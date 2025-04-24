威胁检测是当今网络安全不可或缺的一环。随着网络攻击日渐复杂且破坏性越来越高，威胁检测系统可以帮助企业迅速识别正在进行的攻击，并在入侵发生前阻断或抵御漏洞。

从应用程序、API、用户到数据中心，网络攻击几乎威胁着 IT 生态系统的方方面面。因此，有效的威胁检测需要多层安全体系的加持，且仰赖及时的威胁情报。为了最大程度降低成本和工作量，自动修复至关重要。

Akamai 的 安全解决方案套件融合多种威胁检测技术，助力您的团队更早识别、更快抵御安全威胁，并将损失和财务影响降至最低。