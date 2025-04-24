网络犯罪分子始终在寻找新方法以及更好的方法来攻击您的数字生态系统。从破坏性强的勒索软件、恶意软件和商业电子邮件泄露 (BEC) 攻击活动到网络钓鱼计划、盗用凭据和对 Web 应用程序及 API 的零日攻击，安全威胁的数量一直在与日俱增。

随着公司间的联系日益紧密并且计算机系统对云基础架构的依赖性增强，好的防御措施需要能够覆盖整个生态系统的多层方法。尽管如此，管理多个单点解决方案是一项成本高昂且复杂的工作，不仅会很快耗尽 IT 安全预算，还会降低业务敏捷性和速度。

Akamai 都可以为您效劳。我们全方位的网络安全解决方案组合可全面覆盖并保护您的整个生态系统（包括云、应用程序、API 和用户），在不影响性能的前提下，帮助您的业务防范安全风险。