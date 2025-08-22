O que é malware?

As soluções de segurança da Akamai oferecem proteção inteligente e completa contra ameaças de malware, violações de dados, ataques de DDoS e diversos ataques multivetoriais adicionais. A Akamai ajuda suas equipes de segurança a maximizar a eficácia e o ROI dos investimentos em segurança. Ela vai além da detecção tradicional de pontos de extremidade ao usar uma combinação de automação e especialistas humanos para saber como é seu sistema quando ele não está sob ameaça. Então, quando seu sistema estiver sob ameaça, nós saberemos exatamente como identificar o ataque e interrompê-lo.



A Akamai oferece várias soluções de segurança de combate a malware projetadas para bloquear os programas de malware dentro e fora de seu ambiente de TI.

Secure Internet Access

Secure Internet Access é um SWG (gateway Web seguro) que protege proativamente contra malware e phishing de dia zero. Sem instalação ou manutenção de hardware, o Secure Internet Access é rápido de configurar e fácil de implantar. As várias camadas de proteção contra malware aproveitam a inteligência de segurança em tempo real e diversos mecanismos estáticos e dinâmicos de detecção de malware. Essas tecnologias permitem que você identifique e bloqueie ameaças direcionadas proativamente, como malware, ransomware, tentativas de phishing e exfiltração de dados de informações confidenciais com base em DNS. Por meio do portal da Akamai, as equipes de segurança podem criar, implantar e aplicar centralmente as políticas unificadas de segurança e as políticas de uso aceitável a todos os usuários, independentemente de como eles se conectam à Internet.

App & API Protector

O Akamai App & API Protector protege patrimônios completos da Web e de APIs com um conjunto abrangente de proteções avançadas. Essa solução da Akamai oferece automação concentrada no cliente e recursos de autoajuste que capacitam as equipes de segurança a fazer mais com menos. As detecções multidimensionais e adaptáveis com base em ameaças correlacionam a inteligência de ameaças de toda a plataforma da Akamai. Além disso, a lógica avançada de tomada de decisões interrompe ataques comuns e altamente direcionados às aplicações Web e APIs com incrível precisão. O App & API Protector tem funções complementares especializadas para combater botnets, impedir pop-ups que interrompem as jornadas de compra dos clientes e verificar arquivos carregados por qualquer aplicação Web ou navegador da Web em busca de malware e bloqueá-los antes que eles cheguem ao servidor.