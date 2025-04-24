当今的许多网络威胁安全防护解决方案旨在检测和阻止单一类型的攻击。这导致企业常采用各种单点解决方案来抵御勒索软件、分布式拒绝服务 (DDoS) 攻击、撞库、网络钓鱼和 SQL 注入等威胁。

然而，越来越多的攻击者采用多种技术，在协同攻击活动中混合使用各种不同类型的攻击。这些多维攻击更有可能成功攻击 IT 资源有限的企业和专注于抵御单一类型网络威胁的解决方案。此外，黑客可能会将消耗带宽的 DDoS 攻击与 SQL 注入及其他攻击媒介结合起来，利用干扰性 DDoS 攻击活动来掩盖其窃取数据或财产这一真正目标。

显然，仅侧重于一种攻击媒介的网络威胁安全防护解决方案不如能够同时应对多种潜在攻击的技术那么有效。正因如此，Akamai 提供全面的安全解决方案，以启用多层统一的方法来保障企业安全。