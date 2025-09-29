|特点
|Dedicated CPU
|Shared CPU
|High Memory
|在全球超过 25 个核心区域部署 Essential Compute 计划。
|Dedicated CPU 实例可为高性能、资源密集型的工作负载提供一致、不间断的计算服务。
|Shared CPU 实例可提供对经济高效的共享计算资源的访问，起价为每月 5 美元。
|High Memory 计划可在配备更大 RAM 且没有额外存储或 vCPU 的 Dedicated CPU 上运行内存密集型应用程序。
|配置备份以通过自动化的每日、每周和双周快照保留数据
|无需与其他用户共享计算资源，并且可以利用独享资源来满足计算密集型和性能敏感型应用的需求。
|运行对性能需求较低的开发环境和通用工作负载。
|在系统存储器中存储更多数据以提升应用程序性能——非常适合缓存和快速数据检索。
|通过 LKE 将 Essential Compute 节点添加至托管的 Kubernetes 集群
|CPU 分配：专用
|CPU 分配：共享
|CPU 分配：专用
|可以在应用程序需要更多或更少的计算资源时轻松调整大小
|CPU 核心数：2-64 核
|CPU 核心数：1-32 核
|CPU 核心数：2-16 核
|选择如何通过我们的 UI、API、CLI 和开发工具集成来管理基础架构
|内存：4–512 GB
|内存：1–192 GB
|内存：24–300 GB
|利用 Akamai Cloud 的池化网络传输系统节省更多的出站流量成本
|捆绑包内传输量：4–12 TB
|捆绑包内传输量：1–20 TB
|捆绑包内传输量：5–9 TB
|为所有客户提供全天候电子邮件和电话支持
|起价：每月 36 美元
|起价：每月 5 美元
|起价：每月 60 美元
为 Essential Compute 基础架构提供可预测的定价和本地 Private Networking
无论是有状态应用程序基础架构，还是轻量级临时工作负载，您都可以根据需要从规模合适的 Shared CPU、Dedicated CPU 和 High Memory 计算实例中进行选择。通过 Cloud Manager UI、我们的 API、CLI 和受支持的开发人员工具进行部署，并且可以随着应用程序规模的扩展轻松调整大小。所有计划都保证 99.99% 的正常运行时间并提供捆绑包内出站流量。
寻找适合您的需求和工作负载的计算计划
了解其他 Akamai Cloud 计算方案
