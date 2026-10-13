在您构建新的分布式应用程序时，设置数据库、消息队列、服务网格和可观察性不应该花费数月时间。App Platform for LKE 为您提供了开箱即用的环境——Istio 已预先配置，PostgreSQL 和 Redis 可一键添加，而 Tempo 负责追踪跨服务请求。

您可以专注于编写代码和交付功能，不必为基础架构的搭建而分心。非常适合需要数据库、缓存、消息队列和追踪功能的 SaaS 或实时应用程序——无需您去管理大量的 YAML 文件或特定于供应商的工具。