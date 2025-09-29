X

了解我们在中国开展业务的承诺。 阅读全文

Essential Compute

选择合适的计算计划和资源（Akamai Cloud Shared CPU、Dedicated CPU 或 High Memory），以满足您的应用需求

为 Essential Compute 基础架构提供可预测的定价和本地 Private Networking

无论是有状态应用程序基础架构，还是轻量级临时工作负载，您都可以根据需要从规模合适的 Shared CPU、Dedicated CPU 和 High Memory 计算实例中进行选择。通过 Cloud Manager UI、我们的 API、CLI 和受支持的开发人员工具进行部署，并且可以随着应用程序规模的扩展轻松调整大小。所有计划都保证 99.99% 的正常运行时间并提供捆绑包内出站流量。

在价格与性能之间找到合适的平衡点

为适当的工作负载选择合适的计划。我们的 Shared CPU、Dedicated CPU 和 High Memory 定价系列为各种应用场景提供具有竞争力的计划。

可节省高达 90% 的出站流量成本

通过本地 Private Networking 保护基础架构

Akamai Cloud 提供本地安全网络工具，以保护您的应用程序免受不必要流量的影响。配置自定义 Cloud Firewall 规则并通过 VPC 保护您的所有计算资源。

寻找适合您的需求和工作负载的计算计划

特点 Dedicated CPU Shared CPU High Memory
全球超过 25 个核心区域部署 Essential Compute 计划。 Dedicated CPU 实例可为高性能、资源密集型的工作负载提供一致、不间断的计算服务。 Shared CPU 实例可提供对经济高效的共享计算资源的访问，起价为每月 5 美元。 High Memory 计划可在配备更大 RAM 且没有额外存储或 vCPU 的 Dedicated CPU 上运行内存密集型应用程序。
配置备份以通过自动化的每日、每周和双周快照保留数据 无需与其他用户共享计算资源，并且可以利用独享资源来满足计算密集型和性能敏感型应用的需求。 运行对性能需求较低的开发环境和通用工作负载。 在系统存储器中存储更多数据以提升应用程序性能——非常适合缓存和快速数据检索。
通过 LKE 将 Essential Compute 节点添加至托管的 Kubernetes 集群 CPU 分配：专用 CPU 分配：共享 CPU 分配：专用
可以在应用程序需要更多或更少的计算资源时轻松调整大小 CPU 核心数：2-64 核 CPU 核心数：1-32 核 CPU 核心数：2-16 核
选择如何通过我们的 UI、API、CLI 和开发工具集成来管理基础架构 内存：4–512 GB 内存：1–192 GB 内存：24–300 GB
利用 Akamai Cloud 的池化网络传输系统节省更多的出站流量成本 捆绑包内传输量：4–12 TB 捆绑包内传输量：1–20 TB 捆绑包内传输量：5–9 TB
为所有客户提供全天候电子邮件和电话支持 起价：每月 36 美元 起价：每月 5 美元 起价：每月 60 美元

Essential Compute 定价方案

比较 Shared CPU、Dedicated CPU 和 High Memory 计划的定价 — 包含本地存储、捆绑包内出站流量和 Private Networking。

我们将随时为您提供大规模部署、迁移、应用程序优化、架构评估、安全和可靠性审计等方面的帮助。