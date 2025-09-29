Essential Compute

无论是有状态应用程序基础架构，还是轻量级临时工作负载，您都可以根据需要从规模合适的 Shared CPU、Dedicated CPU 和 High Memory 计算实例中进行选择。通过 Cloud Manager UI、我们的 API、CLI 和受支持的开发人员工具进行部署，并且可以随着应用程序规模的扩展轻松调整大小。所有计划都保证 99.99% 的正常运行时间并提供捆绑包内出站流量。