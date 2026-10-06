Die Bankenbranche hat in den letzten Jahren einen bedeutenden Wandel durchlaufen, der durch die Einführung von Application Programming Interfaces (APIs) vorangetrieben wurde. Dank der Verbreitung von APIs konnten Banken neue Möglichkeiten nutzen, das Kundenerlebnis verbessern und das Geschäftswachstum fördern.

APIs spielen eine entscheidende Rolle bei der nahtlosen Integration zwischen verschiedenen Systemen und Anwendungen innerhalb des Banken-Ökosystems. Durch Offenlegung ihrer Services und Daten über APIs können Banken heute mit Drittanbietern, FinTech-Startups und anderen Finanzinstituten zusammenarbeiten, um innovative Lösungen zu entwickeln und ihr Angebot zu erweitern. Doch trotz dieser eindeutigen Vorteile ist die öffentliche Verfügbarkeit von APIs nicht ohne Risiko.

API-Sicherheitsrisiken können erhebliche Bedrohungen für die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit einer API darstellen. Zu diesen Risiken gehören unbefugter Zugriff, Injection-Angriffe, Denial-of-Service-Attacken, unsichere Datenübertragung, unzureichende Autorisierung und Berechtigungseskalation, fehlende Input Validation, die unsichere Speicherung von Anmeldedaten sowie unzureichende Protokollierung und Überwachung. Um diesen Risiken entgegenzuwirken, hat sich diese führende Bank an Noname Security (mittlerweile ein Unternehmen von Akamai) gewandt.