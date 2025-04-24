Akamai Guardicore Segmentation 提供快速且简单直观的方法，以在您的网络中执行 Zero Trust 原则，并阻止依赖于横向移动的攻击，比如勒索软件。

随着企业 IT 基础架构从传统的本地数据中心发展到云和混合云架构，安全团队不能再依赖于仅为防御边界而设计的网络安全解决方案。网络犯罪分子已经非常善于寻找突破防御的方法，然后使恶意爬虫程序在网络中横向移动，以寻找高价值目标。

Akamai Guardicore Segmentation 是一种基于软件的分段解决方案，无需昂贵的安全硬件即可降低风险。此网络安全解决方案能够深入监测应用程序的通信正常程度，使安全团队只需点击几下，就能通过新一代分段策略保护关键业务资产。广泛的覆盖范围使您能够保护分段网络中的关键资产（无论这些资产部署在何处或在何处进行访问：云中、本地、虚拟服务器、容器或裸机）。

利用这种强大的分段技术，您可以阻止横向移动，快速检测攻击，并通过各种漏洞检测功能（包括信誉分析、动态欺骗和威胁情报防火墙）尽可能缩短攻击的停留时间。