Bekämpfen Sie neue Bedrohungen und meistern Sie mühelos Compliance-Audits

Hervorragende Sicherheit stärkt Ihre Position und erleichtert gleichzeitig die Compliance

Ein besserer Compliance-Ansatz. Die Miniserie.

Compliance bedeutet nicht unbedingt, dass Ihr Unternehmen sicher ist. Unser Ansatz deckt beide Grundlagen ab.

How to advance compliance regulations and security

Compliance ist kein Witz, aber kann sie auch lustig sein?

Stand-up-Comedy ist schwer. Compliance muss es aber nicht sein. Tony betritt die Bühne, um Ihnen eine realistische Vorstellung davon zu geben, worauf Sie Ihre Bemühungen konzentrieren sollten.

Video ansehen

Wie man mit Mikrosegmentierung zum Audit-Star wird

Jeder möchte so erfolgreich sein wie Tony, doch er möchte einfach nur über die konsistente Durchsetzung von Richtlinien sprechen, die Auditoren lieben.

Video ansehen

Warum Ihre Werkstatt Zugriff mit minimalen Rechten benötigt

Nick muss nachweisen, wer Zugang zu seiner Werkstatt hat, was Tony an ... ja, Segmentierung und Compliance erinnert.

Video ansehen

Was meinen wir mit „hervorragende Sicherheit“?

Die Feinabstimmung Ihres Ansatzes, sodass diese vier Aspekte sich nahtlos in Cloud-, On-Premise- oder hybride Umgebungen integrieren lassen

Verbesserte Transparenz

Überwachung von physischen und digitalen Ressourcen, um zu ermitteln, wo Sie bessere Richtlinien und Konfigurationen benötigen.

Mehr Traffic-Kontext

Richtlinien zur Isolierung sensibler Daten und Workloads und zur Verhinderung der lateralen Netzwerkbewegung bei Angriffen.

Genauere Zugriffskontrolle

Verifizierte Nutzer erhalten nur Zugriff auf die Daten, die für ihre Aufgabe erforderlich sind. Das erleichtert die Compliance.

Strengere Schutzmaßnahmen

Konsistente Sicherheitsrichtlinien in der Hybrid-Cloud schützen sensible Daten, egal an welchem Speicherort.

Erfahren Sie mehr über hervorragende Sicherheit vor Ort

Top-US-Bank erhält zusätzliche Informationen über APIs

Neue Einblicke in ihre API-Angriffsfläche haben diese führende Bank in die Lage versetzt, eine strikte Compliance zu gewährleisten.

Kundenreferenz lesen

PCI DSS mit Bravour bestanden

Dank Segmentierung kann dieser große Schulbezirk in den USA die PCI-DSS-Anforderungen ohne Probleme erfüllen.

Kundenreferenz lesen

Ressourcen

Sind Sie bereit, mehr darüber zu erfahren, wie unser Ansatz funktioniert?

Konzentrieren Sie sich auf drei Bereiche, um Compliance-Risiken bei Finanzdienstleistungen zu reduzieren

Nehmen Sie teil an einem Gespräch über isolierte Abteilungen, begrenzte Transparenz und eine ausufernde Anbieteranzahl, um mehr über deren Auswirkungen auf Compliance zu erfahren.

Webinar ansehen

Meistern Sie Compliance-Herausforderungen, indem Sie sich auf die Grundlagen hervorragender Sicherheit konzentrieren

Ab jetzt sollte es nicht mehr darum gehen, den Fokus auf Compliance zu legen, um Sicherheit zu gewährleisten, sondern darum, hervorragende Sicherheit anzustreben, um Compliance zu gewährleisten.

Blogbeitrag lesen

Beenden Sie Auditprobleme mit dem neuen Compliance-Dashboard von API Security

Entdecken Sie, wie Sie konforme und nicht konforme APIs nachverfolgen, die Daten aufdecken, die Sie zur Optimierung von Audits benötigen, und vieles mehr.

Webinar ansehen
Move toward great security that meets compliance goals

Machen Sie den Schritt zu exzellenter Sicherheits-Compliance

Erfahren Sie mehr über die Aspekte von hervorragender Sicherheit, die Compliance-Audits erleichtern – und die Lösungen, die Ihnen diese Aspekte bieten.

Seite besuchen

