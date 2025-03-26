X
Contrastate le nuove minacce e agevolate i controlli di conformità

Un eccellente livello di sicurezza rafforza il vostro sistema semplificando, al contempo, la conformità

Un miglior approccio alla conformità. La miniserie.

La conformità non garantisce la protezione delle attività aziendali. Il nostro approccio colma queste lacune di base.

How to advance compliance regulations and security

Con la conformità non si scherza, ma possiamo renderla piacevole?

Far sentire la propria voce è difficile, ma la conformità non deve esserlo necessariamente. Tony descrive le aree in cui dovete focalizzarvi.

Guardate il video (2:44)

Come eccellere nei processi di audit con la microsegmentazione

Tutti vorrebbero avere il successo di Tony, che descrive come applicarele policy in modo coerente per superare i processi di audit.

Guardate il video (1:25)

Perché alla vostra autofficina serve l'accesso basato sul privilegio minimo

Nick deve verificare chi accede alla sua autofficina: ecco perché Tony inizia a pensare alla segmentazione e alla conformità.

Guardate il video (1:00)

Come si definisce un eccellente sistema di sicurezza?

Ottimizzate il vostro approccio alla sicurezza per integrare facilmente le quattro caratteristiche riportate di seguito nel cloud, on-premise o in un ambiente ibrido

Migliore visibilità

Monitorate le risorse fisiche e digitali per identificare le aree in cui dovete applicare policy e configurazioni più rigorose

Maggior contesto sul traffico

Creare policy in grado di isolare carichi di lavoro e dati sensibili e di prevenire il movimento laterale delle minacce.

Controllo degli accessi più granulare

Gli utenti verificati ottengono l'accesso solo ai dati necessari per svolgere le loro mansioni, semplificando così la conformità alle normative.

Sistemi di protezione più rigorosi

Una policy di sicurezza coerente nel cloud ibrido garantisce la protezione dei dati sensibili, indipendentemente dalla loro posizione.

Un'eccellente sicurezza sul campo

Un'importante banca americana ci vede chiarissimo sulle API

Una nuova visibilità sulla superficie di attacco delle sue API mette questa importante banca nella condizione di mantenere una rigorosa conformità.

Leggete la storia del cliente

Superare la conformità al PCI DSS a pieni voti

La segmentazione ha aiutato questo grande distretto scolastico negli Stati Uniti a conformarsi ai requisiti del PCI DSS, senza interruzioni.

Leggete la storia del cliente

Risorse

Siete pronti a saperne di più sul nostro approccio?

Focalizzatevi su tre aree principali allo scopo di ridurre i rischi per la conformità nei servizi finanziari

Seguite una nostra conversazione sui reparti compartimentizzati, sulla visibilità limitata e sulla proliferazione dei vendor per scoprire il loro impatto sulla conformità.

Guardate il webinar

Risolvete i problemi di conformità costruendo le fondamenta di un eccellente sistema di sicurezza

È ora di ribaltare la situazione: non dovete più focalizzarvi sulla conformità per stare al sicuro, ma sulla sicurezza per rimanere conformi.

Leggete il blog

Niente più problemi di audit con il nuovo dashboard per la conformità di API Security

Scoprite come tenere traccia di tutte le API, anche quelle non conformi, rendere visibili i dati che vi servono per semplificare gli audit e molto altro.

Guardate il webinar
Move toward great security that meets compliance goals

Fate un passo avanti verso eccellente conformità alla sicurezza

Approfondite le caratteristiche di un eccellente sistema di sicurezza in grado di agevolare i controlli di conformità e le soluzioni che possono aiutarvi in questo processo.

Visitate la pagina

