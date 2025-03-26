X
Supere las nuevas amenazas, simplifique las auditorías de conformidad

Una seguridad excelente refuerza su estrategia, al tiempo que facilita el cumplimiento

Una mejor estrategia de cumplimiento: las miniseries

Cumplir con las normativas no significa necesariamente que su empresa esté segura. Nuestra estrategia le ayuda a garantizar el cumplimiento a la vez que la seguridad.

How to advance compliance regulations and security

El cumplimiento no es broma, pero ¿puede ser divertido?

Hacer monólogos es muy difícil. Cumplir con las normativas no tiene por qué serlo. Tony sube al escenario para explicarle dónde debe centrar sus esfuerzos.

Ver el vídeo (2:44)

Cómo alcanzar el estrellato en las auditorías con la microsegmentación

Todo el mundo quiere ser tan exitoso como Tony, pero él solo quiere hablar de la aplicación coherente de políticas, el tema favorito de los auditores.

Ver el vídeo (1:25)

Por qué su garaje necesita una estrategia de acceso de privilegios mínimos

Nick necesita controlar quién accede a su garaje. Tony lo escucha y... exacto, lo compara con la segmentación y el cumplimiento.

Ver el vídeo (1:00)

¿Qué entendemos por alto nivel de seguridad?

Ajuste su enfoque para que estos cuatro aspectos se integren a la perfección en entornos de nube, locales o híbridos

Mayor visibilidad

Supervise los activos físicos y digitales para identificar dónde necesita políticas y configuraciones más estrictas.

Más contexto de tráfico

Diseñe políticas que aíslen los datos confidenciales y las cargas de trabajo, y eviten el movimiento lateral de las amenazas.

Control de acceso más exhaustivo

Los usuarios verificados obtienen acceso solo a los datos necesarios para realizar su función, lo que facilita el cumplimiento de la normativa.

Protecciones más estrictas

Una política de seguridad uniforme en la nube híbrida garantiza la protección de los datos confidenciales, independientemente de dónde residan.

Lea acerca de la seguridad de alto nivel en el sector

El principal banco de EE. UU. obtiene una mayor visibilidad de las API

La nueva visibilidad de su superficie de ataque de API prepara a este banco líder para mantener el cumplimiento de forma estricta.

Leer la historia de cliente

Cumplimiento de la norma PCI DSS con rotundo éxito

La segmentación ayudó a este gran distrito escolar de EE. UU. a cumplir con los requisitos de PCI DSS sin problemas.

Leer la historia de cliente

Recursos

¿Está preparado para obtener más información sobre cómo funciona nuestro enfoque?

Céntrese en tres áreas para reducir los riesgos asociados al cumplimiento normativo en los servicios financieros

Únase a la conversación sobre departamentos aislados, visibilidad limitada y la proliferación de proveedores para conocer su impacto en el cumplimiento.

Ver el webinar

Para hacer frente a los desafíos de cumplimiento, céntrese en los fundamentos de una seguridad sólida

Ha llegado el momento de cambiar la estrategia: de centrarse en el cumplimiento para mantenerse seguro a tener una seguridad de alto nivel para garantizar el cumplimiento.

Leer blog

Acabe con los quebraderos de cabeza que generan las auditorías con el nuevo panel de cumplimiento de API Security

Explore cómo puede realizar un seguimiento de las API que cumplen con la normativa en comparación con las que no lo hacen, obtener la información que necesita para simplificar las auditorías y mucho más.

Ver el webinar
Move toward great security that meets compliance goals

Dé el paso hacia un alto nivel de cumplimiento en seguridad

Profundice en los aspectos de una seguridad de alto nivel que simplifique las auditorías de cumplimiento, y en las soluciones para lograrlo.

Visite la página

