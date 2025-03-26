X
Surpasser les nouvelles menaces et simplifier les audits de conformité

Une sécurité optimale renforce votre posture tout en facilitant la conformité

Une meilleure approche de la conformité. La minisérie.

Même en étant conforme, votre entreprise n'est pas toujours sécurisée. Notre approche couvre les deux bases.

How to advance compliance regulations and security

La conformité n'est pas une blague, mais peut-elle susciter le rire ?

Se lancer dans le stand-up est difficile. La conformité n'a pas à l'être. Tony monte sur scène pour révéler les domaines sur lesquels vous devez concentrer vos efforts.

Regarder la vidéo (02:44)

Comment devenir une star de l'audit à l'aide de la microsegmentation

Tout le monde veut s'approprier la réussite de Tony, mais il veut juste parler de comment atteindre une application cohérente des règles afin de répondre aux attentes des auditeurs.

Regarder la vidéo (01:25)

Pourquoi votre garage a-t-il besoin d'un accès au moindre privilège ?

Nick doit prouver qui a accès à son garage, et cela rappelle quelque chose à Tony : la segmentation et la conformité.

Regarder la vidéo (01:00)

Qu'entendons-nous par une « sécurité optimale » ?

Pour atteindre cette sécurité optimale, vous devez affiner votre approche de manière à intégrer les quatre aspects suivants en toute transparence dans vos environnements cloud, sur site ou hybrides

Visibilité accrue

Surveillez vos actifs physiques et digitaux pour identifier les domaines dans lesquels vous avez besoin de règles et de configurations plus solides.

Plus de contexte de trafic

Créez des règles qui isolent les données et les charges de travail sensibles, et qui empêchent les menaces de se déplacer latéralement.

Contrôle d'accès plus précis

Les utilisateurs vérifiés peuvent accéder uniquement aux données nécessaires à la réalisation de leurs tâches, ce qui facilite la conformité réglementaire.

Protections plus strictes

La mise en place d'une stratégie de sécurité cohérente dans le cloud hybride garantit la protection des données sensibles, où qu'elles se trouvent.

Découvrez la sécurité sur le terrain

Une grande banque américaine bénéficie d'une meilleure clarté sur les API

Grâce à une visibilité supérieure sur la surface des attaques ciblant les API, cette banque de premier plan peut maintenir une conformité rigoureuse.

Lire le témoignage client

Une conformité sans faille à la norme PCI DSS

La segmentation a permis à ce grand district scolaire américain de répondre aux exigences de la norme PCI DSS, sans perturber son activité.

Lire le témoignage client

Ressources

Prêt à découvrir plus en détail le fonctionnement de notre approche ?

Concentrez-vous sur trois domaines pour réduire les risques de conformité dans les services financiers

Des experts abordent l'impact des services cloisonnés, d'une visibilité limitée et de la prolifération des fournisseurs sur la conformité.

Regarder le webinaire

Relevez les défis de conformité en mettant l'accent sur une sécurité optimale

Il est temps de changer votre stratégie : plutôt que de vous concentrer sur la conformité pour maintenir la sécurité, veillez à mettre en place une sécurité optimale pour assurer la conformité.

Lire le blog

Mettez fin aux problèmes d'audit grâce au nouveau tableau de bord de conformité d'API Security

Découvrez comment suivre les API conformes et non conformes, faire apparaître les données dont vous avez besoin pour rationaliser les audits, et bien plus encore.

Regarder le webinaire
Move toward great security that meets compliance goals

Passez à une conformité optimale aux normes de sécurité

Découvrez plus en détail les aspects qui constituent une sécurité optimale simplifiant les audits de conformité, ainsi que les solutions qui vous aideront à y parvenir.

Consulter la page

