网络安全解决方案可保护公司、用户和数字资产免受对 IT 生态系统发起的攻击。有效的网络安全解决方案实现了网络安全战略、计划、协议和技术的统一，可阻止攻击，同时在攻击得逞时也能确保业务连续性和恢复能力。
网络安全解决方案是旨在保护数字化系统和数据免受网络攻击的产品或服务。这些解决方案包括各种安全组件，比如防火墙、DDoS 防护、微分段、帐户接管防护、API 安全、爬虫程序管理和 Web 应用程序安全。
统一网络安全解决方案
在瞬息万变的 IT 安全领域，如果依赖于拼凑在一起的不同解决方案，可能会削弱您的安全态势。威胁环境在不断变化，攻击者每天都在发明新的方法来攻击您的生态系统。如果使用拼凑的安全技术组合构建防御系统，往往会给您的安全团队带来盲点和困惑，以及可被黑客利用的漏洞和薄弱环节。为了保护您的 IT 基础架构、应用程序、敏感数据和用户，您需要一套统一且全面的网络安全方法。
Akamai 都可以为您效劳。我们全方位的网络安全解决方案依托全球最大规模的分布式边缘网络，全面覆盖并保护您的 IT 生态系统。我们的统一平台拥有出色的防御功能，可提供针对安全威胁的深度防护，与此同时提供了简化的控制和自动化功能，从而尽可能减少管理员的工作量，并提高端点安全计划的有效性。
Akamai 提供的全面网络安全解决方案
Akamai 提供一系列网络安全解决方案来保护您的整个生态系统（包括云、应用程序、API 和用户），而不会减慢您的业务发展速度。我们的解决方案包括：
- App & API Protector依靠为网站、应用程序和 API 提供的一站式、零妥协的安全防御。我们的技术能够根据不断变化的攻击（包括 OWASP 10 大漏洞）动态调整保护措施。自动更新和自我调整技术简化了应用程序安全的管理工作。
- Prolexic借助已阻止过历史上一些大规模攻击的成熟平台，拦截规模庞大、耗用大量带宽的 DDoS 攻击。Prolexic 主动减少您的攻击面，并根据零秒 SLA 立即阻止攻击。200 多名一线 SOCC 防御人员在网络攻击发生之前、发生期间和发生之后帮助加强安全性和事件响应。
- Edge DNS通过非常安全的 DNS 服务，确保 Web 应用程序和 API 拥有不间断的可用性。依托全球最大规模的边缘平台，我们提供 100% 正常运行时间服务级别协议（SLA），为关键任务型 DNS 服务保驾护航。
- Client-side Protection & Compliance通过实时监测所有脚本中的漏洞，保护您的网站免受客户端威胁。部署全自动保护，实时捕捉攻击。
- Enterprise Application Access通过Zero Trust Network Access（零信任网络访问），快速扩展员工的安全远程访问，无需依赖缓慢或笨重的 VPN。降低远程企业访问的成本、复杂性和风险。
- Secure Internet Access通过 Akamai 可靠的 Web 网关，将用户和设备安全接入互联网。主动防范网络钓鱼和零日攻击。在几分钟内部署 Web 安全技术，并能够在全球范围内扩展。
- Akamai MFA防范网络钓鱼的多重身份验证(MFA)，防止数据泄露。利用基于最安全的 MFA 标准构建的解决方案，增强安全工具的实力。通过自助注册和便捷的智能手机应用程序使用体验，减轻管理负担。
- Bot Manager阻止高度危险、狡猾的爬虫程序，避免它们窃取敏感信息并造成数据丢失、降低网站运行速度和侵蚀客户信任。允许良性爬虫程序进入，同时第一时间阻止恶意爬虫程序。
- Identity Cloud在保护客户和提供数据安全的同时，实现无缝、轻松的用户体验。减少注册、身份验证和登录过程中存在的阻碍，与此同时使客户能够通过任何设备轻松控制自己的帐户。
- Account Protector通过发现冒名顶替者试图登录合法帐户的细微异常现象，保护您的客户免受欺诈。
利用微分段阻止勒索软件
Akamai Guardicore Segmentation 提供快速且简单直观的方法，以在您的网络中执行 Zero Trust 原则，并阻止依赖于横向移动的攻击，比如勒索软件。
随着企业 IT 基础架构从传统的本地数据中心发展到云和混合云架构，安全团队不能再依赖于仅为防御边界而设计的网络安全解决方案。网络犯罪分子已经非常善于寻找突破防御的方法，然后使恶意爬虫程序在网络中横向移动，以寻找高价值目标。
Akamai Guardicore Segmentation 是一种基于软件的分段解决方案，无需昂贵的安全硬件即可降低风险。此网络安全解决方案能够深入监测应用程序的通信正常程度，使安全团队只需点击几下，就能通过新一代分段策略保护关键业务资产。广泛的覆盖范围使您能够保护分段网络中的关键资产（无论这些资产部署在何处或在何处进行访问：云中、本地、虚拟服务器、容器或裸机）。
利用这种强大的分段技术，您可以阻止横向移动，快速检测攻击，并通过各种漏洞检测功能（包括信誉分析、动态欺骗和威胁情报防火墙）尽可能缩短攻击的停留时间。
利用 Akamai Managed Security Service 简化防御
当您的安全团队需要额外的专业知识和世界一流的网络安全解决方案来抢先防范在线威胁和网络犯罪时，Akamai Managed Security Service (MSS) 可以帮助您保持强大的安全态势。
Akamai MSS 将经验丰富的安全专家团队和久经考验的在线防御系统结合到一起，在一项完全托管的服务中提供安全管理解决方案、监控和抵御措施。我们的 MSS 团队能够根据您的业务需求并结合行业专业知识和最佳实践来制定和调整安全策略，而这得益于全球分布广泛的 Akamai Cloud 的加持。
主动监控功能可监测在线活动，以便及早检测到威胁。
- 一旦发现威胁，安全事件管理能够快速响应以抵御攻击。
- 通过定期调整安全配置来为攻击做好准备，以抵御最新威胁。
- 咨询服务可提供安全评估和情报、解决方案建议以及信息安全趋势。
- 我们的全球安全运营指挥中心 (SOCC) 提供了统一的见解和出色的运营效率，可以监测现有和新兴威胁，以更快地抵御攻击。
常见问题 (FAQ)
网络威胁包括各种各样的攻击媒介。如今，危险的高级威胁包括勒索软件、网络钓鱼活动、零日攻击、漏洞利用、DDoS 攻击、注入和恶意软件。
网络安全是指保护任何类型的网络免受未经授权的访问和恶意活动。它包括防火墙、防病毒软件、加密和虚拟专用网络 (VPN) 等技术。网络安全还包括创建策略和程序，以保护网络免受入侵者的攻击，并保护存储在网络中的数据。
云安全是一套策略、技术和控制措施，用于保护数据、应用程序和云计算相关基础架构。它是一个广义的术语，涵盖了各种安全措施（包括物理和虚拟安全措施），比如身份验证、数据加密、防火墙、虚拟专用网络 (VPN)、入侵检测系统以及身份和访问管理 (IAM) 系统。
客户为什么选择 Akamai
Akamai 是一家致力于支持并保护在线商业活动的网络安全和云计算公司。我们卓越的安全解决方案、出色的威胁情报和全球运营团队可提供深度防御，保护各地的企业数据和应用程序。Akamai 的全栈云计算解决方案可在海外分布广泛的平台上提供高性能且经济实惠的服务。众多全球企业信赖 Akamai，凭借我们卓越的可靠性、扩展性和专业技术，企业能够从容拓展业务。