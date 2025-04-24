托管安全服务是由第三方提供商提供的一套服务，可帮助企业监控和管理其安全态势。这类服务为企业提供全面的安全方法，使其能够识别潜在威胁、检测恶意活动并快速有效地响应事件。
网络威胁安全防护挑战正不断发生演变
当今的许多网络威胁安全防护解决方案旨在检测和阻止单一类型的攻击。这导致企业常采用各种单点解决方案来抵御勒索软件、分布式拒绝服务 (DDoS) 攻击、撞库、网络钓鱼和 SQL 注入等威胁。
然而，越来越多的攻击者采用多种技术，在协同攻击活动中混合使用各种不同类型的攻击。这些多维攻击更有可能成功攻击 IT 资源有限的企业和专注于抵御单一类型网络威胁的解决方案。此外，黑客可能会将消耗带宽的 DDoS 攻击与 SQL 注入及其他攻击媒介结合起来，利用干扰性 DDoS 攻击活动来掩盖其窃取数据或财产这一真正目标。
显然，仅侧重于一种攻击媒介的网络威胁安全防护解决方案不如能够同时应对多种潜在攻击的技术那么有效。正因如此，Akamai 提供全面的安全解决方案，以启用多层统一的方法来保障企业安全。
网络威胁安全防护涵盖范围广泛
为防范网络犯罪，您的网络威胁安全防护计划必须保护 IT 生态圈的各个方面。
- 员工。 许多极具破坏性的数据泄露都源于员工的错误。您的网络安全计划必须采取一切可行的措施，以防止员工成为网络钓鱼攻击活动的牺牲品或避免导致下载恶意文件或恶意软件的意外操作。
- 客户。 客户的信任取决于您是否能够成功地保护客户的个人身份信息、帐户余额和交易详情。
- 企业应用程序和数据。 随着传统网络边界的消失，您的网络安全解决方案必须能够安全访问企业应用程序，同时保护最终用户免受高级威胁。
- Web 应用程序。 如果您的网站是关键业务资产，攻击一旦得逞，就可能会严重影响运营、降低收入并损害声誉。保护您的网站和 Web 应用程序免受拒绝服务攻击、爬虫程序攻击、注入和其他网络攻击至关重要。
- API。 API 对于业务通信、协作和敏捷性至关重要。API 也会造成攻击面的扩大。API 必须像 Web 应用程序一样受到保护，但 API 需要不同类型的防御措施。
- 数据中心。 您数据中心的 IT 资产与业务运营的各方面密切相关。为防止攻击者窃取敏感信息、下载恶意软件或发起勒索软件攻击，您的网络威胁安全防护计划必须能够检测并抵御已成功入侵并正在横向移动以寻找高价值目标的攻击。
- DNS 服务。 域名系统 (DNS) 服务确保用户可以访问您的网站和应用程序。保护 DNS 免受操纵、伪造和拒绝服务攻击对于可用性、速度和客户信任至关重要。
借助 Akamai 产品，简化网络威胁安全防护
Akamai 出色的安全解决方案在各大主要行业分析机构的多个类别的排名中也屡获殊荣。在过去的几年里，我们已经从单点解决方案的安全产品组合发展成为一个综合平台，为希望从更少供应商那里获得最为有效安全功能的客户提供统一防御措施。
如今，我们的网络威胁安全防护产品包括：
- 托管安全服务 (MSS) 可帮您接洽经验丰富的 安全分析师 ，提供久经验证的在线防御服务，以帮助您实现更稳固的安全态势。我们的完全托管式解决方案将主动监控、咨询报告、威胁检测、快速事件响应、定期调整和专属安全专家整合成一项服务，并凭借足够的服务规模，帮助您的企业抵御大规模复杂攻击和新型攻击媒介。
- DDoS 防护。 我们提供 大规模 DDoS 抵御平台 ，该平台采用久经验证的技术，每月可以阻止成千上万次攻击，包括互联网有史以来一些较大规模的攻击。
- Web 应用程序防火墙。 我们卓越的 WAF 解决方案可保护 Web 应用程序，同时对性能没有任何影响，并可采用自适应规则来应对新型网络安全威胁，包括 SQL 注入和零日攻击。
- 爬虫程序管理。 我们可帮助您实施更有效的爬虫程序策略，将抓取程序置于控制之下，并且缓解 撞库攻击，允许良性爬虫程序进入，同时第一时间阻止不良爬虫程序。
- 浏览器内的威胁防护。 借助 Akamai，您可以检测并 阻止 Web 数据窃取、表单劫持和其他可能导致数据泄露的浏览器内攻击。
- 身份保护。 我们基于 SaaS 的解决方案支持客户在任何设备上创建个人帐户，同时保护客户的信息和您的业务免受各种风险的影响。
- Zero Trust Network Access。 我们的平台提供简单、安全的远程访问，易于管理且具有更强的安全性，同时可提供卓越的用户体验。
- 分段。 我们的 分段技术提供了快速对本地数据中心、云或混合云基础架构中的关键资产进行监测和分段的方式。精细的安全控制限制了勒索软件等攻击者所依赖的横向移动。
- 威胁情报与研究。 Akamai Hunt 是一款托管威胁搜寻服务，可发现并补救环境中极为隐蔽的安全风险。该服务由 Akamai 威胁情报和分析团队安全专家主导，利用通过 Akamai Guardicore Segmentation 收集的数据，搜寻网络中的威胁，发现漏洞并进行虚拟修补，进而强化您的基础架构。
- DNS。 我们的技术提供 快速 DNS 解析 以改善用户体验，并通过提供对全球数千台 DNS 服务器的访问来确保 DNS 可用性。
- 安全 Web 网关。 我们基于云的 安全 Web 网关 可提供安全性、控制力和监测能力，以主动保护访问互联网的用户，无论他们从何处连接互联网或使用何种设备进行连接。
- 多重身份验证。 我们基于 FIDO2 的防网络钓鱼 MFA 服务 可提供卓越的安全性，同时通过智能手机推送提供顺畅的用户体验，无需昂贵且繁琐的物理安全密钥。
Akamai 安全解决方案的过人之处
Akamai 网络威胁安全防护解决方案位于您的生态系统和潜在攻击者之间，在云端、网络边缘、更接近攻击者的位置以及在攻击者到达应用程序和基础架构之前阻止攻击。我们的技术提供：
- 庞大规模。 我们的解决方案依托于我们出色的规模和全球分布的平台，可阻止大规模的直接攻击，同时使您免受附带损害。
- 全球保护。 保护部署在世界各地数据中心、公有云或多云环境中极为关键的资产。
- 实时支持。 我们提供针对支持和实时事件响应的单一联络点。
- 集成的解决方案。 我们全面的解决方案旨在协同工作以改进抵御措施并使安全防护更简单，同时支持管理员从单一管理平台管理网络威胁安全防护措施。
- 更强的攻击监测能力。 我们基于 Web 的门户提供了更强大的攻击监测能力和策略控制能力。高级仪表板支持您深入了解不同方面的隐忧。
- 简化管理。 我们的托管安全服务使您的团队不再需要自行部署物理设备或软件解决方案。借助 Akamai 解决方案，您可以通过将您的应用程序开发生命周期与我们的管理 API 进行集成，实现对配置的自动更改。
常见问题
网络威胁安全防护包括公司及其安全团队用来保护其 IT 生态系统免受网络犯罪分子攻击的实践、计划、协议和技术。
当今的威胁格局动态多变，每个月都会出现新的威胁和攻击媒介。当今高度危险的网络威胁包括勒索软件攻击、漏洞利用、网络钓鱼攻击和鱼叉式网络钓鱼攻击活动，以及旨在窃取金钱、敏感数据和知识产权的恶意软件攻击。
威胁搜寻是通过网络或系统进行的主动搜索或搜寻过程，用以识别已逃避传统安全解决方案检测的恶意活动和威胁。该过程包括在数百万个安全日志和事件中手动搜索，以识别那些指示存在恶意活动或威胁的日志和事件。
