广泛的威胁，包括自动僵尸网络、注入、大规模 DDoS 和基于 API 的攻击。
App & API Protector 是面向应用程序和 API 安全的综合技术套件的一部分。其他解决方案和安全工具包括：
- ProlexicAkamai Prolexic 解决方案专为在云端阻止 DDoS 攻击而设计，防止其影响数据中心、应用程序、操作系统及面向互联网的基础设施。
- Edge DNSAkamai Edge DNS 是一款全球范围内高度可扩展的解决方案，利用 Akamai Cloud 中数千台 DNS 服务器，确保快速的 DNS 服务和全全年无休的可用性。
- Client-side Protection & Compliance该技术通过检测和缓解可疑脚本行为，加强网页的完整性保护。
常见问题
应用程序面临的大多数威胁旨在利用软件中的弱点和漏洞。攻击者有可能利用这些应用程序漏洞访问数据库、损坏信息、盗窃敏感数据、下载恶意软件，或通过分布式拒绝服务 (DDoS) 攻击造成应用程序不可用。
应用程序安全防护最佳实践表明，多层安全方法是保护 Web 和企业应用程序软件的理想方案。Web 应用程序防火墙可用于检查和过滤恶意流量。爬虫程序管理解决方案使企业能够允许良性爬虫程序访问，同时阻止恶意爬虫程序。DDoS 抵御技术可防止有可能拖慢性能或造成机器和应用程序离线的攻击。API 安全解决方案可抵御旨在利用 API 弱点的攻击。
