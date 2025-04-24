卓越的 IT 安全可以防止网络犯罪和数据泄露，并防止它们对企业造成破坏性影响。安全解决方案能够帮助避免数据丢失、经济损失以及对公司声誉的损害。通过实施保障 IT 安全的多层方法，各公司还可以保护其用户、客户、合作伙伴及供应商不会遭受网络攻击。
信息技术安全的关键：多层防御
网络犯罪分子始终在寻找新方法以及更好的方法来攻击您的数字生态系统。从破坏性强的勒索软件、恶意软件和商业电子邮件泄露 (BEC) 攻击活动到网络钓鱼计划、盗用凭据和对 Web 应用程序及 API 的零日攻击，安全威胁的数量一直在与日俱增。
随着公司间的联系日益紧密并且计算机系统对云基础架构的依赖性增强，好的防御措施需要能够覆盖整个生态系统的多层方法。尽管如此，管理多个单点解决方案是一项成本高昂且复杂的工作，不仅会很快耗尽 IT 安全预算，还会降低业务敏捷性和速度。
Akamai 都可以为您效劳。我们全方位的网络安全解决方案组合可全面覆盖并保护您的整个生态系统（包括云、应用程序、API 和用户），在不影响性能的前提下，帮助您的业务防范安全风险。
在不断演变的威胁形势下 IT 安全面临的挑战
管理 IT 安全时，您的团队必须制定多种策略来保护攻击面上的每个要素。
- Web 应用程序僵尸网络、拒绝服务攻击和 Web 应用程序攻击会在短时间内导致网站关闭、Web 应用程序停止运行。如果这些资产是运营所必需的，成功攻击会对您的业务造成巨大的影响。
- API您的 API 对于业务敏捷性、协作和竞争力至关重要。但是，它们也会扩大您的攻击面，从而让网络犯罪分子能有更多机会非法访问您的网络。
- 数据中心数据中心中的关键基础架构资产可能会遭到破坏、盗用或干扰，而造成这些严重后果的是拒绝服务攻击、恶意软件以及利用横向移动在网络边界内进行隐蔽传播的勒索软件活动等攻击。
- DNS 服务您的域名系统 (DNS) 服务容易遭到拒绝服务攻击、伪造和操纵。为了确保 DNS（指向 https://www.akamai.com/zh/products/edge-dns 的链接）服务值得信赖、快速且可用，必须对这些服务提供保护，这样访问者才始终能够找到您的网站和应用程序。
- 员工尽管您一直在努力提高对安全措施的认知，但您的员工是安全防御中最薄弱的一环。复杂的网络钓鱼和社会工程攻击可能会诱骗他们分享敏感信息、泄露凭据或下载恶意文件。
Akamai IT 安全
Akamai 的网络威胁安全解决方案可为您的整个攻击面提供保护。我们的技术由数百名专业威胁研究人员提供支持，他们每天可分析 300 TB 攻击数据，将分析结果转化为产品中的威胁情报，自动防范日益增加的威胁。Akamai 的安全解决方案部署在覆盖应用程序、基础设施直到用户的全球平台上，能够在云端和网络边缘阻止攻击，提前防范对应用程序和基础设施的威胁。
Akamai IT 安全解决方案提供端到端防护来抵御各种多媒介攻击。我们的技术可以覆盖您的整个生态系统，为 IT 安全的多个领域提供全面保护。
- Zero Trust 安全通过可视化和分段管理数据中心、云或混合云基础设施中的资产，有效阻止横向移动，保护关键 IT 资产的安全。通过防网络钓鱼的多重身份验证，加强身份验证流程，防止员工账户遭受数据泄露。通过一个可靠的 Web 网关，安全地将用户和设备接入互联网。实现大规模远程访问，而不必使用速度慢、笨拙的 VPN。
- API 和应用程序安全性依赖面向应用程序、网站和 API 的一站式、零妥协安全保障。依靠高度安全的 DNS 服务，确保 Web 应用程序和 API 的持续可用性。通过发现和拦截恶意活动，保护您的网站免受客户端威胁的影响。
- 防范帐户接管及时阻止高度危险的规避式爬虫程序，避免侵蚀客户信任。利用能够将欺诈者拒之门外并避免信任受损的数据保护，通过数据保护防止账户被盗，阻止欺诈行为，维护用户信任。提升客户在进行注册、身份验证或登录时的流畅度，从而提供无缝的个性化用户体验。
- DDoS 防护以高速、高效的防御机制大规模地阻止 DDoS 攻击。
有了 Akamai Managed Security Service，能够抢先一步防范威胁
为了确保网站、计算机网络、应用程序、API 和用户的安全，您的 IT 安全团队需要具备丰富的专业知识和卓越的技术。Akamai Managed Security Service (MSS) 两者兼具。
您的 MSS 团队能够根据您的业务需求并结合行业专业知识和最佳实践来制定和调整安全策略，而这一切都得益于全球分布广泛的 Akamai Cloud 的加持。我们对安全事件的主动监控可实现早期威胁检测，而咨询报告则可生成威胁情报，让用户获得切实可行的见解。如果您的公司遭受攻击，我们经验丰富的安全工程师团队将帮助实施适当的响应措施，以快速抵御当前威胁。
在不断变化的威胁形势下，安全尽职调查必不可少。您的 MSS 团队将定期更新风险管理和安全配置，以确保提供高级别防护。我们的安全专家也会为 Akamai IT 安全解决方案提供支持，这些解决方案能够进行扩展以防止大规模分布式拒绝服务 (DDoS) 攻击，拦截有害的爬虫程序活动，并且能够检测和抵御脚本漏洞。
借助 Akamai 的托管 IT 安全服务，您可以：
- 利用面向安全策略的一项全面托管服务和集成安全解决方案，最大限度地降低风险
- 主动监控行为异常，从而及早检测到威胁
- 通过全天候提供支持的 Akamai 安全运营指挥中心 (SOCC)，构建专业打造的防御体系并实现可扩展性
- 利用我们全球 SOCC 的统一见解和运营效率，更快地抵御勒索软件、零日威胁和高级持续威胁
- 利用基于深入分析、评估和增强型咨询报告的安全情报，减少攻击面
常见问题 (FAQ)
IT 安全由旨在阻止对计算机、网络和数据等信息技术资产进行未授权访问的策略、程序和技术组成。IT 安全旨在阻止黑客进入企业的 IT 生态系统，并阻止内部人员无意或恶意暴露数据、泄露凭据或下载有害的恶意软件。IT 安全可能包含各种计划，包括网络安全、云安全、应用程序安全和端点安全。
IT 安全的核心原则是机密性、完整性和可用性。机密性是指保护数据免受未经授权的访问或泄露。完整性是指保护数据免受未经授权或意外的修改。可用性是指确保授权用户可以在需要时访问数据。
IT 安全和信息安全都是专业术语，用于描述保护网络、系统和数据免受恶意攻击的行为。两者之间的区别在于，IT 安全专注于保护企业的 IT 基础架构，而信息安全专注于保护企业的信息资产。
客户为什么选择 Akamai
Akamai 是一家致力于支持并保护在线商业活动的网络安全和云计算公司。我们卓越的安全解决方案、出色的威胁情报和全球运营团队可提供深度防御，保护各地的企业数据和应用程序。Akamai 的全栈云计算解决方案可在海外分布广泛的平台上提供高性能且经济实惠的服务。众多全球企业信赖 Akamai，凭借我们卓越的可靠性、扩展性和专业技术，企业能够从容拓展业务。