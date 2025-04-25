Qu'est-ce qu'un logiciel malveillant ?

Les solutions de sécurité d'Akamai offrent une protection intelligente de bout en bout contre les menaces de programmes malveillants, les violations de données, les attaques DDoS et de nombreuses autres attaques multivectorielles. Akamai aide vos équipes en charge de la sécurité à optimiser l'efficacité et la rentabilité de vos investissements en matière de sécurité en allant au-delà de la détection traditionnelle sur les terminaux, en combinant l'automatisation et l'expertise humaine afin de découvrir à quoi ressemble votre système lorsqu'il n'est pas menacé. Ensuite, lorsque votre système est menacé, nous savons exactement comment identifier et bloquer l'attaque.



Akamai propose plusieurs solutions de sécurité contre les logiciels malveillants conçues pour bloquer les logiciels malveillants à l'extérieur et à l'intérieur de votre environnement informatique.

Secure Internet Access

Secure Internet Access est une passerelle Web sécurisée (SWG) qui protège de manière proactive contre les logiciels malveillants zero day et l'hameçonnage. Ne nécessitant pas l'installation ni la maintenance de matériel, Secure Internet Access est rapide à configurer et facile à déployer. Plusieurs niveaux de protection contre les logiciels malveillants exploitent les informations sur la sécurité en temps réel et les moteurs de détection des logiciels malveillants statiques et dynamiques. Ces technologies vous permettent d'identifier et de bloquer de manière proactive les menaces ciblées telles que les logiciels malveillants, les ransomware, les escroqueries par hameçonnage et l'exfiltration de données DNS sensibles. Grâce au portail Akamai, les équipes en charge de la sécurité peuvent créer, déployer et appliquer de manière centralisée des règles de sécurité unifiées, ainsi que des règles d'utilisation acceptable pour tous les utilisateurs, quelle que soit la manière dont ils se connectent à Internet.

App & API Protector

App & API Protector d'Akamai protège l'ensemble des domaines Web et API grâce à un ensemble complet de protections performantes. Cette solution Akamai offre des fonctionnalités d'automatisation et de réglage automatique orientées client qui permettent aux équipes en charge de la sécurité d'en faire plus avec moins de ressources. Le modèle de détection des menaces multidimensionnel et adaptatif met en corrélation les informations sur les menaces de la plateforme Akamai, et la logique de prise de décision avancée bloque les attaques communes et hautement ciblées contre les applications Web et les API avec une précision incroyable. App & API Protector dispose de fonctionnalités complémentaires spécialisées pour lutter contre les botnets, empêcher l'ouverture de fenêtres contextuelles qui interrompent le parcours d'achat des clients et analyser les fichiers importés via n'importe quelle application ou navigateur Web pour détecter les logiciels malveillants et les bloquer avant qu'ils n'atteignent votre serveur.