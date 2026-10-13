- 使用精选的 Helm 图表和模板来启动应用程序，这些图表和模板定义了标准化、可用于生产用途的部署路径
- 通过集成的 CI/CD 管道和专用注册表来自动构建并管理符合 OCI 规范的容器映像
- 使用 GitOps 工作流和 Operators 自动完成配置与状态管理，以确保部署始终一致且最新
- 利用内置的 NGINX Ingress、网络策略以及可配置的标头或 CNAME，自动暴露并保护应用程序
- 借助统一的日志、指标和追踪，获得对构建、部署及运行时服务的全面监测能力
- 通过完整的 API 访问、开放标准及可移植的清单来扩展和定制平台行为
- 使团队能够在多租户环境中进行独立部署，同时保持治理与一致性。
- 确保安全性和合规性，扫描漏洞，并通过集成的保管库和访问控制来管理机密
- 对 30 多种集成的开源工具的生命周期进行自动化管理，以简化运维工作
预构建的开源平台：集成式并且可用于生产环境
App Platform for LKE 是预先构建的，因此您可以快速将代码转换为正在运行的容器化应用程序。使用开源模板，自由进行定制并保持技术栈的可移植性，而无需进行大量的底层配置。这仍然是您的技术栈，我们的价值在于帮助您轻松入门，以减少您的开销。
借助可扩展的平台，可节省长达数月的集成时间
App Platform for LKE 的运作方式
通过预集成的 30 多款 CNCF 工具可即时启动可用于生产用途的 Kubernetes 堆栈——无需进行设置、手动配置或 YAML 底层配置。
App Platform for LKE 的运作方式
通过预集成的 30 多款 CNCF 工具可即时启动可用于生产用途的 Kubernetes 堆栈——无需进行设置、手动配置或 YAML 底层配置。
核心功能
集成式开源
App Platform for LKE 集成了一套可信的开源工具，这些工具进行了预配置，能够简化 Kubernetes 运维、安全和部署。
App Platform for LKE 与自行搭建平台的对比
构建您自己的开发人员平台需要花费数年时间。借助 App Platform for LKE，您可以免去繁重的构建工作，加快启动速度，并专注于创造价值。
|功能
|App Platform for LKE
|自行搭建 Kubernetes 平台
|设置时间
|20 分钟
|数周/数月/数年
|提供的 CNCF 工具
|30+
|0 (DIY)
|多租户/RBAC
|完全自动化
|手动配置
|GitOps 集成
|Argo CD + Tekton
|自行构建
|安全扫描
|Harbor、Falco、Kyverno、Trivy
|插件
|可观察性
|提供完整的堆栈
|构建堆栈
|服务目录
|PostgreSQL、Redis、RabbitMQ
|无
|总拥有成本
|仅限 LKE 资源——无需许可证，无需维护，发布速度更快
|多名工程师，需要许可证和维护，并且会损失功能开发时间
|Kubernetes 访问
|渐进式呈现
|需要处理所有的复杂环节
App Platform for LKE 应用场景
在您构建新的分布式应用程序时，设置数据库、消息队列、服务网格和可观察性不应该花费数月时间。App Platform for LKE 为您提供了开箱即用的环境——Istio 已预先配置，PostgreSQL 和 Redis 可一键添加，而 Tempo 负责追踪跨服务请求。
您可以专注于编写代码和交付功能，不必为基础架构的搭建而分心。非常适合需要数据库、缓存、消息队列和追踪功能的 SaaS 或实时应用程序——无需您去管理大量的 YAML 文件或特定于供应商的工具。
当多个团队共用一个集群时，他们很容易在工作上相互干扰。某个团队的部署可能会破坏另一个团队的部署，并且管理权限很快便会成为令人头痛的问题。
App Platform for LKE 可以将每个团队隔离在他们自己的命名空间中并自动设置 RBAC。前端、后端和数据团队可以使用各自的模板来进行部署，而不会互相干扰，同时平台工程师可以从一个地方管控策略和治理。它既能确保一切井然有序，又不会增加条条框框。
构建 IDP 并不像看起来那么容易。整合 CI/CD、安全和可观察性工具需要花费数月，甚至数年时间。
App Platform for LKE 为您提供了一个现成的基础，其中包含 30 多款能够协同工作的 CNCF 工具。您可以通过自己的黄金路径和 API 来扩展它，以快速交付自助环境，而无需花费数月时间来自行完成所有底层配置。
常见问题
常见问题
完全不是。App Platform for LKE 能够在您需要时为您提供简洁、流畅的体验，但您始终拥有完整的 kubectl 访问权限并且能够全面监测底层运行的一切。一切都是公开透明的。
当然可以。您可以获得 30 多款开箱即用的预集成 CNCF 工具，也可以通过 Helm 或 Operators 轻松添加您自己的工具。该平台旨在增加灵活性，而不是限制。
不存在锁定问题。一切都作为标准的 Kubernetes 资源进行部署，因此您的清单适用于任何符合规范的集群。我们仅使用开源的 CNCF 项目，绝不会使用专有项目。
我们会为您处理那些棘手的工作。我们的团队负责管理和测试 30 多款工具的更新内容，安全地将其部署到预发布环境，然后再正式发布它们。您可以随时掌握最新动态，而无需面对混乱局面。
当然可以。您可以集成 GitHub Actions、GitLab CI 或自己偏爱的任何管道。如果您需要开箱即用的内置选项，我们还提供了 ArgoCD 和 Tekton。
不需要太多经验。开发人员可以获得一个简单易用的界面来进行构建和部署，同时平台工程师拥有完整的 Kubernetes 权限来进行高级配置。
App Platform for LKE 具备自动回滚功能，并且可以检测和还原失败的更新。您可以在保持快速部署的同时，免受停机的困扰。